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Aire Acondicionado Minisplit ON/OFF, 12,000 BTU/h, Frío y Calor (Voltaje 230V / 60HZ)
Aire Acondicionado Minisplit ON/OFF, 12,000 BTU/h, Frío y Calor (Voltaje 230V / 60HZ)
Con solo un clic podrás acceder a una habitación más fresca o más cálida
El aire acondicionado opera en la pared.
Distribuye uniformemente el aire para tener una habitación confortable
Aire acondicionado en la pared de la sala, con ventana a la izquierda, distribuye aire frío.
Temporizador de 24 horas de encendido/apagado
Puedes configurarlo con hasta 24 horas de operación, para que tu aire acondicionado se encienda y apague cuando quieras.
*La imagen del control remoto puede modificarse sin previo aviso.
Mayor comodidad alrededor de las personas, con Dual Sensing
Dual Sensing puede detectar la temperatura no sólo de alrededor del equipo de aire acondicionado, sino también del control remoto para garantizar el ajuste preciso y óptimo de la temperatura que desee.
(sin imagen)
Smart Operation conoce tus necesidades
(sin imagen)
*La imagen del control remoto puede modificarse sin previo aviso.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un aire acondicionado inverter y un aire acondicionado sin tecnología inverter?
"La diferencia entre los equipos de aire acondicionado inverter y los que no son inverter, es el control de la velocidad en el funcionamiento del compresor. Los equipos de aire acondicionado sin tecnología inverter tienen compresores que funcionan a la misma velocidad independientemente de la temperatura interior, apagándose cuando se alcanza la temperatura deseada y encendiéndose de nuevo cuando la temperatura sube. Los equipos de aire acondicionados con tecnología inverter funcionan ajustando la velocidad del compresor más rápidamente a temperaturas más altas y más lentamente a temperaturas más bajas""."
¿Cómo puedo limpiar y mantener el aire acondicionado?
" Para obtener un aire limpio y un buen rendimiento, es necesario limpiar el filtro cada dos semanas. Lave el filtro con agua tibia o utilice un detergente neutro para la suciedad más persistente. Después de lavarlo con agua, seque el filtro a la sombra, alejado de la luz solar directa. Para un mantenimiento más cómodo del aire acondicionado, puede utilizar la función de Auto Cleaning1) que seca automáticamente el interior del aire acondicionado cuando lo apaga 2)3). 1) La configuración inicial de Auto Cleaning requiere el mando a distancia. Consulte el manual incluido con el producto para más detalles. 2) Si apaga el equipo, el ventilador sigue funcionando durante 30 minutos. La función está desactivada cuando sale de fábrica. La función puede cambiar sin previo aviso. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles. 3) Dependiendo del país/modelo, puede que no haya función de Auto Cleaning."
¿Cómo puedo ahorrar energía al usar el equipo de aire acondicionado?
"Puede ahorrar energía seleccionando temperaturas adecuadas al enfriar y calentar y limpiando regularmente los filtros para reducir el gasto innecesario de energía. Se recomienda ajustar el aire acondicionado a 25℃ para refrigeración y 21℃ para calefacción.
¿Cómo instalo el aire acondicionado?
Existen dos tipos principales de equipos de aire acondicionado: Aire Acondicionado Minisplit y Aire Acondicionado sin conductos. Los equipos de aire acondicionados Minisplit requieren de una instalación profesional y los equipos de aire acondicionado sin conductos (aire acondicionado tipo ventana, , aire acondicionado portátil, etc.) no requieren instalación de conductos, ya que son unidades exteriores integradas. Los equipos de aire acondicionado Minisplit deben ser instalados por un ingeniero/técnico profesional, ya que el proceso de instalación requiere perforar las paredes para conectar las unidades exteriores e interiores, así como trabajos de cableado eléctrico.
Especificación clave
GENERAL - Tipo de producto
Soporte de pared
Ahorro de energía - Grado energía
N/A
Todas las especificaciones
ENFRIAMIENTO
4 vías
Izquierda-Derecha.
Poder de enfriamiento
Sí
AI Air
N/A
Modo de energía
Sí
GLOBAL_ENERGY
SEER
11.6
CONFORT
Reinicio automático
Sí
Modo de ventilador
Sí
Alarma de filtro
N/A
Switch funcionamiento forzado
Sí
Detección del cuerpo humano
N/A
Reserva encendido/apagado (24 horas)
Sí
Control remoto
Sí
Reserva
Sí
Control por voz (dispositivo de terceros)
N/A
Duerme profundo
N/A
Tiempo de sueño+
N/A
DISEÑO
Color (cuerpo)
blanco
Pantalla
88 Oculta
FILTRO
Filtro para micropolvo
N/A
Filtro micropolvo
N/A
HIGIENE
Limpieza del intercambiador de calor
N/A
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096727065
GENERAL
Dimensión de la unidad interior (An. x Alt. x Prof. mm)
781x274x197
Peso de la unidad interior (kg)
8.0
Dimensión de la unidad exterior (An. x Alt. x Prof. mm)
787x290x498
Peso de la unidad exterior (kg)
26.3
Tipo de producto
Soporte de pared
Tensión nominal de entrada (V, Hz)
230, 60
Tipo de refrigerante
R32
Capacidad de enfriamiento nominal (BTU/h)
12000
Enfriamiento Consumo de energía nominal (W)
1082
Capacidad de calefacción nominal (BTU/h)
11600
Consumo de calefacción Potencia nominal(W)
1030
Tipo de HVAC
Bomba de Calor
Tipo de producto II
On/Off
Presión sonora(refrigeración) SH/H/M/L/SL(dB(A))
46 / 42 / 39 / 35 / 34
Presión sonora(calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A))
43 / 40 / 38 / 35 / 32
DESHUMIDIFICACIÓN
Deshumidificación
Sí
Sensor de humedad
N/A
AHORRO DE ENERGÍA
Control de energía activo
N/A
Grado energía
N/A
Monitoreo de energía
N/A
ICA (control de amperio I)
N/A
Radar de detección
N/A
SEER
11.6
CUMPLIMIENTO
Mes de lanzamiento (AAAA-MM)
2026-01
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nombre del modelo del producto
S3-H12TZXAE.DX3AMEX
Tipo de producto y nombre del modelo
S3-H12TZXAE.DX3AMEX
UNIDAD EXTERIOR
Nombre del modelo de la unidad exterior
S3NH12TZXAE.DX3AMEX
INSTALACION
Cable de alimentación
Sí
FUNCIÓN B2B DE RAC
Modulo PI85
N/A
Contacto seco
N/A
Mando a distancia por cable
N/A
Lo que dice la gente
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