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LG ARTCOOL AI Air, 1.5 Ton Frío (Voltaje 220V / 60HZ)
LG ARTCOOL AI Air, 1.5 Ton Frío (Voltaje 220V / 60HZ)
VR182HB
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Enfriamiento inteligente, diseñado con maestría
Diseño artístico premium
AI Air
DUAL Vane
All Cleaning
Con un impresionante acabado color negro con efecto espejo, sirve como pieza central de diseño, aportando sofisticación y estilo a tu espacio.
Acabado color negro con efecto espejo
Una pieza moderna que realza tu espacio
El elegante acabado de color negro con efecto espejo aporta elegancia y sofisticación modernas a cualquier espacio.
AI Air
Experimenta una climatización inteligente con IA.
AI Air1) rastrea tu ubicación, comprueba la temperatura y ajusta el flujo de aire para garantizar un ambiente confortable.
Soft Air
Brisa suave ajustada a tus necesidades
Soft Air3) cambia a un flujo de aire indirecto cuando se alcanza la temperatura ideal, manteniéndote cómodo y sin pasar frío.
DUAL Vane
Dirección ideal del flujo de aire, comodidad a cualquier temperatura
La doble aleta distribuye el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, más lejos y más rápido4), para una comodidad ideal en cualquier estación del año.
Flujos de aire más largos
El aire fresco llega hasta ti incluso desde el otro lado de la habitación gracias a un alcance de 22 m, un 22 % más largo5) que el de nuestros modelos anteriores.
Control de humedad confortable
Siéntete cómodo con una humedad agradable
Ni demasiado húmedo, ni demasiado seco: aire en su punto justo. El control de humedad confortable6) ayuda a mantener un nivel de humedad agradable para tu temperatura preferida.
DUAL Inverter Compresor con Bomba de Calor
La eficiencia energética se combina con la calidez
Disfruta de una calidez fiable con nuestra bomba de calor DUAL Inverter de alta eficiencia energética. Relájate con un bajo consumo de energía.
Calefacción inteligente, menor consumo de energía
Combina la bomba de calor del aire acondicionado con un calentador tradicional para mantener la temperatura y ayudar a reducir el consumo de energía.
*TÜV Rheinland ha verificado que la bomba de calor LG DUAL Inverter (A13RJH) ahorra más energía que los calentadores eléctricos en las condiciones de prueba propuestas.
*Fecha/Prueba: 10/2021. Cámara de pruebas de aire acondicionado LG en entorno doméstico.
*Condiciones de prueba: 27,8 m²/ 66,7 m³, temperatura ambiente interior (12,0 ± 0,3) °C/humedad relativa (50 ± 5) %, temperatura ambiente exterior (7,0 ± 0,3) °C/humedad relativa (87 ± 5) %.
*Modelo/método de prueba:
-A13RJH (bomba de calor LG DUAL Inverter (3500 W, velocidad del ventilador alta, ajuste de 29 °C)
-Radiador eléctrico de pie (3200 W, velocidad del ventilador alta, temperatura máxima)
-Calentador eléctrico por infrarrojos de pie (3000 W, velocidad del ventilador alta, temperatura máxima)
*Cada muestra se utilizó durante un total de 8 horas en las condiciones de prueba, y se midió y comparó el consumo de energía.
*Resultado de la prueba: la bomba de calor LG DUAL Inverter (A13RJH) ahorra hasta un 66 % más de energía que un calentador de rayos infrarrojos lejanos y un 68 % más que un radiador en las condiciones de prueba propuestas.
*El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.
Calefacción con IA
Calor rápido con calefacción inteligente con IA
Disfruta de una temperatura agradable durante todo el año con la calefacción con IA, que calienta tu espacio un 6 % más rápido para que estés cómodo en cualquier estación.
*Fecha: 2023.10.
