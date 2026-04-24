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Aire Acondicionado Minisplit ON/OFF, 12,000 BTU/h, Frío y Calor (Voltaje 230V / 60HZ)

Aire Acondicionado Minisplit ON/OFF, 12,000 BTU/h, Frío y Calor (Voltaje 230V / 60HZ)

MT122H0.SHM0
Vista frontal de Aire Acondicionado Minisplit ON/OFF, 12,000 BTU/h, Frío y Calor (Voltaje 230V / 60HZ) MT122H0.SHM0
LG Aire Acondicionado Minisplit ON/OFF, 12,000 BTU/h, Frío y Calor (Voltaje 230V / 60HZ), MT122H0.SHM0
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Características clave

  • Rápido Enfriamiento y Calefacción
  • Oscilación Automática, distribución uniforme del aire
  • Temporizador de 24 horas encendido y apagado
  • Dual Sensing, ajuste preciso y óptimo de la temperatura
  • Smart Operation
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 780 mm x 272 mm x 192 mm
Más
Rápido Enfriamiento y Calefacción

Con solo un clic podrás acceder a una habitación más fresca o más cálida

Obtén un rápido enfriamiento o calentamiento, cuando lo necesites con un click.

El aire acondicionado opera en la pared.

Oscilación Automática

Distribuye uniformemente el aire para tener una habitación confortable

La función de Auto Swing distribuye el aire uniformemente de manera que cada esquina de la habitación sea confortable

Aire acondicionado en la pared de la sala, con ventana a la izquierda, distribuye aire frío.

Smart LED muestra código de error 'E4'
Smart Diagnosis

Smart LED te ayuda con respuestas inteligentes

Simplemente llama a nuestro servicio al cliente LG, da el código LED y nuestros ingenieros te darán una solución.

Temporizador de 24 horas de encendido/apagado

Puedes configurarlo con hasta 24 horas de operación, para que tu aire acondicionado se encienda y apague cuando quieras.

Operación de reinicio automático

Si el suministro de energía se interrumpe, el equipo va a reanudar su última operación poco después de que la energía se restablezca.

*La imagen del control remoto puede modificarse sin previo aviso.

Dual sensing

Mayor comodidad alrededor de las personas, con Dual Sensing

Dual Sensing puede detectar la temperatura no sólo de alrededor del equipo de aire acondicionado, sino también del control remoto para garantizar el ajuste preciso y óptimo de la temperatura que desee.

(sin imagen)

Aire Acondicionado con Dual Sensing

 

 

Aire Acondicionado sin Dual Sensing

Smart Operation

Smart Operation conoce tus necesidades

Los modos de Enfriamiento, Ventilador y Deshumidificador se ajustan automáticamente en función de la temperatura ambiente real con sólo pulsar el botón "SMART" del control remoto.

(sin imagen)

Icono del Modo de Enfriamiento

Modo de Enfriamiento

Icono del Modo Deshumidificador

Modo Deshumidificador

Icono del Modo Ventilador

Modo Ventilador

*La imagen del control remoto puede modificarse sin previo aviso.

El Modo Descanso te mantiene cómodo

Experimenta un entorno confortable al dormir.

Noches tranquilas con las Luces Apagadas

Disfruta un sueño profundo sin la molestia de la luz del Aire Acondicionado

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un aire acondicionado inverter y un aire acondicionado sin tecnología inverter?

A.

"La diferencia entre los equipos de aire acondicionado inverter y los que no son inverter, es el control de la velocidad en el funcionamiento del compresor. Los equipos de aire acondicionado sin tecnología inverter tienen compresores que funcionan a la misma velocidad independientemente de la temperatura interior, apagándose cuando se alcanza la temperatura deseada y encendiéndose de nuevo cuando la temperatura sube. Los equipos de aire acondicionados con tecnología inverter funcionan ajustando la velocidad del compresor más rápidamente a temperaturas más altas y más lentamente a temperaturas más bajas""."

Q.

¿Cómo puedo limpiar y mantener el aire acondicionado?

A.

" Para obtener un aire limpio y un buen rendimiento, es necesario limpiar el filtro cada dos semanas. Lave el filtro con agua tibia o utilice un detergente neutro para la suciedad más persistente. Después de lavarlo con agua, seque el filtro a la sombra, alejado de la luz solar directa. Para un mantenimiento más cómodo del aire acondicionado, puede utilizar la función de Auto Cleaning1) que seca automáticamente el interior del aire acondicionado cuando lo apaga 2)3). 1) La configuración inicial de Auto Cleaning requiere el mando a distancia. Consulte el manual incluido con el producto para más detalles. 2) Si apaga el equipo, el ventilador sigue funcionando durante 30 minutos. La función está desactivada cuando sale de fábrica. La función puede cambiar sin previo aviso. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles. 3) Dependiendo del país/modelo, puede que no haya función de Auto Cleaning."

