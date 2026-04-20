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UHD Signage de 75 pulgadas

UHD Signage de 75 pulgadas

UHD Signage de 75 pulgadas

75UH5N-M
Vista frontal de UHD Signage de 75 pulgadas 75UH5N-M
Vista frontal
Vista lateral de -45 grados
Vista lateral de -90 grados
Vista lateral de +45 grados
Vista lateral de +90 grados
Vista trasera
Vista superior
Imagen tomada desde la parte superior derecha.
Vista frontal de UHD Signage de 75 pulgadas 75UH5N-M
Vista frontal
Vista lateral de -45 grados
Vista lateral de -90 grados
Vista lateral de +45 grados
Vista lateral de +90 grados
Vista trasera
Vista superior
Imagen tomada desde la parte superior derecha.

Características clave

  • Resolución: 3,840 x 2,160 (UHD)
  • Brillo: 500 nits (Típico)
  • Tratamiento de superficie (neblina) : 25%
  • Medidas del bisel : 12.9 mm
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UHD Signage Pantalla grande con diseño delgado

Los carteles instalados en las paredes interiores del centro comercial muestran anuncios publicitarios de forma llamativa.

Los carteles instalados en las paredes interiores del centro comercial muestran anuncios publicitarios de forma llamativa.

* Todas las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos.

Pantalla grande llamativa

Una pantalla grande capta eficazmente la atención de las personas. En particular, el modelo de 75 pulgadas es compatible con 60 Hz, lo que permite un funcionamiento fluido del contenido.

La sala VIP de la empresa cuenta con un UH5N-M de gran tamaño instalado en la pared. La gran pantalla muestra imágenes vívidas, captando fácilmente la atención de las personas.

La sala VIP de la empresa cuenta con un UH5N-M de gran tamaño instalado en la pared. La gran pantalla muestra imágenes vívidas, captando fácilmente la atención de las personas.

Diseño resistente con resistencia al fuego

La cubierta exterior del producto está diseñada para resistir eficazmente la propagación de las llamas, lo que lo convierte en una opción ideal para su instalación en espacios públicos.

 

* Según pruebas realizadas por terceros, la parte superior y la cubierta trasera del producto están clasificadas como Clase A1 (parte superior) y A2 (cubierta trasera) según la norma EN13501-1, y Clase 1 según la norma BS476 Parte 7.

Profundidad reducida con bisel uniforme

A pesar de su gran pantalla, el UH5N-M cuenta con un grosor reducido, lo que resulta ventajoso para el diseño de interiores. Para evitar problemas visuales al ajustarlo al modo vertical, el bisel mantiene un grosor uniforme en los cuatro lados, lo que proporciona una simetría perfecta en la parte superior, inferior, izquierda y derecha. Por lo tanto, es un modelo adecuado para diversas opciones de estilo.

En la tienda de cosméticos, el UH5N-M está montado en la pared, y su diseño delgado y bisel uniforme se integran perfectamente con el interior.

En la tienda de cosméticos, el UH5N-M está montado en la pared, y su diseño delgado y bisel uniforme se integran perfectamente con el interior.

Operación versátil con Multi-USB

Con soporte para dos puertos USB, el UH5N-M ofrece opciones de uso versátiles. Por ejemplo, es posible manejar contenidos en la pantalla mientras se utilizan simultáneamente otros dispositivos conectados. Esto incluye tareas tan prácticas como descargar archivos PPT desde dispositivos de almacenamiento externos mientras se utiliza el ratón o el teclado durante una reunión.

Un hombre en la sala de reuniones está dirigiendo la reunión utilizando tanto el ratón como el teclado, que están conectados al UH5N-M y se utilizan simultáneamente.

Un hombre en la sala de reuniones está dirigiendo la reunión utilizando tanto el ratón como el teclado, que están conectados al UH5N-M y se utilizan simultáneamente.

Alta resolución de pantalla

Ofrece una resolución cuatro veces superior a la FHD, lo que satisface visualmente a los clientes. Además, el revestimiento antirreflejos de la pantalla reduce los reflejos en entornos con mucha luz, lo que aumenta la visibilidad y la legibilidad, proporcionando a los clientes una pantalla cómoda.

Comoda plataforma webOS

El UH5N-M está equipado con un SoC de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas sin necesidad de un reproductor multimedia independiente. La plataforma webOS proporciona herramientas de desarrollo de aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva que mejora la comodidad del usuario, lo que permite una fácil conexión con sensores externos y aplicaciones asociadas a webOS para crear un entorno compatible con SI.

Durabilidad que proporciona fiabilidad

Optimizado para entornos empresariales, el UH5N-M está protegido contra el óxido y el polvo con un revestimiento conformado y la certificación IP5x, lo que permite un funcionamiento estable.

El UH5N-M cuenta con un revestimiento conformado para proteger la pantalla incluso en entornos salinos o húmedos.

El UH5N-M cuenta con un revestimiento conformado para proteger la pantalla incluso en entornos salinos o húmedos.

