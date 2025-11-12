SKS, LA MARCA DE ULTRA LUJO DE LG, IMPACTÓ EN DESIGN WEEK MÉXICO 2025

Como socio oficial de electrodomésticos, la línea SKS (Signature Kitchen Suite) atrae a los visitantes con una impresionante exhibición de elegantes soluciones integrales para cocina.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 DE NOVIEMBRE DE 2025. - LG Electronics presentó su línea de soluciones para cocina de lujo, SKS, durante Design Week México 2025, uno de los festivales de diseño más importantes de América Latina. Como marca exclusiva de electrodomésticos del evento, SKS logró fortalecer su presencia en la región y reafirmar su liderazgo en el mercado global de cocinas de lujo.

En Design House, la exhibición principal EN Design Week México, los visitantes pudieron conocer de cerca la línea completa de electrodomésticos de cocinas integrales de lujo de SKS, que incluye refrigerador, congelador, horno, parrilla, cava de vinos y lavavajillas. También se presentaron los electrodomésticos premium de LG, como el refrigerador InstaView™ MoodUP™, el lavavajillas QuadWash®, la solución de lavandería WashTower™ y el sistema de cuidado de ropa Styler.

Design House transforma icónicas mansiones y casas históricas de la ciudad en espacios creativos de diseño, diseñados en colaboración con reconocidos arquitectos, interioristas y marcas internacionales. Con una extensión de aproximadamente 1,126 metros cuadrados, la edición de este año ofreció a los visitantes una amplia variedad de propuestas e inspiración vanguardista para crear ambientes sofisticados y llenos de estilo.

Bajo el tema “Diseñado en México”, la edición 2025 de Design Week México celebró el arte y la maestría del diseño mexicano. En sintonía con ese espíritu, SKS presentó la propuesta “Precisión coreana con alma mexicana”, una exhibición que reflejó la armonía entre la filosofía de diseño elegante y tecnológicamente avanzada de la marca y la calidez y creatividad del trabajo artesanal mexicano. La muestra en Design House, que permaneció abierta hasta el 2 de noviembre, despertó gran interés entre diseñadores profesionales, estudiantes y el público en general.

Al expandir el contacto directo con clientes alrededor del mundo, SKS continúa fortaleciendo su reputación como marca especializada en cocinas y consolidando su posición en el mercado de electrodomésticos premium. A principios de este año, SKS fue patrocinador exclusivo de electrodomésticos del Food & Wine Classic 2025 en Aspen, Colorado, un evento que reunió a más de 4,000 chefs, profesionales culinarios y visitantes. En Seúl, LG inauguró recientemente SKS Seoul, un showroom renovado que ofrece a los visitantes una experiencia completa con las más recientes innovaciones de cocina integral de lujo de la marca.

A principios de este año, LG renovó la identidad de su línea de cocina integrada de lujo, que pasó de llamarse SIGNATURE KITCHEN SUITE a SKS. Esta nueva imagen, más moderna e intuitiva, ha fortalecido el reconocimiento de la marca y acelerado su crecimiento dentro del segmento premium. A pesar del cambio de nombre, SKS mantiene viva la filosofía “True to Food”, que ha sido el sello distintivo de la marca desde sus inicios.

“En Design Week México tuvimos la oportunidad de colaborar con arquitectos y diseñadores de talla mundial para crear un espacio inspirador, animado por el estilo y la sofisticación de nuestras soluciones SKS,” señaló Lyu Jae-cheol, presidente de LG Home Appliance Solution Company. “LG seguirá fortaleciendo su vínculo con los clientes a nivel global y consolidando a SKS como líder mundial en el mercado de cocina de ultra lujo.”

# # #

Acerca de LG Electronics Home Appliance Solution Company

La LG Home Appliance Solution Company (HS) es líder global en electrodomésticos y soluciones inteligentes para el hogar impulsadas por IA. Gracias a sus tecnologías de vanguardia, la compañía se enfoca en mejorar la calidad de vida de los consumidores y en promover la sostenibilidad. Desarrolla soluciones de cocina y del hogar con un diseño inteligente y funcional, y recientemente integró la División de Robots de LG para incorporar tecnologías robóticas avanzadas a sus productos. En conjunto, estas innovaciones ofrecen mayor comodidad, desempeño excepcional, operación eficiente y un estilo de vida más sostenible.

