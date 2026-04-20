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Central Controller, ACP, acceso web móvil/portal de BACnet

Central Controller, ACP, acceso web móvil/portal de BACnet

Central Controller, ACP, acceso web móvil/portal de BACnet

PACP5A000
Vista frontal de Central Controller, ACP, acceso web móvil/portal de BACnet PACP5A000
Vista frontal de Central Controller, ACP, acceso web móvil/portal de BACnet PACP5A000

Características clave

  • Solución avanzada para la integración de BMS de hasta 256 unidades a través de BACnet y el protocolo Modbus.
  • Accesibilidad avanzada a la red.
  • Navegación de energía.
  • BACnet IP y Modbus TCP.
Más

Solución avanzada para integrar BMS

La unidad ofrece una solución avanzada con BACnet 

y Modbus para integraciones de BMS en hasta 256 unidades.

Accesibilidad avanzada a la red

ACP proporciona sistemas de red avanzados a través de Internet, 

lo que brinda acceso a varios dispositivos. 

Navegación de energía

La función de navegación de energía permite la administración semanal, mensual y anual.

BACnet IP y Modbus TCP

Sin dispositivos adicionales, el ACP expande el propio sistema de gestión de la unidad 

con BACnet IP y Modbus TCP.

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