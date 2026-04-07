LG ELECTRONICS REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS PRELIMINARES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

Resumen:

LG Electronics registró ingresos consolidados por KRW 23.73 billones (USD 17.6 mil millones) y una utilidad operativa de KRW 1.67 billones (USD 1.24 mil millones) en el primer trimestre de 2026.

Los ingresos alcanzaron el nivel más alto para un primer trimestre en la historia de la compañía, impulsados por el crecimiento sostenido en negocios clave y la expansión en segmentos B2B como soluciones para vehículos (VS).

La utilidad operativa superó las expectativas del mercado y creció año contra año, respaldada por acciones tempranas para mitigar riesgos arancelarios, mejoras en la estructura de costos y el crecimiento de negocios altamente rentables.

LG continuará respondiendo de forma proactiva y flexible a factores externos como riesgos geopolíticos, incremento en precios de materias primas y mayores costos logísticos.

Ciudad de México a 7 de abril de 2026 — LG Electronics Inc. (LG) anunció hoy sus resultados preliminares del primer trimestre de 2026, reportando ingresos consolidados por KRW 23.73 billones (USD 17.6 mil millones) y una utilidad operativa de KRW 1.67 billones (USD 1.24 mil millones).

Los ingresos alcanzaron el nivel más alto para un primer trimestre en la historia de la empresa. A pesar de la incertidumbre macroeconómica, los negocios clave —incluyendo electrodomésticos— mantuvieron su crecimiento gracias a la competitividad de sus productos y a su sólida posición en el mercado. La expansión en negocios B2B, como soluciones para vehículos, también contribuyó a este resultado récord.

La utilidad operativa superó las expectativas del mercado y mejoró respecto al año anterior. Este desempeño fue impulsado por medidas proactivas frente a aranceles, incluyendo la optimización de la producción, así como por esfuerzos a nivel corporativo para mejorar la estructura de costos con enfoque en crecimiento rentable. El crecimiento continuo en negocios de plataformas, suscripciones y ventas en línea también contribuyó positivamente.

Ante la persistente incertidumbre externa —incluyendo tensiones geopolíticas, aumento en precios de materias primas y costos logísticos— LG implementará medidas flexibles y proactivas para minimizar el impacto en sus operaciones.

Home Appliance (Electrodomésticos)

El negocio de electrodomésticos de LG continuó creciendo al atender tanto el segmento premium como el de volumen, en línea con la evolución de la demanda. El crecimiento en ventas en línea y el modelo de suscripción también impulsaron los resultados. Para fortalecer la rentabilidad, la compañía acelerará la innovación en su estructura de costos ante la presión en precios de materias primas. Además, desarrollará nuevos motores de crecimiento como robots para el hogar y componentes robóticos, incluyendo actuadores.

Media and Entertainment

El negocio de entretenimiento mejoró su rentabilidad año contra año gracias a una mayor eficiencia operativa y regresó a números positivos frente al trimestre anterior. La plataforma webOS —clave en su estrategia— mantuvo un sólido crecimiento. Este año, LG continuará impulsando operaciones eficientes mientras aprovecha su portafolio diferenciado, que incluye televisores OLED, LCD premium como Micro RGB y televisores de estilo de vida.

Vehicle Solutions

El negocio de soluciones para vehículos mantuvo un crecimiento estable respaldado por una sólida cartera de pedidos. La rentabilidad también mejoró año contra año, apoyada en la optimización de costos. Dado su alto enfoque en clientes internacionales, las condiciones del tipo de cambio también tuvieron un efecto positivo parcial.

HVAC (climatización)

El negocio HVAC registró una disminución en ingresos y utilidad operativa año contra año debido a la incertidumbre del mercado, particularmente por factores geopolíticos en Medio Oriente. LG buscará oportunidades de alto potencial como bombas de calor, en línea con la transición global hacia la electrificación. También planea expandirse hacia tecnologías de nueva generación como enfriamiento líquido, con enfoque en centros de datos de inteligencia artificial.

Estos resultados son preliminares y están basados en K-IFRS, proporcionados como referencia para inversionistas antes del anuncio oficial de resultados finales, incluyendo utilidad neta. Los detalles por unidad de negocio se darán a conocer más adelante este mes.

Sobre LG Electronics

LG Electronics es una empresa global líder en tecnología y electrónica de consumo, con presencia en casi todos los países y más de 75,000 empleados a nivel mundial. Sus cuatro divisiones —Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution y Eco Solution— generaron ingresos globales por más de KRW 89 billones (USD 66 mil millones) en 2025.

LG es uno de los principales fabricantes de productos de consumo y soluciones comerciales, incluyendo televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes automotrices. Sus marcas premium LG SIGNATURE y LG ThinQ son reconocidas a nivel mundial.

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