*Condiciones de prueba: cámara de pruebas de ambiente doméstico con aire acondicionado LG, 20,9 m²/50,1 m³, modo Jet, temperatura ambiente interior (33 ± 0,3) °C/ HR (60 ± 5) %, exterior DB (35 ± 0,3) ℃/ HR (50 ± 5) % ajuste de 18 ℃ en modo refrigeración, interior DB (12 ± 0,3) ℃/ HR (60 ± 5) %, exterior DB (7 ± 0,3) ℃/ HR (87 ± 5) % ajuste de 30 ℃ en modo calefacción
*Método de prueba: medición del tiempo necesario para bajar 5 ℃ (en refrigeración)/subir 5 ℃ (en calefacción) desde la temperatura ambiente media inicial.
*Modelo de prueba: S3-M12KL2MB (plataforma anterior de LG, paleta única), S3-M121L1C0 (nueva plataforma de LG, paleta doble)
*Resultado de la prueba: la nueva plataforma de LG (Dual Vane) es hasta un 23 % más rápida en modo refrigeración y un 6 % más rápida en modo calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta única) según las condiciones de la prueba.
*El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.
All Cleaning
AI Air te ofrece tranquilidad con una autolimpieza total
El mantenimiento sin esfuerzo está a solo un toque de distancia con LG ThinQ12), llegando incluso a aquellas áreas de difícil acceso.
Auto Clean+
Seca automáticamente el intercambiador de calor después de su uso.
Auto Clean+13) se activa después de su uso, soplando aire para eliminar la humedad. Funciona durante un máximo de 20 minutos, ajustando el volumen para un secado más rápido o un funcionamiento más silencioso.
Función Freeze Cleaning
Mantenga limpias las zonas de difícil acceso
El modo Freeze Cleaning14) facilita la limpieza del interior de su aire acondicionado. El hielo derretido ayuda a eliminar los contaminantes y reduce las bacterias nocivas para que tu hogar esté más fresco.
Smart air care
La vida inteligente comienza con LG ThinQ™
Controla tu aire acondicionado y recibe las últimas alertas en la práctica app LG ThinQ™ 17).
Control sencillo con asistente de voz
Dile a tu bocina inteligente lo que necesitas. Solo tienes que decir "Encender/apagar" y tu bocina inteligente te escuchará, el equipo de aire acondicionado responderá.
Conéctate y controla desde cualquier lugar
LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.
Mantenimiento eficiente del producto
LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a realizar un seguimiento del consumo de energía y a gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.
Control sencillo con asistente de voz
Dile a tu bocina inteligente lo que necesitas. Solo tienes que decir "Encender/apagar" y tu bocina inteligente te escuchará, el equipo de aire acondicionado responderá.
Conéctate y controla desde cualquier lugar
LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.
Mantenimiento eficiente del producto
LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a realizar un seguimiento del consumo de energía y a gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.
*Las imágenes y los videos anteriores son recreaciones creadas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo del entorno real de instalación del producto.
1) AI Air
-La función de AI Air se puede manejar mediante un control remoto o LG ThinQ.
-La función de AI Air está disponible en los modos de enfriamiento y calefacción.
-Mientras se utiliza AI Air, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire se ajustan automáticamente según la situación, y AI Air se apaga cuando se cambia la dirección del flujo de aire.
-Antes de utilizar AI Air, se recomienda tomar una foto del espacio con LG ThinQ o configurar la ubicación del aire acondicionado y los ocupantes de la habitación.
-Cuando se activa AI Air, el sensor de radar detecta la ubicación del ocupante y activa automáticamente el flujo de aire directo/indirecto.
-La distancia de detección del sensor de radar es de hasta 5 m, y puede haber diferencias en la distancia de detección dependiendo de la instalación y el entorno de uso del producto.
2) Sensor de detección de personas
-Esta función se puede activar o desactivar mediante el control remoto o LG ThinQ.
-El «sensor de detección de personas» solo funciona en los modos de enfriamiento y calefacción.
-El alcance del sensor de detección de personas es de hasta 5 m. Dependiendo de las condiciones de uso, el alcance de detección del sensor puede reducirse.
