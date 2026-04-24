Aire Acondicionado Minisplit ON/OFF, 12,000 BTU/h, Frío y Calor (Voltaje 230V / 60HZ)

" Para obtener un aire limpio y un buen rendimiento, es necesario limpiar el filtro cada dos semanas. Lave el filtro con agua tibia o utilice un detergente neutro para la suciedad más persistente. Después de lavarlo con agua, seque el filtro a la sombra, alejado de la luz solar directa. Para un mantenimiento más cómodo del aire acondicionado, puede utilizar la función de Auto Cleaning1) que seca automáticamente el interior del aire acondicionado cuando lo apaga 2)3). 1) La configuración inicial de Auto Cleaning requiere el mando a distancia. Consulte el manual incluido con el producto para más detalles. 2) Si apaga el equipo, el ventilador sigue funcionando durante 30 minutos. La función está desactivada cuando sale de fábrica. La función puede cambiar sin previo aviso. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles. 3) Dependiendo del país/modelo, puede que no haya función de Auto Cleaning."