LG ELECTRONICS PRESENTA SU SOLUCIÓN TELEMÁTICA INTELIGENTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN EL MWC BARCELONA 2026

Resumen

LG Electronics presentará en el MWC Barcelona 2026 la solución telemática inteligente de última generación, que integra un TCU y una antena en un solo módulo para mejorar significativamente la conectividad dentro del vehículo, la eficiencia del sistema y el diseño del vehículo.

En su primera participación en el MWC, la empresa Vehicle Solution Company de LG tiene como objetivo reforzar las colaboraciones estratégicas con fabricantes de automóviles y socios de telecomunicaciones de todo el mundo, en un momento en que la industria automovilística está pasando de los SDV a los AIDV.

Con una cuota del 23 % del mercado telemático mundial en 2025, LG sigue ampliando su liderazgo en conectividad automovilística, ofreciendo soluciones integrales que apoyan la evolución de la movilidad del futuro.

Ciudad de México, 2 de marzo de 2026 — LG Electronics (LG) presentará su solución telemática inteligente de última generación en el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, el evento de conectividad más grande e influyente del mundo, que se celebrará en Barcelona, España, del 2 al 5 de marzo. La nueva solución de LG, que supone un avance significativo en la tecnología de conectividad para vehículos, integra una unidad de control telemático (TCU) y una antena en un único módulo.

El debut de LG Vehicle Solution Company en el MWC se produce en un momento en el que la industria automovilística está pasando de los vehículos definidos por software (SDV) a los vehículos definidos por IA (AIDV), una evolución que está haciendo que la tecnología de comunicaciones a bordo de los vehículos se convierta en un factor clave para la competitividad de la movilidad del futuro. A medida que avanzan la conducción autónoma y los sistemas de infoentretenimiento a bordo, LG pretende reforzar sus colaboraciones estratégicas con fabricantes de automóviles y empresas de telecomunicaciones de todo el mundo que buscan soluciones de conectividad de última generación.

Exposición privada para clientes B2B

En el MWC Barcelona 2026, LG contará con un espacio de exposición privado exclusivo para fabricantes de automóviles y otros clientes B2B. La empresa presentará sus soluciones avanzadas de comunicaciones para vehículos y explorará nuevas oportunidades de negocio, reforzando su posición como socio de confianza en la era de la movilidad conectada.

Liderazgo probado en el mercado

LG aprovechará su presencia en el MWC para destacar su liderazgo tecnológico en el mercado telemático mundial. Según estimaciones basadas en datos de la empresa de investigación independiente TechInsights, LG ocupó la primera posición en el mercado telemático mundial en 2025, con una cuota del 23 %. Este éxito se basa en las capacidades de diseño integral de la empresa en todos los componentes telemáticos básicos, incluidos los dispositivos de acceso a la red, las antenas y la arquitectura general del sistema.

Una arquitectura telemática integrada para vehículos de última generación.

La solución telemática inteligente de última generación de LG combina una antena capaz de recibir múltiples señales externas, como 5G, GPS, vehículo a todo (V2X) y comunicaciones por satélite, con una TCU que procesa y transmite estos datos a los sistemas del vehículo. Al integrar estos componentes en un único módulo, la solución mejora significativamente la eficiencia general del sistema.