Resumen:

· LG Electronics (LG) registró ingresos consolidados de aproximadamente $16.40 mil millones de USD y una utilidad operativa de aproximadamente $1.09 mil millones de USD durante el segundo trimestre de 2026.

· Los ingresos aumentaron en comparación con el mismo periodo del año anterior, a pesar de las condiciones desfavorables del mercado, mientras que la utilidad operativa creció 147%, impulsada por el fortalecimiento de las ventas de productos premium y una mayor competitividad en costos.

· El negocio de suscripción continuó su expansión internacional y registró ingresos de aproximadamente $454 millones de USD, un aumento interanual de 5%. Al mismo tiempo, LG mantuvo fundamentos sólidos en sus negocios principales y aceleró el crecimiento de nuevas áreas, como la robótica y las soluciones de refrigeración para centros de datos de inteligencia artificial (AIDC).

· El negocio de electrodomésticos superó por primera vez $4.82 mil millones de USD aproximadamente en ingresos trimestrales. El sólido desempeño de los segmentos premium y de volumen llevó el margen operativo cerca de 10%. Por su parte, el negocio de soluciones de medios y entretenimiento mejoró sus resultados interanuales gracias al aumento en las ventas de televisores premium.

· El negocio de soluciones para vehículos alcanzó máximos históricos para un segundo trimestre tanto en ingresos como en utilidad operativa, manteniendo su crecimiento gracias a una sólida cartera de pedidos. El negocio de soluciones ecológicas incrementó sus ingresos mediante la expansión de las ventas internacionales de equipos de aire acondicionado y continuó invirtiendo en tecnologías de refrigeración para centros de datos de IA.

Ciudad de México a 30 de julio de 2026 — LG Electronics (LG) anunció hoy ingresos consolidados de aproximadamente $16.40 mil millones de USD y una utilidad operativa de aproximadamente $1.09 mil millones de USD correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Tanto los ingresos como la utilidad operativa alcanzaron sus niveles más altos para un segundo trimestre en la historia de la compañía. Los ingresos aumentaron 14.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la utilidad operativa creció 147%.

La competitividad del negocio de electrodomésticos, líder en la industria, continuó generando un crecimiento sólido a pesar de la persistente incertidumbre macroeconómica y geopolítica. Este desempeño, combinado con el impulso generado por importantes eventos deportivos y el crecimiento sostenido del negocio de soluciones para vehículos, contribuyó al aumento de los ingresos de toda la compañía.

A nivel organizacional, la utilidad operativa aumentó a más del doble en comparación con el mismo periodo del año anterior. LG mantuvo los sólidos fundamentos de sus negocios principales y registró un crecimiento de los ingresos durante el segundo trimestre, con una mayor participación de productos de alto margen dentro de las ventas totales.

La compañía también mejoró la eficiencia de costos en sus operaciones globales e implementó medidas de gestión extraordinarias para responder a un entorno empresarial incierto. Asimismo, reconoció como una ganancia extraordinaria los reembolsos de aranceles previamente pagados por exportaciones a Estados Unidos.

Los ingresos B2B del segundo trimestre alcanzaron aproximadamente $4.47 mil millones de USD, un aumento interanual de 5%, y representaron 36% de los ingresos totales de la compañía*. El negocio de suscripción, que incluye productos y servicios, registró ingresos de aproximadamente $454 millones de USD, un crecimiento de 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y continuará ampliando su presencia global.

Resultados y perspectivas del segundo trimestre de 2026 por compañía

LG Home Appliance Solution Company

Home Appliance Solution Company registró ingresos de aproximadamente $4.87 mil millones de USD y una utilidad operativa de aproximadamente $472 millones de USD.

Los ingresos trimestrales superaron aproximadamente $4.8 mil millones de USD por primera vez, mientras que el margen operativo trimestral se acercó a 10% por segundo trimestre consecutivo.

