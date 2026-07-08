Resumen:

· LG Electronics está expandiendo su red HVAC Academy para reforzar sus capacidades de instalación y servicio, en línea con su estrategia Global South.

· LG HVAC Academy ofrece capacitación integral sobre instalación, mantenimiento, diseño de sistemas y servicio de una amplia gama de productos HVAC, contribuyendo al fortalecimiento de la experiencia técnica local y la calidad del servicio.

· LG opera aproximadamente 70 HVAC Academy en más de 40 países, con academias regionales que desarrollan contenido educativo estandarizado y capacitan a instructores para países vecinos.

Ciudad de México a 08 de julio de 2026 — LG Electronics (LG) está expandiendo su red de Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Academy para fortalecer las capacidades de instalación y servicio de su negocio global de HVAC. La compañía ha inaugurado nuevas instalaciones y reubicado otras existentes en mercados clave de Asia, Europa, América Latina (LATAM), así como Medio Oriente y África (MEA), contribuyendo al desarrollo de experiencia técnica en HVAC a nivel local y respaldando una prestación de servicio consistente entre países como parte de su estrategia Global South.

En Asia, LG inauguró una nueva HVAC Academy en Taichung, Taiwán, durante junio. Las instalaciones cuentan con áreas de exhibición de productos, salones de capacitación y espacios para entrenamiento práctico, lo que permite a clientes y socios conocer de primera mano diversas soluciones HVAC de LG y recibir capacitación técnica especializada. Recientemente, LG también reabrió su HVAC Academy reubicada en Singapur mediante una ceremonia oficial a la que asistieron representantes regionales. Las nuevas instalaciones exhiben diversas tecnologías HVAC de LG para demostración y capacitación, incluidas soluciones avanzadas de enfriamiento para centros de datos, como las LG Coolant Distribution Units (CDUs).

En Europa, LG opera HVAC Academy en diversos países, incluida una nueva academia inaugurada este año en Polonia. Las HVAC Academy de LG en Europa ofrecen capacitación sobre las más recientes soluciones de aire acondicionado y calefacción de LG, incluyendo módulos prácticos de instalación, así como información sobre las principales tendencias de la industria.

LG también ha ampliado activamente su red de HVAC Academy en América Latina y Medio Oriente y África durante este año. La compañía inauguró una HVAC Academy en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), en Santiago de Chile. Desarrollada en colaboración con la universidad, la academia ofrece capacitación integral para futuros profesionales del sector HVAC y programas de actualización continua para técnicos certificados.

En marzo, la compañía inauguró una nueva academia en Abiyán, Costa de Marfil. Las instalaciones cuentan con un showroom integrado donde los visitantes pueden conocer los principales productos HVAC B2B y B2C de LG, un aula de capacitación técnica, un área de aprendizaje aplicado para entrenamiento en sistemas de tuberías y control basados en Air Handling Unit (AHU), así como un espacio de práctica para el uso de herramientas de ingeniería.

LG opera aproximadamente 70 HVAC Academy en más de 40 países de Asia, Europa, Norteamérica, América Latina y África. Las HVAC Academy regionales son responsables de desarrollar contenido de capacitación adaptado a cada mercado y de formar instructores para países vecinos, mientras que todas las academias brindan capacitación esencial a clientes y distribuidores locales. Gracias a esta estructura de red diferenciada, LG mejora el acceso a la capacitación, impulsa el desarrollo de profesionales HVAC en cada mercado y fortalece sus propias capacidades técnicas.

“Contar con sólidas capacidades de instalación y servicio es fundamental para ofrecer soluciones HVAC confiables y generar valor a largo plazo para nuestros clientes”, afirmó James Lee, presidente de LG ES Company. “Continuaremos ampliando nuestra red global de HVAC Academy para fortalecer la experiencia técnica local, apoyar el desarrollo del talento y construir la infraestructura de servicio necesaria para impulsar el crecimiento continuo del negocio HVAC de LG”, finalizó.

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Acerca de LG Electronics Eco Solution Company

LG Eco Solution Company (ES) ofrece soluciones avanzadas de climatización, incluyendo enfriadoras, para diversos sectores y climas. Comprometida con un rendimiento excepcional en sistemas de climatización, la empresa ES tiene como objetivo mejorar el confort y el bienestar en interiores con productos innovadores para el cuidado del aire. Aprovechando su amplia experiencia en el sector, ofrece soluciones de climatización digitalizadas diseñadas para mejorar la calidad de vida. Como socio de confianza, la empresa integra tecnología de vanguardia en las operaciones diarias al tiempo que ofrece asistencia continua. Para obtener más información, visite www.lg.com/global/business/hvac..