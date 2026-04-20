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OLED Transparente
Descubre lo invisible,
LG Transparent OLED
Un hombre hace su trabajo mirando los datos que se muestran en la pantalla OLED transparente.
* Todas las imágenes de esta página son meramente ilustrativas.
Alta transparencia
La tecnología OLED de LG permite que la pantalla OLED transparente tenga un diseño elegante sin necesidad de una unidad de retroiluminación ni de una capa de cristal líquido, lo que le confiere una impresionante transparencia del 43 %*. Muestra con claridad los objetos que se encuentran detrás de la pantalla, al tiempo que superpone información relevante justo delante de ellos.
A ambos lados de los pasillos del museo hay instaladas pantallas OLED transparentes. Las pantallas muestran imágenes de estatuas antiguas junto con información sobre ellas, y están formadas por tres modelos 55EW5P-M apilados verticalmente.
* Año de la medición: 2022<br>Método de medición: comprobación de la transparencia mediante un medidor de opacidad
Realizado por: LG Display - pruebas internas
Elegancia y sofisticación en la transparencia
Esta pantalla transparente, que conecta los espacios y aporta una sensación de amplitud, presenta un diseño elegante que combina a la perfección con muebles de alta gama e interiores lujosos. Su acabado metálico limpio permite instalarla fácilmente en muebles, paredes o prácticamente en cualquier lugar que se desee.
En el amplio salón hay una vitrina abierta con una pantalla OLED transparente instalada en el centro. La pantalla muestra imágenes de árboles, junto con la hora actual y la información meteorológica, y el paisaje que se ve a través de la pantalla transparente hace que el espacio parezca más amplio.
Diseño extensible
Gracias a su diseño mecánico mejorado, se puede instalar de diversas formas, ya sea como una unidad independiente o como una pared totalmente transparente, para adaptarse a las estructuras y espacios existentes. Coloca este producto en el espacio de tus sueños para realzar la sensación de amplitud y la estética.
Una familia se está tomando una foto con una pared OLED transparente compuesta por 3ⅹ5 55EW5P-M en el interior de una casa. El padre, de pie frente a la pared, está tomando una foto de la madre y el niño, quienes se encuentran detrás de la pared con animales y plantas que se muestran de forma natural en la pantalla.
Facilidad de instalación y estabilidad
Este producto ofrece facilidad y estabilidad durante la instalación gracias a sus bordes y estructura metálicos. En otras palabras, el borde metálico aplicado a las zonas del bisel mejora la rigidez del producto. Además, se han incorporado orificios M4 (tipo tornillo), ampliamente utilizados en todo el mundo, en todas las esquinas traseras para facilitar la instalación.
Una mujer está revisando el contenido con una señalización OLED transparente instalada junto a la ventana.
* Los tornillos no están incluidos.
Situaciones de uso
Descubre la maravilla de la pantalla OLED transparente de última generación de LG, diseñada para su uso en diversos espacios. Este producto rompe las barreras entre la pantalla y la realidad, conectando a la perfección diferentes espacios, objetos y personas.
1. Utilizado en el salón de una casa de lujo 2. Utilizado como pared para fotos 3. Utilizado como pared en la entrada de la sala VIP del aeropuerto 4. Utilizado en una tienda minorista
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
55"
Tecnología de paneles
OLED
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
1920x1080 (FHD)
Frecuencia de actualización
120Hz
Brillo
200/600nits (APL 100%/25%, sin cristal)
Relación de contraste
200,000 : 1
Gama de colores
DCI 90%, BT709 110%
Ángulo de visión (AxV)
178x178
Profundidad de color (cantidad de colores)
10 bits(R), 1.070 millones de colores
Tiempo de respuesta
0.1ms (G to G), 8ms (MPRT)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Neblina 3 % (SET), Recubrimiento duro (5H)
Vida útil
30,000 Horas (Típ.)
Horas de operación (Horas/Día)
18/7 (Solo contenido en movimiento)
Retrato/Paisaje
O / O
Transparencia
43% (SET)
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(1), HDCP 2.2/1.4
Entrada RS232C
O(1)
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada USB
USB2.0 Tipo A(2)
Salida de DP
O(1)
Salida de audio
O(1)
Salida RS232C
O(1)
Salida RJ45 (LAN)
O(1)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Peso empaquetado
30.0Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1237,6 x 717,9 x 86,5 mm (cabezal) 381,6 x 217,6 x 73,6 mm (caja de señalización)
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16GB
Sensor de temperatura
O
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Programación de contenidos locales
O
USB Plug & Play
O
Sincronización RS232C
O
SNMP
O
modo PM
O
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Potencia integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
70W (IEC 62087)
Máx.
230W
BTU (Unidad Térmica Británica)
239 BTU/Hr(Típ), 785 BTU/Hr(Máx.)
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Clase "A" / CE / KC
ErP/Energy Star
O / X
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
O
SuperSign Control+
O
Connected Care
O
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (tradicional), portugués (Brasil), sueco, finés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, polaco, turco, árabe
ACCESORIO
Básico
Mando a distancia (incluye 2 pilas), cable de alimentación, guía rápida, receptor de infrarrojos, manual de instrucciones, adaptador de teléfono a RS232C, cables MCX/mazo de cables (4 unidades de 3000 mm y 2 unidades de 3000 mm) para la conexión entre el panel y la caja de señalización, cable DP (2 m), cable LAN (1,5 m), cable RS232 (4P-4P, 1,5 m), cable LC (VLC, 3 m), tornillos (M3 x L5,5 negros, 24 uds. / M3 x L5,5 plateados, 8 uds. / M3 x L6 negros, 14 uds.), conjunto de cubierta protectora 1 uds., goma para cable 2 uds., conjunto de tapa para cable 2 uds., soporte de empalme 2 uds., soporte de ala para caja de señalización 2 uds.
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