-El tiempo de detección de ausencia de personas se puede configurar entre 20 y 120 minutos a través de LG ThinQ (por defecto, 20 minutos).
3) Soft Air
-En el modo Soft Air, la salida de aire inferior se cierra y la salida de aire frontal proporciona un flujo de aire indirecto.
-Esta función sólo es aplicable en los modos Frío/Ventilador/AI Air.
-Cuando se opera en modo AI Air, la función Aire suave se activa automáticamente en función del ambiente de la habitación.
-Para utilizar la función Soft Air por separado, se puede activar manualmente con el control remoto o LG ThinQ.
-La temperatura del flujo de aire solo se puede ajustar en LG ThinQ cuando se utiliza el modo Soft Air, no durante el modo AI Air.
-Cuando se utiliza solo el modo Soft Air, la temperatura ambiente mínima que se puede ajustar es de 24 ℃.
4) DUAL Vane
- Fecha: 10/2023.
- Condiciones de prueba: cámara de pruebas de ambiente doméstico del aire acondicionado LG, 20,9 m²/50,1 m³, modo Jet, interior DB (33 ± 0,3) °C/ HR (60 ± 5) %, exterior DB (35 ± 0,3) ℃/ HR (50 ± 5) %, ajuste de 18 ℃ en modo refrigeración, interior DB (12 ± 0,3) ℃/ HR (60 ± 5) %, exterior DB (7 ± 0,3) ℃/ HR (87 ± 5) %, ajuste de 30 ℃ en modo calefacción
-Método de prueba: medición del tiempo necesario para bajar 5 ℃ (en refrigeración)/subir 5 ℃ (en calefacción) desde la temperatura ambiente media inicial.
-Modelo de prueba: S3-M12KL2MB (plataforma anterior de LG, paleta única), S3-M121L1C0 (nueva plataforma de LG, paleta doble)
-Resultado de la prueba: la nueva plataforma de LG (doble álabe) es hasta un 23 % más rápida en modo refrigeración y un 6 % más rápida en modo calefacción que la plataforma anterior de LG (álabe único) según las condiciones de la prueba.
-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.
5) 22 % más largo.
-Fecha: diciembre de 2024. Resultados de las mediciones en el Centro de I+D de aire acondicionado de LG.
-Condiciones de la prueba: altura de instalación del producto 2,0 m, flujo de aire en modo ventilador, ángulo de las paletas P1.
-Método de prueba: utilizando una sonda de medición del flujo de aire, se tomaron mediciones a intervalos de 0,2 m desde 0,1 m hasta 1,7 m de altura. La distancia máxima de alcance del flujo de aire se determinó midiendo la velocidad del flujo de aire durante 180 segundos en cada punto, considerando que el flujo de aire había alcanzado su objetivo si la velocidad superaba los 0,25 m/s durante más del 50 % del tiempo.
-Modelo de prueba: S3-Q24121D0 (nueva plataforma de LG: álabe DUAL).
-Resultado de la prueba: en las condiciones de prueba propuestas, se confirmó que la distancia máxima de alcance del flujo de aire era superior a 22 m.
-El alcance del flujo de aire de la plataforma anterior de LG - pala única (S3-W18KL33A) es de hasta 18 m.
-El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.
6)Control de humedad confortable
-El flujo de aire cambia automáticamente en función del entorno operativo.
-Esta función se puede utilizar a través del control remoto o LG ThinQ.
-Esta función solo permite ajustar la temperatura deseada (la humedad se controla automáticamente).
7) Sleep Timer+
-El temporizador de apagado automático ajusta automáticamente la temperatura analizando sus patrones de uso mientras funciona en modo reposo.
-Para utilizar la función Temporizador de apagado automático, es necesario configurarla por primera vez a través de LG ThinQ.
-El Temporizador de apagado automático solo se puede utilizar en modo refrigeración.
-La intensidad del flujo de aire se ajusta automáticamente mediante el análisis de los patrones de uso y se puede ajustar a través de LG ThinQ.
-El rango de temperatura establecido del Temporizador de apagado automático es de 22 °C a 28 °C.
