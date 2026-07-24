Resumen:

· LG Electronics puso en marcha una nueva línea de producción de materiales a base de polvo de vidrio en su planta de manufactura de Haiphong, Vietnam.

· La línea producirá aproximadamente 2,000 toneladas de materiales al año, incluidos LG PuroTec™ y el esmalte Easy-Clean. Junto con su planta de Changwon, permitirá que la capacidad anual total de LG alcance las 6,500 toneladas.

· El sistema de producción dual en Changwon y Haiphong contribuirá a garantizar un suministro estable para clientes globales y a mejorar la capacidad de respuesta en las entregas.

· Con la nueva línea de producción, LG ampliará su suministro más allá de Norteamérica, Europa y China para incluir mercados estratégicos como India y el Sudeste Asiático.

Ciudad de México a 24 de julio de 2026 — LG Electronics (LG) fortalece su cadena de suministro global de materiales avanzados a base de polvo de vidrio con la puesta en marcha de una nueva línea de producción en su planta de manufactura de Haiphong, Vietnam. La nueva línea producirá materiales clave, incluidos LG PuroTec™ y el esmalte Easy-Clean, y funcionará como un centro estratégico de producción para el creciente negocio de materiales avanzados de LG.

La planta de Haiphong añade 2,000 toneladas de capacidad anual de producción de polvo de vidrio a la red de manufactura de LG. Con una superficie de 3,200 metros cuadrados, constituye la segunda base de producción de la compañía y complementa la planta existente de LG Smart Park, en Changwon, Corea del Sur, que cuenta con una capacidad de 4,500 toneladas.

En conjunto, las instalaciones de Changwon y Haiphong conforman un sistema de producción que mejora la estabilidad del suministro y la capacidad de respuesta en las entregas para clientes de todo el mundo.

Manufactura avanzada para una mayor calidad

La nueva planta incorpora tecnologías avanzadas de manufactura para mejorar la eficiencia de producción y la estabilidad en la calidad. Aproximadamente el 80% del proceso, incluidas la incorporación de materias primas, la fundición, el enfriamiento, la pulverización, el empaque y el envío, está automatizado.

LG también ha mejorado la precisión de su proceso de fundición, una etapa fundamental para producir polvo de vidrio de alta calidad. El polvo de vidrio se obtiene mediante la fundición de materias primas a altas temperaturas, seguida de su enfriamiento y solidificación, para posteriormente molerlas hasta convertirlas en un polvo fino.

LG aplica tecnología avanzada de control de procesos para mantener una temperatura uniforme y reducir las variaciones en la composición que pueden afectar el desempeño del material. La compañía también utiliza tecnología que disminuye la erosión del revestimiento refractario del horno, lo que ayuda a prevenir la contaminación y a mejorar la pureza del producto final.

Nuevas aplicaciones para impulsar el crecimiento estratégico

La planta de Haiphong produce LG PuroTec™, un material avanzado con propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Cuando se añade en pequeñas cantidades a plásticos, pinturas o caucho, PuroTec™ ayuda a inhibir el crecimiento de microorganismos que pueden provocar olores y contaminación.

PuroTec™ puede utilizarse en una amplia variedad de productos, incluidos electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores y equipos de aire acondicionado, así como materiales de construcción, productos sanitarios, empaques para alimentos y equipo médico.

Esta misma planta, también produce el esmalte Easy-Clean, un material de recubrimiento funcional utilizado para formar una fina capa cerámica de apariencia vítrea sobre superficies metálicas. Cuando se utiliza en el interior de electrodomésticos de cocina, como hornos y hornos de microondas, el material facilita la eliminación de manchas de comida y aceite, con el valor agregado de resistir la decoloración y los rayones durante largos periodos de uso continuo.

Estas propiedades lo convierten en una solución especialmente adecuada para electrodomésticos de cocina en los que la higiene y la comodidad son factores esenciales.

Además, LG explora nuevas aplicaciones para su tecnología de polvo de vidrio. Al modificar su composición, la compañía puede desarrollar materiales con diferentes funciones.

Un ejemplo es Marine Glass, diseñado para disolverse en el agua y aportar nutrientes a las algas marinas y microalgas, con el objetivo de apoyar la restauración de los ecosistemas marinos y los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono.

Otro ejemplo es Mineral Wash, una tecnología que permite lavar sin utilizar agentes detergentes tradicionales.

LG comenzó a investigar el polvo de vidrio en 1996 y actualmente cuenta con más de 420 patentes relacionadas. Tras el lanzamiento a gran escala de su negocio de materiales avanzados en 2023, la compañía ha fortalecido su preparación regulatoria global mediante la obtención de registros antimicrobianos en Europa y Estados Unidos, además de verificar la seguridad de sus productos mediante evaluaciones de sustancias peligrosas.Las ventas de materiales avanzados se han más que duplicado cada año desde su lanzamiento.

“De acuerdo con nuestras capacidades de producción y competitividad en materia de calidad, continuaremos ampliando las oportunidades de negocio mediante soluciones diferenciadas de materiales que respondan a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”, afirmó Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company.

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Acerca de LG Electronics Home Appliance Solution Company

La LG Home Appliance Solution Company (HS) es líder mundial en electrodomésticos y soluciones de hogar con IA. Apoyada en tecnologías clave de vanguardia, la compañía se compromete a mejorar la calidad de vida y promover la sostenibilidad. Su portafolio reúne soluciones cuidadosamente diseñadas para cocina y áreas sociales y, recientemente, incorporó la División de Robótica de LG para integrar capacidades avanzadas en el hogar. En conjunto, sus productos brindan mayor conveniencia, alto rendimiento, operación eficiente y prácticas sostenibles. Para más información, visite www.LGnewsroom.com .