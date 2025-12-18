We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG LED All-in-One de 163 pulgadas para señalización de 500nits.
Pantalla All-in-One con webOS
En la pared de la sala de conferencias hay instalada una amplia pantalla, en la que se muestra la presentación de forma clara y destacada.
* Todas las imágenes de esta página son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
** Los accesorios del soporte varían según el modelo y deben adquirirse por separado.
Pantalla LED todo en uno con altavoz integrado
Disfrute de la comodidad de la serie LAPA All-in-One LED de LG, con una impresionante pantalla de 163 pulgadas. Este paquete todo en uno incluye un controlador integrado y un altavoz incorporado, lo que facilita enormemente la configuración. Desmintiendo la idea de que las pantallas LED son difíciles y complejas de instalar, no requiere conexiones de controladores ni configuración de módulos.
Una gran pantalla LAPA montada en la pared de una tienda minorista muestra una presentación sobre productos, con sonido reproducido a través de su altavoz integrado.
Fácil instalación
El proceso de instalación del LED All-in-One es muy sencillo. En primer lugar, fije los gabinetes (tres para el LAPA163). A continuación, conecte cada módulo de pantalla LED a los gabinetes y, por último, enchufe el cable de alimentación. Esta sencilla instalación ahorra tiempo y trabajo, lo que permite a los usuarios gestionar fácilmente la pantalla LED.
Se trata de un total de tres imágenes que ilustran los pasos para fijar tres gabinetes, conectar los módulos LED y conectar el cable de alimentación.
* La imagen se muestra como ejemplo del modelo LAPA163.
* Se necesitan tornillos de fijación o la instalación de soportes de pared/accesorios adicionales.
Conexión eléctrica sencilla
La serie LAPA funciona con un cable de CA doble, lo que simplifica las conexiones eléctricas y garantiza una instalación limpia y ordenada.
Mantenimiento rápido
En caso de avería relacionada con el módulo LED o la placa base, se puede reparar desde la parte frontal. El módulo LED se puede desmontar fácilmente con la herramienta magnética suministrada y sustituir rápidamente sin necesidad de cableado.
Instalación versátil con accesorios específicos
El producto se ofrece con los componentes necesarios, incluyendo el soporte de pared horizontal y las herramientas para su instalación. Para mayor comodidad, hay disponible un soporte específico como opción, que le permite colocar fácilmente la pantalla según sus necesidades de instalación. Además, la serie LAPA se puede colocar perfectamente una al lado de otra en una configuración 1 × N, con capacidad para hasta 10 pantallas, para adaptarse a su lugar de instalación y finalidad específicos.
La serie LAPA, instalada en la pared con un soporte horizontal, con un soporte específico y en paralelo como dos pantallas en una configuración multipantalla, se muestra en tres imágenes diferentes.
* Los accesorios del soporte varían según el modelo y deben adquirirse por separado.
LG ConnectedCare en tiempo real
El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallos y los servicios de control remoto, lo que permite el funcionamiento estable de los negocios de los clientes.
Uno de los empleados de LG supervisa de forma remota la pantalla LED LAPA instalada en otro lugar mediante la solución de supervisión basada en la nube de LG denominada LG ConnectedCare.
* La disponibilidad de LG ConnectedCare varía según la región.
SoC de alto rendimiento con webOS
El SoC Quad Core integrado puede ejecutar varias tareas a la vez, al tiempo que proporciona una reproducción fluida del contenido sin necesidad de un reproductor multimedia. Además, la plataforma de señalización inteligente LG webOS ofrece una interfaz gráfica de usuario intuitiva y herramientas sencillas para el desarrollo de aplicaciones.
Varias tareas que se pueden realizar simultáneamente se organizan a través de la plataforma inteligente LG webOS.
* El sitio web para desarrolladores de webOS Signage (https://webossignage.developer.lge.com) proporciona herramientas SDK y documentación para crear aplicaciones en LG Digital Signage. Solo está disponible para socios.
Compatible con sistemas de control AV
La serie LAPA es compatible con Crestron Connected®* para una alta compatibilidad con controles AV profesionales que permiten una integración perfecta y un control automatizado**, lo que aumenta la eficiencia en la gestión empresarial.
* Se requiere una configuración inicial desde la pantalla para la compatibilidad con Crestron Connected®.
** Control basado en red.
*** Crestron Connected® se debe adquirir por separado.
Modo Reunión de oficina
Con el modo Reunión de oficina, configure fácilmente los detalles de la sala de reuniones, como el número de sala. También incluye funciones prácticas como el cambio automático de entrada, un temporizador de presentación y ajustes configurables como el brillo automático y el modo de imagen.
* Los usuarios pueden activar el modo Reunión de oficina en el menú EZ Setting (Configuración EZ) de la señalización.
Compartir pantalla de manera inalámbrica
La serie LAPA es compatible con LG One:Quick Share*, una solución inalámbrica para compartir pantalla. Permite compartir fácilmente la pantalla de la computadora personal en la pantalla mediante su botón y Wi-Fi integrado**, y también puede ajustar los valores básicos de configuración (volumen, modo de imagen, brillo automático, etc.) de la pantalla conectada sin necesidad de un control remoto.
* LG One:Quick Share debe adquirirse por separado.
** Los usuarios deben configurar SoftAP en el menú de red de la señalización.
Protección contra la propagación de llamas
La serie LAPA cumple con los estándares de la clasificación BS476 Parte 7 Clase 1, lo que confirma su conformidad con las normas de propagación de llamas. Su excelente resistencia al fuego puede ayudar a mejorar la seguridad en el lugar de instalación.
* La serie LAPA fue evaluada en cuanto a la propagación de la llama a 1,5 min y la propagación final de la llama según los procedimientos de la norma BS476 Parte 7:1997 (R2016), verificada por TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. en diciembre de 2024, y cumplió los requisitos de la norma Clase 1 (165+25 mm). (Informe técnico n.º 68.189.24.0712.01).
** Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
Capacidad operativa de 5000 m
La serie LAPA está diseñada para funcionar a altitudes de hasta 5000 metros. Para respaldar esta capacidad, la fuente de alimentación original (PSU) de la placa de alimentación se sustituyó por una nueva PSU optimizada para el rendimiento a gran altitud.
El LAPA funciona sin problemas a altitudes de hasta 5000 metros.
* Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