8) AI kW Manager (Gestor de kW con IA)
-La función «AI kW Manager» está disponible en todos los modos de funcionamiento, incluidos los modos de enfriamiento, deshumidificación, reposo e incluso el modo jet, excepto en el modo de calefacción.
-Durante el periodo establecido, se supervisa la electricidad acumulada y se limita el rendimiento (consumo eléctrico) durante el periodo restante.
-Si la electricidad acumulada aumenta debido a un exceso del tiempo de uso diario, se recalcula la electricidad restante para cada día para el funcionamiento del producto.
-Esta función sólo se puede utilizar a través de LG ThinQ.
-Si la electricidad acumulada dentro del período establecido supera la cantidad objetivo, la función se desactiva y se cambia al modo de funcionamiento general con una notificación de LG ThinQ.
9) Detección de ventana abierta
-La configuración inicial está desactivada cuando se envía el producto. Esta función solo se puede configurar a través de LG ThinQ.
-La «detección de ventana abierta» solo está disponible en los modos de refrigeración y calefacción.
-Esta función opera detectando cambios repentinos en la temperatura ambiente en un breve periodo de tiempo (cuando se detecta un aumento de 1,5 ℃ o una disminución de 2,5 ℃ en 5 minutos).
-El tiempo de funcionamiento predeterminado del modo de ahorro de energía es de 10 minutos y se puede configurar hasta 60 minutos a través de LG ThinQ.
10) All Cleaning
-La función limpieza total solo se puede utilizar a través de LG ThinQ.
-Al utilizar la función Limpieza total, se activarán secuencialmente la generación de agua condensada, la limpieza por congelación y la limpieza automática+.
-En los modelos con función UV, el LED UV se activará durante la operación de limpieza total.
-La función se puede desactivar deteniendo la operación o cambiando los modos/ajustes con el mando a distancia.
-El tiempo de funcionamiento de la función Limpieza total puede variar en función de las condiciones ambientales y de uso
11) Auto Clean+
-La limpieza automática+ inicia automáticamente la función de secado una vez finalizada la operación de refrigeración, lo que se indica mediante los residuos restantes en el producto.
-La limpieza automática+ puede funcionar en modo ventilador durante un máximo de 20 minutos de forma automática, en función del patrón de uso de la operación de refrigeración anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.
-Las condiciones de secado interno pueden variar en función de la temperatura y la humedad del aire interior.
-Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para ajustar el flujo de aire y el tiempo de secado.
-Auto Clean+ se activa al enviar el producto y se puede utilizar sin necesidad de realizar ajustes adicionales.
12) Freeze Cleaning.
-TÜV Rheinland Korea confirma que el modo de limpieza por congelación del evaporador de los aires acondicionados LG tiene un rendimiento de reducción de bacterias basado en los resultados de las pruebas realizadas en las condiciones de prueba propuestas. Informe n.º KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
-Este resultado de prueba obtuvo un informe de prueba sobre una tasa de reducción del 99,0 % de Pseudomonas aeruginosa de un laboratorio reconocido internacionalmente, que puede variar en función del entorno real.
-Institución de prueba: TÜV Rheinland.
-Periodo de prueba: abril-mayo de 2023.
-Modelo de prueba: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Bacterias de prueba: se ha confirmado una tasa de reducción de hasta el 99,0 % de la Pseudomonas aeruginosa.
-Esta función sólo se puede utilizar a través de ThinQ.
-Dependiendo del entorno, el tiempo de funcionamiento del modo de limpieza por congelación puede ser de hasta 65 minutos.
13) Plasmaster™ Ionizer++
-TÜV Rheinland ha verificado que el ionizador Plasmaster™++ elimina hasta el 99,9 % de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30 m³. El modelo probado fue el SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficacia en la eliminación de bacterias en el aire acondicionado, y la eficacia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones de uso reales.
-Intertek ha verificado que el ionizador Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9 % de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30 m³. El modelo probado fue el SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficacia en la eliminación de bacterias en el aire acondicionado, y la eficacia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones de uso reales.