Funciones de seguridad mejoradas

El UH5N-M ofrece funciones de seguridad avanzadas, incluida la tecnología Enhanced Kernel Protection (EKP) de LG, que protege los datos importantes del acceso externo o los ataques. LG UHD Signage también cuenta con certificaciones fiables en el campo de la seguridad de la información, lo que garantiza la seguridad de los datos y los negocios de los clientes. Por ejemplo, este modelo cuenta con la certificación ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

El UH5N-M ofrece funciones de seguridad para proteger datos importantes contra el acceso externo o los ataques.

El UH5N-M ofrece funciones de seguridad para proteger datos importantes contra el acceso externo o los ataques.

SuperSign Solutions

SuperSign es una solución de gestión de contenidos integrada e intuitiva para crear y organizar contenidos de señalización digital en su espacio, conectando a los clientes con una amplia gama de servicios y ofreciéndoles una experiencia de usuario cómoda. Existen diversas versiones, como SuperSign Cloud, así que descubra y disfrute de la versión que más le convenga.

Los gerentes de cafeterías están creando menús que se mostrarán en la pantalla instalada en la pared de la cafetería utilizando un software de gestión de contenidos.

Los gerentes de cafeterías están creando menús que se mostrarán en la pantalla instalada en la pared de la cafetería utilizando un software de gestión de contenidos.

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Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Básico

    Mando a distancia (incluye 2 pilas), cable de alimentación, guía de inicio rápido, manual de instrucciones, adaptador de teléfono a RS232C, sujetacables (6 unidades).

  • Opcional

    Soporte de pared estándar (LSW640A/B)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Clase "B" / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    N/A / O

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    O / Carbon "Measured" (TBD)

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • DP In

    O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.3

  • Entrada DVI-D

    X

  • Entrada RGB

    X

  • Entrada de audio

    X

  • Entrada RS232C

    O(1), Conector telefónico de 4 pines

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada de infrarrojos

    O(1)

  • Entrada USB

    USB2.0 Tipo A(2)

  • Salida de HDMI

  • Salida de DP

  • Salida de audio

    O(1)

  • Salida de altavoz externo

    X

  • Salida RS232C

    O(1), Conector telefónico de 4 pines

  • Salida RJ45 (LAN)

    X

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    O

  • Sensor de temperatura

    O

  • Sensor de brillo automático

    O (IR externo)

  • Sensor de píxeles

    X

  • Sensor de proximidad

    X

  • Sensor de corriente

    X

  • Sensor BLU

  • Sensor de humedad

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    O

  • Indicador de encendido

    X

  • Llave local de operación

    O

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS6.0

  • Programación de contenidos locales

    O

  • Administrador de grupo

    O

  • USB Plug & Play

    O

  • Conmutador

    O

  • Imagen del logotipo de arranque

    O

  • Imagen sin señal

    O

  • Sincronización RS232C

    O

  • Sincronización de red local

    O

  • Sincronización de retroiluminación

  • PIP

    O

  • PBP

    O(4)

  • Compartir pantalla

    O

  • Etiqueta de video

    O(4)

  • Reproducir vía URL

    O

  • Rotación de pantalla

    O

  • Rotación de entrada externa

    O

  • Reproducción sin obstáculos

    O

  • Configuración del modo mosaico

    O (Máx. 15x15)

  • Configuración de clonación de datos

    O

  • SNMP

    O

  • Método ISM

    O

  • ID de configuración automática

    O

  • Estado del envío

    O

  • Administrador de control

    O

  • Certificación Cisco

    O (TBD)

  • Crestron Connected

    O

  • Ahorro de energía inteligente

    O

  • modo PM

    O

  • Despertador en LAN

    O

  • Network Ready

    O

  • Faro

    O

  • HDMI-CEC

    O

  • Configuración del servidor de SI

    O

  • webRTC

    O

  • Pro:Idiom

    O

  • Compensación de brillo

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

  • Inversión de escaneo

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, turco, árabe.

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Negro

  • Ancho del marco

    12.9mm (Uniforme)

  • Peso (Cabezal)

    35.7 kg

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    X

  • Peso empaquetado

    44 kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1679.5 x 958.7 x 29.7 mm (sin IR, Handle)

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    X

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1820 x 1115 x 200 mm

  • Manija

    O

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 x 400

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    X

  • Potencia OPS integrada

    X

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    75

  • Tecnología de paneles

    ADS

  • Tipo de luz de fondo

    Edge

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    500nits (típ.)

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    BT709 95%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 x 178

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07G (8bits + FRC)

  • Tiempo de respuesta

    8m (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    25%

  • Vida útil

    50,000Hrs (Min.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    O / O

  • Transparencia

    X

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    X

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    160W

  • Máx.

    247W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    546 BTU/Hr(Típ.), 843 BTU/Hr(Máx)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    112W

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    O

  • SuperSign Control+

    O

  • SuperSign WB

    O

  • Nube SuperSign

    O

  • Promota

    X

  • CMS móvil

    O

  • Connected Care

    O

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    O (10W X 2)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    X

  • Calibración inteligente

    X

  • Inclinación (boca arriba)

    X

  • Inclinación (boca abajo)

    X

  • Calificación IP

    IP5X

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    O (Recubrimiento parcial del espacio)

  • Protección de energía

  • Luz solar directa

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

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