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Barra de Sonido LG Sound Suite H7 con sonido espacial 9.1.6 más 2 bocinas LG Sound Suite M7 inalámbrica de 2.1.1 ch con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect (H7 + M7 + M7)
Barra de Sonido LG Sound Suite H7 con sonido espacial 9.1.6 más 2 bocinas LG Sound Suite M7 inalámbrica de 2.1.1 ch con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect (H7 + M7 + M7)
H7.M7M7002
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LG Sound Suite H7
H7 es una bocina tipo barra de alta gama que constituye el núcleo del sistema LG Sound Suite. Como primer sistema de audio con barra de sonido del mundo equipado con Dolby Atmos FlexConnect, ofrece optimización espacial, además de una instalación y una ampliación flexibles.
Gracias al Procesador alpha 11, basado en un motor neuronal, H7 analiza con precisión los componentes y los canales de sonido, mientras que los controladores de rango completo, los woofers y los radiadores pasivos de Peerless proporcionan una gran claridad y unos graves profundos y envolventes.
"1) LG Sound Suite instalada en una sala de estar, lo que demuestra la flexibilidad en la colocación de las bocinas para crear un sistema de sonido doméstico envolvente 2) LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 3) Primer plano del Procesador LG alpha 11 AI Gen3 iluminado para representar la tecnología AI Sound Pro+"
*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC.
*El modelo W7 puede asignarse a un grupo DAFC, pero no funciona en modo DAFC.
*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. El aspecto real del producto puede variar.
Rendimiento Versátil con Posibilidades de Ampliación — LG Sound Suite M7
M7 es un bocina de gama alta de la familia LG Sound Suite que combina los puntos fuertes fundamentales de la línea: optimización del espacio mediante DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Tecnología Sound Follow y Flexibilidad de colocación y ampliación. Gracias a la tecnología AI Sound Pro, se adapta de forma inteligente a cualquier espacio para ofrecer un sonido Dolby Atmos rico y multidimensional, todo ello en un diseño elegante y versátil pensado para diversos entornos.
1) LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 2) La bocina LG Sound Suite que emite ondas sonoras doradas, ilustrando la tecnología AI Sound Pro para un sistema de sonido doméstico optimizado 3) Bocinas LG Sound Suite dispuestos junto a un televisor, lo que destaca su versatilidad para sistemas de audio domésticos
*La función Dolby Atmos FlexConnect en Sound Suite M7/M5 solo está disponible cuando se conecta a un televisor compatible o al Sound Suite H7.
*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC(Dolby Atmos FlexConnect).
*Las imágenes son solo ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación y que el aspecto real del producto varíe.
*Sound Follow es compatible con el H7 y solo funciona con una conexión DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) activa. DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) requiere que se conecten al menos dos bocinas M5 o una bocina M7.
Dolby Atmos FlexConnect
Colócalo en cualquier lugar y disfruta de Dolby en todos lados
La tecnología DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) detecta de forma inteligente la posición de cada bocina, ya sea que esté colocado libremente o se haya agregado recientemente y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido rico y envolvente en todo el espacio.
- Sound Suite H7: barra de sonido todo en uno, con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect
- Sound Suite M7: bocina inalámbrica de 2.1.1 ch, con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect
Todas las especificaciones
GENERAL
Potencia de salida
500 W
Número de altavoces
12 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Upmix
Sí
Bass Boost
Sí
Custom EQ
Sí
Estándar
Sí
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
AAC
Sí
AAC+
Sí
Dolby Atmos
Sí
CONECTIVIDAD
Salida HDMI
1
Versión Bluetooth
5.4
AirPlay 2
Sí
Spotify Connect
Sí
Tidal Connect
Sí
USB-A
Sí
Wi-Fi
Sí
COMPATIBLE CON HDMI
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Simplink)
Sí
Canal de retorno de audio (e-ARC)
Sí
Versión HDMI
2.1
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Dolby Atmos FlexConnect
Sí
Iluminación
Sí
Room Calibration Pro (App)
Sí
Control de modo de barra de sonido
Sí
Sound Follow
Sí
WOW Interfaz
Sí
WOW Orquesta
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
1200 x 63 x 143 mm
Tamaño de la caja
1296 x 222 x 163 mm
PESO
Principal
7.7 kg
Peso bruto
11.0 kg
FUERZA
Consumo de apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
80 W
ACCESORIO
Soporte para montaje en pared
Sí
Control remoto
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
Cable HDMI
Sí
Open Source
Sí
Power Cord
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
2.1.1
Potencia de salida
100 W
Número de altavoces
4 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Bass Boost
Sí
Clear Voice Pro
Sí
Custom EQ
Sí
Estándar
Sí
Upfiring
Sí
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
ALAC
Sí
Dolby Atmos
Sí
FLAC
Sí
LPCM
Sí
SBC
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
AirPlay 2
Sí
Google Cast
Sí
Spotify Connect
Sí
Tidal Connect
Sí
Wi-Fi
Sí
Funciona con Google Home
Sí
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Dolby Atmos FlexConnect
Sí
Iluminación
Sí
Room Calibration Pro (App)
Sí
Stereo Mode
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
177 x 238 x 177 mm
Tamaño de la caja
236 x 324 x 230 mm
PESO
Principal
2.8 kg
Peso bruto
3.5 kg
FUERZA
Consumo de energía (principal)
25 W
Power Consumption (Stand-by)
0.3 W ↓
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Open Source
Sí
Power Cord
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
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