14) Allergy Filter
-El filtro antialérgico certificado por la BAF elimina las sustancias causantes de alergias, como los ácaros del polvo doméstico, que flotan en el aire.
[Certificación BAF]
-Autoridad certificadora: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
-Categoría de certificación: Para la reducción de la exposición al alérgeno de los ácaros del polvo doméstico
-Desencadenantes: Hongos, ácaros del polvo doméstico, moho
-N.º de licencia: 397 Válido hasta: 31 de diciembre de 2025
15)LG ThinQ
-LG SmartThinQ pasa a denominarse LG ThinQ.
-Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
-Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
-Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
-No se incluye el dispositivo de altavoz inteligente con función de voz.
Preguntas Frecuentes
Q.
¿Cuál es la temperatura adecuada para mi equipo de aire acondicionado?
A.
Cuando encienda el equipo de aire acondicionado por primera vez, ajústese a una temperatura baja y utilice una configuración de viento fuerte para bajar rápidamente la temperatura de la habitación. Una vez que la habitación se haya enfriado lo suficiente, 25 ℃ es la temperatura óptima para mantener la casa fresca y ahorrar energía.
La tecnología DUAL Inverter Compressor™ permite un enfriamiento un 40 %1) más rápido y ahorra hasta un 70 %2) más de energía que los modelos sin inversor.
1)Verificado por TÜV: los aires acondicionados con inverter de LG (US-Q242K*) enfrían hasta un 40 % más rápido que los aires acondicionados sin inverter de LG (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (exterior 35 ℃, interior 33 ℃), temperatura de ajuste (26 ℃).
2) Verificado por TÜV: los aires acondicionados con inverter de LG (US-Q242K*) ahorran hasta un 70 % más de energía que los aires acondicionados sin inverter de LG (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (exterior 35 ℃, interior 33 ℃), temperatura de ajuste (26 ℃), tiempo de prueba (8 horas).
Q.
¿Cuál es la diferencia entre un equipo de aire acondicionado inverter y un equipo de aire acondicionado no inverter?
A.
Los equipos de aire acondicionado con inverter funcionan de manera más eficiente que los que no lo tienen.
Los equipos de aire acondicionado no inverter tienen compresores que funcionan a la misma velocidad independientemente de la temperatura interior, apagándose cuando se alcanza la temperatura deseada y volviéndose a encender cuando la temperatura sube.
Los equipos de aire acondicionado con inverter funcionan ajustando la velocidad del compresor para que sea más rápida a temperaturas más altas y más lenta a temperaturas más bajas, lo que significa que ahorran más energía que los aires acondicionados no inverter y permiten un enfriamiento más rápido y un funcionamiento más silencioso
Q.
¿Cómo puedo limpiar y mantener el aire acondicionado?
A.
Para obtener un aire limpio y un rendimiento óptimo, es necesario limpiar el filtro cada dos semanas. Lave el prefiltro con agua tibia o utilice un detergente neutro para eliminar la suciedad más resistente. Después de lavarlo con agua, seque el prefiltro a la sombra, lejos de la luz solar directa. Limpie los filtros opcionales (filtro de polvo ultrafino, filtro de polvo fino, filtro antialérgico, etc.) con una aspiradora o un cepillo suave, pero no los limpie con agua. Puede utilizar la función Auto Clean+1) para un mantenimiento más cómodo del aire acondicionado, ya que seca automáticamente el interior del aparato cuando lo apaga2).
1)La configuración inicial de Auto Clean+ requiere la aplicación ThinQ o el mando a distancia. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.
2) Cuando el producto se apaga, se establece automáticamente un tiempo de secado adecuado en función de las condiciones de funcionamiento. El tiempo de secado puede ser de hasta 30 minutos y puede variar en función del producto. La función está desactivada de fábrica. La función puede cambiar sin previo aviso. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.
Q.
¿Cómo puedo reducir la factura de electricidad mientras utilizo el equipo de aire acondicionado?
