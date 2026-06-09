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Barra de Sonido LG Sound Suite H7 con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect más más Subwoofer inalámbrico LG Sound Suite W7 (H7 + W7)

Barra de Sonido LG Sound Suite H7 con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect más más Subwoofer inalámbrico LG Sound Suite W7 (H7 + W7)

H7.W7001
Vista frontal de Barra de Sonido LG Sound Suite H7 con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect más más Subwoofer inalámbrico LG Sound Suite W7 (H7 + W7) H7.W7001
Vista frontal de Barra de Sonido LG Sound Suite H7 con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect más más Subwoofer inalámbrico LG Sound Suite W7 (H7 + W7) H7.W7001

Características clave

  • Bocinas de colocación flexible
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • Sonido AI Pro+
  • Colocación flexible de las bocinas
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • Graves profundos a 25.9Hz
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Productos en este Combo: 2
Vista frontal

W7

Sound Suite W7, Subwoofer inalámbrico para graves profundos y envolventes
Vista frontal

H7

Sound Suite H7: barra de sonido todo en uno, con sonido espacial 9.1.6 y Dolby Atmos FlexConnect
TechRadar - Lo mejor del CES 2026

Soundbar H7

TechRadar - Lo mejor del CES 2026

«Suena increíble, y la libertad de

colocación supone un cambio revolucionario». (01/2026)

T3 CES 2026 award logo

Sistema Sound Suite

T3 - CES 2026

«…el enfoque de Sound Suite consiste en que construyas el sistema que mejor se adapte a tus necesidades.» (01/2026)

La barra de sonido LG Sound Suite H7, con un diseño negro, delgado y elegante, expuesta sobre una superficie bajo un foco

La barra de sonido LG Sound Suite H7, con un diseño negro, delgado y elegante, expuesta sobre una superficie bajo un foco

LG Sound Suite H7

H7 es una bocina tipo barra de alta gama que constituye el núcleo del sistema LG Sound Suite. Como primer sistema de audio con barra de sonido del mundo equipado con Dolby Atmos FlexConnect, ofrece optimización espacial, además de una instalación y una ampliación flexibles. 

Gracias al Procesador alpha 11, basado en un motor neuronal, H7 analiza con precisión los componentes y los canales de sonido, mientras que los controladores de rango completo, los woofers y los radiadores pasivos de Peerless proporcionan una gran claridad y unos graves profundos y envolventes.

"1) LG Sound Suite instalada en una sala de estar, lo que demuestra la flexibilidad en la colocación de las bocinas para crear un sistema de sonido doméstico envolvente 2) LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 3) Primer plano del Procesador LG alpha 11 AI Gen3 iluminado para representar la tecnología AI Sound Pro+"

*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC.

*El modelo W7 puede asignarse a un grupo DAFC, pero no funciona en modo DAFC.

*Las imágenes son meramente ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación. El aspecto real del producto puede variar.

Subwoofer LG Sound Suite W7 con un elegante acabado en negro, colocado sobre una superficie negra para sistemas de sonido envolvente de alta gama

Subwoofer LG Sound Suite W7 con un elegante acabado en negro, colocado sobre una superficie negra para sistemas de sonido envolvente de alta gama

*Recibe y emite señales de audio con AI aplicadas desde el dispositivo conectado, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado

Graves profundos de 25.9Hz con gran flexibilidad de colocación — LG Sound Suite W7

El W7 es el subwoofer específico de la gama LG Sound Suite, equipado con un transductor Peerless de 8 pulgadas que ofrece unos graves ultrabajos que llenan la habitación y alcanzan hasta los 25.9Hz. Su diseño versátil permite colocarlo tanto en vertical como en horizontal, lo que te permite adaptarlo a tu configuración y que se integre a la perfección en cualquier espacio.

"1) El LG Sound Suite instalado en una sala de estar, lo que demuestra la flexibilidad en la colocación de las bocinas para crear un sistema de sonido doméstico envolvente 2) El LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 3) Primer plano del woofer del LG Sound Suite W7, con su transductor, que ofrece graves profundos de hasta 29.5Hz"

*El W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo DAFC. 

*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.

Graves profundos que llegan hasta los 25.9Hz

Gracias al legado de más de un siglo de innovación en audio de Peerless, el woofer de 8 pulgadas, ubicado en una caja de 22 litros ajustada con precisión, ofrece unos graves potentes y de gran rendimiento con un control extraordinario y una distorsión mínima. Cada nota resuena con profundidad y precisión, creando una base envolvente que se puede sentir tanto como oír.

Woofer LG Sound Suite W7 con control de precisión de graves profundos para sistemas de sonido envolvente inalámbricos

*El ajuste del nivel y la fase del woofer estará disponible cuando se conecte a un televisor.

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Todas las especificaciones

GENERAL

Potencia de salida

220 W

Número de altavoces

1 EA

Frequency Response

as low as 25.9 Hz

CONECTIVIDAD

Wi-Fi

CONVENIENCIA

Dolby Atmos FlexConnect

Administrador de actualizaciones (FOTA)

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

410 x 415 x 194 mm

Tamaño de la caja

485 x 540 x 278 mm

PESO

Principal

8.8 kg

Peso bruto

12.3 kg

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

45 W

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Open Source

Power Cord

Guía de configuración rápida (QSG)

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Todas las especificaciones

GENERAL

Potencia de salida

500 W

Número de altavoces

12 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Upmix

Bass Boost

Custom EQ

Estándar

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

AAC

AAC+

Dolby Atmos

CONECTIVIDAD

Salida HDMI

1

Versión Bluetooth

5.4

AirPlay 2

Spotify Connect

Tidal Connect

USB-A

Wi-Fi

COMPATIBLE CON HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

Canal de retorno de audio (e-ARC)

Versión HDMI

2.1

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Dolby Atmos FlexConnect

Iluminación

Room Calibration Pro (App)

Control de modo de barra de sonido

Sound Follow

WOW Interfaz

WOW Orquesta

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

1200 x 63 x 143 mm

Tamaño de la caja

1296 x 222 x 163 mm

PESO

Principal

7.7 kg

Peso bruto

11.0 kg

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

80 W

ACCESORIO

Soporte para montaje en pared

Control remoto

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

Open Source

Power Cord

Guía de configuración rápida (QSG)

AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

Lo que dice la gente

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