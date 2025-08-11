Stingray amplía la oferta de LG Channels México con nuevos canales de música y video  





Ciudad de México, a 11 de agosto 2025 - Stingray (TSX: RAY.A; RAY.B), líder en distribución de contenido musical y de video, servicios empresariales y soluciones publicitarias, y LG Electronics anunciaron hoy el lanzamiento de 4 nuevos canales en LG Channels, expandiendo así su oferta de entretenimiento en México. Esta iniciativa ofrece a los usuarios de televisores LG Smart TV una gama más amplia de experiencias musicales y audiovisuales, adaptadas a los gustos locales del mercado mexicano.



Los usuarios de LG Channels podrán disfrutar de los siguientes canales de audio:





Stingray Éxitos Regional Mexicano : Un recorrido por lo mejor del regional mexicano, incluyendo banda, corrido, mariachi y norteño, que harán vivir los sonidos auténticos regionales de México.

: Un recorrido por lo mejor del regional mexicano, incluyendo banda, corrido, mariachi y norteño, que harán vivir los sonidos auténticos regionales de México. Stingray Época Dorada del Cine Mexicano : Homenaje a la época de oro del cine nacional (1936-1956), que dejó una huella imborrable en la cultura e identidad del país.

: Homenaje a la época de oro del cine nacional (1936-1956), que dejó una huella imborrable en la cultura e identidad del país. Stingray Pop Mexicano 80s : Canal dedicado al pop y rock en español de los años 80, con los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

: Canal dedicado al pop y rock en español de los años 80, con los grandes éxitos que marcaron a toda una generación. TikTok Radio en Español: Música en tendencia y clips virales 24/7, con versiones completas de los himnos más populares de TikTok en español.

“Nos entusiasma expandir nuestra colaboración con LG Channels y llevar estos nuevos contenidos a las audiencias de México”, expresó Moise Chico, Director de Ventas para América Latina y Brasil en Stingray. “Este lanzamiento refleja nuestro compromiso por ofrecer entretenimiento de alta calidad, adaptado a los gustos y culturas locales. Estamos seguros de que estos canales se convertirán en destinos favoritos para los amantes de la música y el video en la región.”

“En LG Channels, estamos comprometidos con ofrecer experiencias de entretenimiento gratuitas y relevantes a nivel local que enriquezcan la vida de los usuarios de nuestros Smart TV,” afirmó Daniel Aguilar, Director de Comunicación de LG Electronics México. “Aliarnos con Stingray nos permite fortalecer aún más nuestra oferta de música y video con contenido cultural que realmente conecta con las audiencias.”

Con esta nueva alianza, LG Channels continúa fortaleciendo su presencia en México como una de las principales plataformas de entretenimiento gratuito. Con casi 7 millones de dispositivos inteligentes conectados a través del sistema operativo webOS, LG se consolida como un referente en la distribución de contenidos FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) en el país. A través de alianzas estratégicas como la de Stingray, LG Channels México ofrece una programación variada, local y global, diseñada para mejorar la experiencia del hogar mexicano con contenidos que combinan tecnología, cultura y entretenimiento sin costo para el usuario.

Acerca de Stingray

Stingray (TSX: RAY.A; RAY.B) es una empresa global de música, medios y tecnología, y líder en la industria de la transmisión televisiva, streaming, radio, servicios empresariales y soluciones publicitarias. Stingray ofrece una amplia gama de servicios musicales, digitales y publicitarios a marcas y empresas en todo el mundo, incluyendo canales de audio y video, 97 estaciones de radio, contenido de video bajo demanda por suscripción, canales FAST, productos de karaoke y aplicaciones de música, así como contenido de infoentretenimiento para automóviles y transporte. Stingray Business, una división de Stingray, brinda soluciones comerciales en música, publicidad en punto de venta, señalización digital y análisis de consumidores impulsados por inteligencia artificial. Stingray Advertising es la red de publicidad de audio en retail más grande de América del Norte, con mensajes digitales en más de 30,000 ubicaciones comerciales. Stingray cuenta con cerca de 1,000 empleados en todo el mundo y llega a 540 millones de consumidores en 160 países. Para más información, visita www.stingray.com.

Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

LG Media Entertainment Solution Company (MS) es un reconocido innovador en televisores, audio, pantallas y plataformas de Smart TV. MS mejora la experiencia de entretenimiento multimedia con sus televisores OLED—reconocidos por su negro perfecto y color perfecto—y sus televisores LCD QNED premium, todos impulsados por la plataforma webOS de Smart TV personalizada. MS también ofrece soluciones de tecnología de la información, que incluyen monitores para videojuegos, monitores empresariales, laptops, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas; así como soluciones de señalización como pantallas Micro LED, señalización digital, pantallas para hospitalidad y software especializado en señalización. Todo ello diseñado para maximizar la eficiencia de los clientes y ofrecer un alto valor. Para más noticias de LG, visita www.LGnewsroom.com.

LG Channels es una plataforma gratuita de streaming integrada en los televisores LG con webOS, que ofrece cientos de canales con una amplia variedad de contenido, incluyendo noticias, películas, entretenimiento y series, disponible sin necesidad de registro ni suscripción. Para más información, visita: https://www.lg.com/mx/lg-experience/lg-channels

