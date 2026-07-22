Quienes vivimos con nuestras mascotas, aprendemos rápido que el pelo aparece donde menos se espera: en una playera recién lavada, en el sillón, en la ropa de cama o en esa cobija que, sin saber exactamente cuándo, terminó convirtiéndose en su lugar favorito.

Pero también aprendemos que eso es parte de compartir la casa con él. Los paseos bajo la lluvia, las patas que entran con tierra, las siestas en la cama y la costumbre de recargarse sobre la ropa dejan pequeñas señales de su presencia por todos lados.

Este 21 de julio, Día Mundial del Perro, es una buena oportunidad para celebrar esa compañía y también para reconocer que vivir con una mascota cambia algunas rutinas del hogar, entre ellas la forma de lavar y cuidar la ropa.

El pelo visible suele ser lo primero que notamos, aunque no es lo único que puede quedar en los textiles. Las cobijas, fundas, camas y prendas que están en contacto frecuente con los perros también pueden acumular polvo, suciedad y otras partículas. Mantenerlas limpias resulta especialmente importante cuando en casa hay personas con alergias o sensibilidad a estos elementos.

Eso no significa convertir la convivencia con una mascota en una batalla permanente contra cada pelo. Muchas veces basta con incorporar algunos hábitos sencillos.

Las camas, mantas y fundas de uso frecuente pueden lavarse por separado. Además de facilitar la limpieza, esto permite seleccionar el ciclo más adecuado según el tipo de tela y el nivel de suciedad.

La frecuencia también hace una diferencia. Es más sencillo cuidar una manta que se lava de manera regular que intentar limpiar una pieza después de semanas de uso, cuando ya ha acumulado pelo, humedad y olores.

Para atender estas necesidades, algunos electrodomésticos ya incluyen funciones diseñadas para hogares con animales de compañía. Las lavadoras LG con tecnología Pet Care, por ejemplo, cuentan con un ciclo especializado para el cuidado de las prendas y textiles que conviven diariamente con las mascotas.

Y como el desempeño de una lavadora se entiende mejor dentro de casa que en una ficha técnica, LG Electronics México lanzó la campaña “Prueba y Enamórate”.

Del 10 de julio al 10 de agosto de 2026, quienes compren alguno de los modelos participantes en LG.com/mx podrán probarlo durante 30 días. Si al terminar ese periodo consideran que no se adapta a las necesidades de su hogar, podrán solicitar la devolución de su dinero, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción. Quienes decidan conservarlo y compartan una reseña sobre su experiencia podrán recibir 10% de cashback.

Vivir con nuestra mascota significa aceptar que habrá juguetes en el piso, huellas inesperadas y pelo en lugares inexplicables. También significa encontrar formas más prácticas de cuidar la casa sin renunciar a tenerlo cerca, porque para muchas personas un hogar limpio no es uno sin rastros de mascotas, sino uno en el que todos pueden vivir cómodamente.

Acerca de LG Electronics Home Appliance Solution Company

La LG Home Appliance Solution Company (HS) es líder mundial en electrodomésticos y soluciones de hogar con IA. Apoyada en tecnologías clave de vanguardia, la compañía se compromete a mejorar la calidad de vida y promover la sostenibilidad. Su portafolio reúne soluciones cuidadosamente diseñadas para cocina y áreas sociales y, recientemente, incorporó la División de Robótica de LG para integrar capacidades avanzadas en el hogar. En conjunto, sus productos brindan mayor conveniencia, alto rendimiento, operación eficiente y prácticas sostenibles. Para más información, visite www.LGnewsroom.com .