Este destacado desempeño fue impulsado por la exitosa estrategia de doble enfoque de la compañía, dirigida simultáneamente a los segmentos premium y de volumen, junto con los esfuerzos de optimización de la estructura de costos y de la cadena de suministro, además del efecto de los reembolsos arancelarios en Estados Unidos.

El negocio de suscripción, que genera ingresos continuos por servicios después de la venta de los productos, siguió contribuyendo a la estabilidad de la estructura de resultados de Home Appliance Solution Company.

Durante el tercer trimestre, periodo en el que se prevé una desaceleración de la demanda a corto plazo, LG buscará reforzar su impulso de crecimiento concentrándose en mercados clave, donde la demanda continúa siendo relativamente sólida.

Al mismo tiempo, la compañía mantendrá sus esfuerzos de mejora estructural para asegurar la rentabilidad y comenzará las operaciones a gran escala de su negocio de actuadores para robots.

LG Media Entertainment Solution Company

Media Entertainment Solution Company registró ingresos de aproximadamente $3.52 mil millones de USD y una utilidad operativa de aproximadamente $151 millones de USD.

El crecimiento constante de las ventas de televisores premium, incluidos los modelos OLED y QNED, estuvo acompañado por un crecimiento sostenido. El negocio de la plataforma webOS, que genera márgenes elevados, también continuó expandiéndose.

Durante el tercer trimestre, LG buscará mejorar aún más su estructura de costos y eficiencia operativa, aumentar las ventas de productos premium y continuar desarrollando el negocio de webOS.

LG Vehicle Solution Company

Vehicle Solution Company, que se ha consolidado como una fuente estable de generación de efectivo basada en el negocio B2B, obtuvo ingresos de aproximadamente $2.08 mil millones de USD y una utilidad operativa de aproximadamente $131 millones de USD.

Tanto los ingresos como la utilidad operativa alcanzaron niveles récord para un segundo trimestre. Los ingresos trimestrales superaron aproximadamente $2.06 mil millones de USD por segundo trimestre consecutivo, mientras que el margen operativo se mantuvo por encima de 6% por segundo trimestre consecutivo.

Durante el tercer trimestre, Vehicle Solution Company planea mantener esta tendencia de crecimiento orientado a la rentabilidad mediante el reconocimiento de ingresos provenientes de su cartera de pedidos, la mejora de la mezcla de productos y el fortalecimiento de la eficiencia operativa.

LG Eco Solution Company

Eco Solution Company registró ingresos de aproximadamente $1.88 mil millones de USD y una utilidad operativa de aproximadamente $162 millones de USD.

Los ingresos aumentaron gracias a la expansión de las ventas internacionales de equipos de aire acondicionado, mientras que el negocio mantuvo una sólida rentabilidad, con un margen operativo de 8.6%.

Durante el tercer trimestre, LG acelerará su crecimiento mediante soluciones sustentables, energéticamente eficientes y adaptadas a las necesidades específicas de cada región.

El negocio HVAC de LG continuará invirtiendo en sus operaciones de soluciones de refrigeración para centros de datos de inteligencia artificial. La unidad de distribución de refrigerante —Coolant Distribution Unit o CDU— desarrollada internamente por la compañía y reconocida por su destacado desempeño está preparada para incorporarse a la cadena de suministro global de centros de datos de IA.

De esta manera, LG busca transformar rápidamente el desempeño validado de esta tecnología en resultados comerciales tangibles.

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*No incluye los ingresos de LG Innotek.

Acerca de LG Electronics, Inc.

LG Electronics es un innovador mundial en tecnología y electrónica de consumo con presencia en casi todos los países y una plantilla internacional de más de 75.000 trabajadores. Las cuatro empresas de LG (Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution y Eco Solution) sumaron unos ingresos globales de más de 88 billones de KRW en 2024. LG es un fabricante líder de productos de consumo y comerciales que van desde televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores, componentes y soluciones de automoción, y sus marcas premium LG SIGNATURE y la inteligente LG ThinQ son nombres conocidos en todo el mundo. Visite www.LGnewsroom.com para conocer las últimas noticias.