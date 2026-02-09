We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
1 Organizador: LG Electronics México (LG) para ventas a través de LG.com México.
2 Vigencia: del 24/02/2026 00:00:00 al 20/03/2026 23:59:59 (hora del Centro de México).
3 Ámbito: República Mexicana.
4 Participantes: personas físicas mayores de 18 años con residencia en México. LG puede solicitar
identificación oficial.
5 Plataforma válida: únicamente compras en LG.com México con pago confirmado dentro de la vigencia (y facturables, en su caso).
6 Selección de ganadores: por día calendario, los dos primeros pagos confirmados ≥ $30,000.00 MXN serán ganadores; el orden se determina por timestamp del sistema de LG.
7 Premio: pase doble para el partido Selección de México vs. Portugal (28/03/2026). El premio es
intransferible y no canjeable por efectivo ni por otros bienes/servicios. No incluye transportación,
hospedaje ni ningún gasto adicional para asistir al evento.
8 Entrega del premio: 25/03/2026 (digital o físico). El ganador deberá seguir el proceso de entrega indicado, presentar identificación y/o datos de compra cuando aplique.
9 Publicación de ganadores: nombres o identificadores anonimizados en LG.com México al día hábil
siguiente a cada cierre diario.
10 Devoluciones/cancelaciones y fraude: cualquier devolución/cancelación total o parcial que reduzca el monto por debajo del umbral invalida el premio. LG podrá realizar verificaciones antifraude y anular el premio ante detección de abuso.
11 Máximo por persona: hasta 2 premios por persona durante toda la vigencia (validación por nombre, correo, teléfono y/o RFC/CFDI).
12 Intentos de contacto y reasignación: LG realizará dos intentos de contacto (p. ej. correo y/o teléfono). Si el ganador no responde dentro del plazo comunicado, el premio podrá ser re-asignado sin responsabilidad para LG.
13 Impuestos y gastos: todos los gastos no especificados corren por cuenta del ganador; los pases no incluyen traslados, hospedaje ni consumos.
14 Privacidad: tratamiento de datos conforme al Aviso de Privacidad de LG.com México; uso publicitario de nombre/imagen es opcional y sujeto a autorización.
15 Modificaciones: por fuerza mayor o causas ajenas a LG se podrán modificar estos T&C; procurando no afectar derechos adquiridos; se comunicará en el mismo medio de difusión.
16 Responsabilidad: LG no se responsabiliza por fallas técnicas, indisponibilidad de plataformas o terceros que impidan participación o confirmación de pagos.
17. Cancelación o modificación del evento del premio:
El partido México vs. Portugal es organizado por terceros ajenos a LG. En caso de cancelación, reprogramación, modificación de sede, restricciones de acceso o cualquier cambio derivado de fuerza mayor, caso fortuito o decisiones del organizador, LG no será responsable y no estará obligada a entregar un premio sustituto, compensación, gastos ni indemnización alguna.
Si el evento es reprogramado y los pases siguen siendo válidos, LG entregará el premio actualizado sin responsabilidad adicional.
18. Ley aplicable y jurisdicción: leyes de México y tribunales competentes de la Ciudad de México.