Q.

¿Cómo puedo ahorrar energía al usar el equipo de aire acondicionado?

A.

"Puede ahorrar energía seleccionando temperaturas adecuadas al enfriar y calentar y limpiando regularmente los filtros para reducir el gasto innecesario de energía. Se recomienda ajustar el aire acondicionado a 25℃ para refrigeración y 21℃ para calefacción.

Q.

¿Cómo instalo el aire acondicionado?

A.

Existen dos tipos principales de equipos de aire acondicionado: Aire Acondicionado Minisplit y Aire Acondicionado sin conductos. Los equipos de aire acondicionados Minisplit requieren de una instalación profesional y los equipos de aire acondicionado sin conductos (aire acondicionado tipo ventana, , aire acondicionado portátil, etc.) no requieren instalación de conductos, ya que son unidades exteriores integradas. Los equipos de aire acondicionado Minisplit deben ser instalados por un ingeniero/técnico profesional, ya que el proceso de instalación requiere perforar las paredes para conectar las unidades exteriores e interiores, así como trabajos de cableado eléctrico.

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Especificación clave

  • GENERAL - Tipo de producto

    Soporte de pared

  • Ahorro de energía - Grado energía

    N/A

Todas las especificaciones

ENFRIAMIENTO

  • 4 vías

    Izquierda-Derecha.

  • Poder de enfriamiento

  • AI Air

    N/A

  • Modo de energía

GLOBAL_ENERGY

  • SEER

    11.6

CONFORT

  • Reinicio automático

  • Modo de ventilador

  • Alarma de filtro

    N/A

  • Switch funcionamiento forzado

  • Detección del cuerpo humano

    N/A

  • Reserva encendido/apagado (24 horas)

  • Control remoto

  • Reserva

  • Control por voz (dispositivo de terceros)

    N/A

  • Duerme profundo

    N/A

  • Tiempo de sueño+

    N/A

DISEÑO

  • Color (cuerpo)

    blanco

  • Pantalla

    88 Oculta

FILTRO

  • Filtro para micropolvo

    N/A

  • Filtro micropolvo

    N/A

HIGIENE

  • Limpieza del intercambiador de calor

    N/A

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096727065

GENERAL

  • Dimensión de la unidad interior (An. x Alt. x Prof. mm)

    781x274x197

  • Peso de la unidad interior (kg)

    8.0

  • Dimensión de la unidad exterior (An. x Alt. x Prof. mm)

    787x290x498

  • Peso de la unidad exterior (kg)

    26.3

  • Tipo de producto

    Soporte de pared

  • Tensión nominal de entrada (V, Hz)

    230, 60

  • Tipo de refrigerante

    R32

  • Capacidad de enfriamiento nominal (BTU/h)

    12000

  • Enfriamiento Consumo de energía nominal (W)

    1082

  • Capacidad de calefacción nominal (BTU/h)

    11600

  • Consumo de calefacción Potencia nominal(W)

    1030

  • Tipo de HVAC

    Bomba de Calor

  • Tipo de producto II

    On/Off

  • Presión sonora(refrigeración) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    46 / 42 / 39 / 35 / 34

  • Presión sonora(calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    43 / 40 / 38 / 35 / 32

DESHUMIDIFICACIÓN

  • Deshumidificación

  • Sensor de humedad

    N/A

AHORRO DE ENERGÍA

  • Control de energía activo

    N/A

  • Grado energía

    N/A

  • Monitoreo de energía

    N/A

  • ICA (control de amperio I)

    N/A

  • Radar de detección

    N/A

  • SEER

    11.6

CUMPLIMIENTO

  • Mes de lanzamiento (AAAA-MM)

    2026-01

  • Fabricante (importador)

    LG Electronics

  • Nombre del modelo del producto

    S3-H12TZXAE.DX3AMEX

  • Tipo de producto y nombre del modelo

    S3-H12TZXAE.DX3AMEX

UNIDAD EXTERIOR

  • Nombre del modelo de la unidad exterior

    S3NH12TZXAE.DX3AMEX

INSTALACION

  • Cable de alimentación

FUNCIÓN B2B DE RAC

  • Modulo PI85

    N/A

  • Contacto seco

    N/A

  • Mando a distancia por cable

    N/A

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