LG ANUNCIA RESULTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2025

Los buenos resultados en electrodomésticos y vehículos impulsan los segundos ingresos más altos del tercer trimestre en la historia de la empresa.

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre de 2025 — LG Electronics Inc. (LG) anunció hoy ingresos consolidados por aproximadamente 15.79 mil millones de dólares estadounidenses (USD) y una utilidad operativa de alrededor de 497 mil millones de dólares estadounidenses (USD) para el tercer trimestre de 2025.

La división Home Appliance Solution (HS) y la división Vehicle Solution (VS) obtuvieron resultados sólidos a pesar de los desafíos externos, como los aranceles de Estados Unidos y la desaceleración del mercado de vehículos eléctricos (EV). Estos resultados reflejan la transformación continua del portafolio de negocios de LG y su compromiso con un crecimiento cualitativo, que abarca soluciones B2B como sistemas para vehículos y HVAC, la expansión de negocios no relacionados con hardware, como las suscripciones y webOS, así como modelos innovadores de venta directa al consumidor.

Durante el tercer trimestre, los ingresos B2B de LG crecieron un 2% interanual, alcanzando aproximadamente a 4.26 mil millones de dólares estadounidenses (USD). Por su parte, los ingresos por servicios de suscripción de electrodomésticos llegaron a alrededor de 505 millones de dólares estadounidenses (USD), lo que representa un aumento del 31 % respecto al año anterior.

Resultados y perspectivas del tercer trimestre de 2025 por división

División de electrodomésticos LG (HS)

HS reportó ingresos de 4.75 mil millones de dólares estadounidenses (USD) y una utilidad operativa de 264 millones de dólares estadounidenses (USD). El crecimiento fue impulsado por una estrategia de doble enfoque exitosa, dirigida tanto a los segmentos premium como al mercado masivo, junto con la expansión continua de los negocios de suscripción y comercio en línea. La optimización de los sitios de producción y las mejoras en la eficiencia operativa ayudaron a compensar gran parte del impacto de los aranceles estadounidenses, lo que resultó en una mayor rentabilidad interanual.

De cara al cuarto trimestre, se espera que el mercado global de electrodomésticos siga siendo desafiante debido a la lenta recuperación de la demanda y a la intensificación de la competencia. La compañía planea seguir expandiendo sus negocios de suscripción y en línea, mantener su enfoque en fomentar un crecimiento cualitativo, y buscar mejoras en la estructura de costos y reducciones de costos fijos para aumentar la rentabilidad interanual.

División Multimedia de LG (MS)

La compañía MS registró ingresos de 3.36 mil millones de dólares estadounidenses (USD) y una pérdida operativa de 218 millones de dólares estadounidenses (USD) en el tercer trimestre. La rentabilidad se vio afectada por mayores inversiones en marketing destinadas a hacer frente a la competencia intensificada, además de gastos extraordinarios relacionados con retiros voluntarios.

La compañía continúa enfocándose en mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad de su negocio de televisores, mientras expande la plataforma webOS mediante avances en publicidad y diversificación de contenido.

Asimismo, planea fortalecer su presencia en los mercados del Sur Global, donde la demanda se mantiene relativamente sólida.

División de vehículos LG (VS)

VS registró ingresos de 1.91 mil millones de dólares estadounidenses (USD) y una utilidad operativa de 108 millones de dólares estadounidenses (USD). Los ingresos alcanzaron un máximo histórico para un tercer trimestre, mientras que la utilidad operativa logró el nivel trimestral más alto desde el establecimiento de la compañía. El margen de utilidad operativa superó el 5 % por primera vez.

Aunque factores externos, como los cambios en las políticas de subsidios para vehículos eléctricos en Estados Unidos, podrían representar desafíos a corto plazo durante el cuarto trimestre, la compañía busca mantener una rentabilidad estable mediante la optimización de su mezcla de productos, mejoras en la estructura de costos y mayores iniciativas de eficiencia.

LG (ES)

ES reportó ingresos de 1.57 mil millones de dólares estadounidenses (USD) y una utilidad operativa de 96 millones de dólares estadounidenses (USD). Los ingresos aumentaron ligeramente respecto al año anterior, respaldados por mayores ventas domésticas y por el crecimiento continuo en los negocios de suscripción y en línea. La utilidad operativa disminuyó moderadamente debido al aumento de las inversiones.

La compañía planea reforzar su impulso de crecimiento mediante lanzamientos de productos específicos por región y explorar nuevas oportunidades en sistemas HVAC comerciales y enfriadores industriales y de generación de energía.

Recientemente, aseguró una serie de contratos para soluciones de enfriamiento de centros de datos con inteligencia artificial en Norteamérica, Latinoamérica, Medio Oriente y Asia, lo que demuestra un progreso tangible. ES tiene la intención de utilizar estos proyectos como referencias estratégicas para expandir aún más su presencia en el mercado.

Al mismo tiempo, se está preparando para la comercialización de soluciones de enfriamiento líquido de próxima generación para centros de datos y para ampliar sus alianzas con el fin de avanzar en las tecnologías de enfriamiento por inmersión.