A.
Puede ahorrar energía seleccionando temperaturas adecuadas al enfriar y calentar, y limpiando regularmente los filtros para reducir el desperdicio innecesario de energía. Se recomienda configurar el aire acondicionado a 25 ℃ para enfriar y a 21 ℃ para calentar. Además, el uso de la función kW Manager de los aires acondicionados LG le ayuda a utilizar la cantidad de energía deseada. Para utilizar la función kW Manager, es necesaria una conexión a ThinQ, y solo está disponible en los modelos que admiten esta función. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.
Q.
¿Cómo se instala el equipo de aire acondicionado?
A.
Entre los distintos tipos de equipos de aire acondicionados, los de tipo split deben ser instalados por un ingeniero profesional, ya que el proceso de instalación requiere perforar paredes para conectar las unidades exteriores e interiores, así como realizar trabajos de cableado eléctrico.
Q.
¿Los equipos de aire acondicionado LG pueden proporcionar calefacción además de enfriamiento?
A.
Los equipos de aire acondicionado LG tienen funciones tanto de enfriamiento como de calefacción, por lo que se pueden utilizar durante todo el año. Los equipos de aire acondicionado LG utilizan tecnología de bomba de calor para proporcionar una calefacción eficiente.
Q.
¿Son silenciosos los equipos de aire acondicionado?
A.
Gracias a la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG, los equipos de aire acondicionados inverter suelen ser silenciosos. Los modelos equipados con la tecnología DUAL Inverter Compressor™ de LG optimizan el ruido de funcionamiento para mantener un entorno silencioso. Los niveles de ruido pueden variar según cada modelo, por lo que es recomendable consultar las especificaciones de ruido de cada modelo antes de comprarlo. En general, los equipos de aire acondicionados inverter funcionan de forma más silenciosa que los aires acondicionados no inverter.
Q.
¿Cuáles son las ventajas de una doble aleta?
A.
Para proporcionarle un confort ideal en cualquier estación del año, las paletas dobles dispersan el flujo de aire tanto hacia arriba como hacia abajo, llegando más lejos y más rápido. Con tecnología biomimética, las paletas dobles con ajuste de ángulo en 6 niveles ofrecen un control del flujo de aire personalizado al alcance de su mano.
Se puede dirigir un fuerte flujo de aire desde las paletas frontales y inferiores. Las paletas dobles pueden enviar aire frío hacia arriba para un enfriamiento hasta un 23 % más rápido sin sensación de corrientes de aire y dirigir el aire caliente hacia abajo para un calentamiento hasta un 6 % más rápido, evitando el aire caliente directo.
*Fecha: 10/2023.
*Condiciones de prueba: cámara de pruebas de ambiente doméstico del aire acondicionado LG, 20,9 m²/50,1 m³, modo Jet, interior DB (33 ± 0,3) ℃/RH (60 ± 5) %, exterior DB (35 ± 0,3) ℃/RH (50 ± 5) %, ajuste de 18 ℃ en modo refrigeración, interior DB (12 ± 0,3) ℃/ HR (60±5) %, exterior DB (7±0,3) ℃/ HR (87±5) %, ajuste de 30 ℃ en modo calefacción
*Método de prueba: medición del tiempo necesario para bajar 5 ℃ (para refrigeración)/subir 5 ℃ (para calefacción) desde la temperatura ambiente media inicial.
*Modelo de prueba: S3-M12KL2MB (plataforma anterior de LG, paleta única), S3-M121L1C0 (nueva plataforma de LG, paleta doble)
*Resultado de la prueba: la nueva plataforma de LG (paleta doble) es hasta un 23 % más rápida en modo refrigeración y un 6 % más rápida en modo calefacción que la plataforma anterior de LG (paleta única) según las condiciones de la prueba.
*Los resultados de rendimiento pueden variar en función de las condiciones de uso reales.
Resumen
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Todas las especificaciones
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SEER
21.6
AHORRO DE ENERGÍA
SEER
21.6
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