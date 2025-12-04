LG ACELERA LA EXPANSIÓN DEL ECOSISTEMA SDV AL ORGANIZAR LA REUNIÓN DE LA COMUNIDAD SDV DE ECLIPSE 

La compañía reúne a los principales líderes automotrices del mundo para impulsar la innovación de código abierto y agilizar el desarrollo de vehículos SDV, aprovechando su experiencia comprobada en plataformas y su liderazgo en la industria.

CIUDAD DE MÉXICO, 04 DE DICIEMBRE DE 2025. – LG Electronics, líder global en tecnologías de movilidad, está impulsando el avance de los vehículos definidos por software (SDV) como coanfitrión del Eclipse SDV Community Meetup, un evento dirigido a desarrolladores enfocado en construir un ecosistema de software automotriz de código abierto. A través de este espacio que reúne a líderes tecnológicos de todo el mundo, LG busca acelerar la estandarización y adopción del software automotriz de próxima generación y fortalecer su liderazgo en innovación para SDV.

Realizado el 4 de diciembre en LG Sciencepark, en Seúl, el evento Eclipse SDV Community tuvo su primera edición en Corea del Sur en colaboración con la Eclipse Foundation, una organización internacional sin fines de lucro que impulsa el desarrollo de ecosistemas de software de código abierto. Además de LG, el encuentro reunió a actores clave como BMW, ETAS y Hyundai Mobis para presentar nuevos proyectos y analizar estrategias de estandarización de código abierto que marcarán el rumbo de la industria.

Hoy en día, un solo vehículo puede integrar más de 100 millones de líneas de código, y se espera que esa cifra crezca de manera notable en la era de los SDV. Cerca del 70% de ese software corresponde a tecnologías base que no generan diferenciación, como sistemas operativos, herramientas de seguridad y autenticación, y marcos de comunicación. Aun con esta gran coincidencia, los fabricantes y proveedores suelen desarrollar estos componentes por separado, lo que provoca duplicar esfuerzos y gastar recursos de forma innecesaria.

La comunidad Eclipse SDV busca unificar a la industria en torno a bases de software compartidas mediante la colaboración de código abierto. Al desarrollar de manera conjunta componentes estandarizados, los fabricantes pueden reducir costos y tiempos de desarrollo, lo que les permite concentrarse en innovaciones que realmente los distinguen, como los sistemas de infoentretenimiento a bordo (IVI) y las asistencias avanzadas al conductor (ADAS).

Desde 2018, LG opera su versión de código abierto webOS Open-Source Edition (OSE), lo que le ha permitido adquirir la experiencia necesaria para desempeñar un papel clave dentro del ecosistema Eclipse SDV. Con ese respaldo técnico, LG ha trabajado de la mano con socios como BMW y Mercedes-Benz en el proyecto SDV Community Reference (S-CORE), enfocado en alinear bloques de software comunes para evitar duplicidades, acortar los tiempos de desarrollo y entrega, y reforzar la seguridad y la confiabilidad.

Además de participar en los proyectos clave de Eclipse SDV, LG también está impulsando y encabezando nuevas iniciativas, como el proyecto Pullpiri. Este esfuerzo busca desarrollar tecnologías que permitan que una variedad de soluciones diferenciadas opere de manera confiable y evolucionen de forma continua sobre la base de S-CORE.

LG también forma parte del consejo de Scalable Open Architecture for Embedded Edge (SOAFEE), una organización global dedicada a la estandarización de software automotriz de código abierto. Como miembro de este organismo de gobierno, LG colabora activamente con la comunidad de SOAFEE, que actualmente reúne a unas 150 empresas de todo el mundo.

“En LG estamos comprometidos con impulsar un ecosistema sólido de código abierto, respaldado por nuestras capacidades de software y nuestras alianzas globales”, señaló Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Solution Company. “Seguiremos encabezando la transición hacia los SDV para hacer posible una movilidad más segura, inteligente y eficiente.”

