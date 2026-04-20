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UHD Signage de 86 pulgadas
UHD Signage de 86 pulgadas
Pantalla grande UHD para señalización con diseño delgado
* Todas las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos.
Pantalla grande llamativa
Una pantalla grande capta eficazmente la atención de las personas. En particular, el modelo de 86 pulgadas es compatible con 120 Hz, lo que permite un funcionamiento fluido del contenido.
Diseño resistente con resistencia al fuego
La cubierta exterior del producto está diseñada para resistir eficazmente la propagación de las llamas, lo que lo convierte en una opción ideal para su instalación en espacios públicos.
* Según pruebas realizadas por terceros, la parte superior y la cubierta trasera del producto están clasificadas como Clase A1 (parte superior) y A2 (cubierta trasera) según la norma EN13501-1, y Clase 1 según la norma BS476 Parte 7.
Grosor reducido con bisel uniforme
A pesar de su gran pantalla, el UH5N-M cuenta con un grosor reducido, lo que resulta ventajoso para el diseño de interiores. Para evitar problemas visuales al ajustarlo al modo vertical, el bisel mantiene un grosor uniforme en los cuatro lados, lo que proporciona una simetría perfecta en la parte superior, inferior, izquierda y derecha. Por lo tanto, es un modelo adecuado para diversas opciones de estilo.
Funcionamiento versátil con Multi-USB
Con soporte para dos puertos USB, el UH5N-M ofrece opciones de uso versátiles. Por ejemplo, es posible manejar contenidos en la pantalla mientras se utilizan simultáneamente otros dispositivos conectados. Esto incluye tareas tan prácticas como descargar archivos PPT desde dispositivos de almacenamiento externos mientras se utiliza el ratón o el teclado durante una reunión.
Pantalla de alta resolución
Ofrece una resolución cuatro veces superior a la FHD, lo que satisface visualmente a los clientes. Además, el revestimiento antirreflejos de la pantalla reduce los reflejos en entornos con mucha luz, lo que aumenta la visibilidad y la legibilidad, proporcionando a los clientes una pantalla cómoda.
Cómoda plataforma webOS
El UH5N-M está equipado con un SoC de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas sin necesidad de un reproductor multimedia independiente. La plataforma webOS proporciona herramientas de desarrollo de aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva que mejora la comodidad del usuario, lo que permite una fácil conexión con sensores externos y aplicaciones asociadas a webOS para crear un entorno compatible con SI.
Durabilidad que ofrece fiabilidad
Optimizado para entornos empresariales, el UH5N-M está protegido contra el óxido y el polvo con un revestimiento conformado y la certificación IP5x, lo que permite un funcionamiento estable.
Funciones de seguridad mejoradas
El UH5N-M ofrece funciones de seguridad avanzadas, incluida la tecnología Enhanced Kernel Protection (EKP) de LG, que protege los datos importantes del acceso externo o los ataques. LG UHD Signage también cuenta con certificaciones fiables en el campo de la seguridad de la información, lo que garantiza la seguridad de los datos y los negocios de los clientes. Por ejemplo, este modelo cuenta con la certificación ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.
SuperSign Solutions
SuperSign es una solución de gestión de contenidos integrada e intuitiva para crear y organizar contenidos de señalización digital en su espacio, conectando a los clientes con una amplia gama de servicios y ofreciéndoles una experiencia de usuario cómoda. Existen diversas versiones, como SuperSign Cloud, así que descubre y disfruta de la versión que más le convenga.
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Básico
Mando a distancia (incluye 2 pilas), cable de alimentación, guía de inicio rápido, manual de instrucciones, adaptador de teléfono a RS232C, soporte para cables (6 unidades), soporte para cables (7 pines/1 unidad).
Opcional
Montaje en pared estándar (LSW640A/B)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Clase "B" / CE / KC
ErP/Energy Star
N/A / O
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
O / Carbono «Reducción de CO2»
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
DP In
O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.3
Entrada DVI-D
X
Entrada RGB
X
Entrada de audio
X
Entrada RS232C
O(1), conector jack de 4 pines
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada de infrarrojos
O(1)
Entrada USB
USB2.0 Tipo A(2)
Salida de HDMI
Ｘ
Salida de DP
X
Salida de audio
O(1)
Salida de altavoz externo
X
Salida RS232C
O(1), conector jack de 4 pines
Salida RJ45 (LAN)
X
Salida de infrarrojos
X (Compatible con conexión en cadena IR a través de RS232C Entrada/Salida)
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
O
Sensor de temperatura
O
Sensor de brillo automático
O (IR externo)
Sensor de píxeles
X
Sensor de proximidad
X
Sensor de corriente
X
Sensor BLU
Ｘ
Sensor de humedad
Ｘ
Sensor de aceleración (giroscopio)
O
Indicador de encendido
X
Llave local de operación
O
VENTILADOR (Incorporado)
Ｘ
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS6.0
Programación de contenidos locales
O
Administrador de grupo
O
USB Plug & Play
O
Conmutador
O
Imagen del logotipo de arranque
O
Imagen sin señal
O
Sincronización RS232C
O
Sincronización de red local
O
Sincronización de retroiluminación
Ｘ
PIP
O
PBP
O(4)
Compartir pantalla
O
Etiqueta de video
O(4)
Reproducir vía URL
O
Rotación de pantalla
O
Rotación de entrada externa
O
Reproducción sin obstáculos
O
Configuración del modo mosaico
O (Max. 15x15)
Configuración de clonación de datos
O
SNMP
O
Método ISM
O
ID de configuración automática
O
Estado del envío
O
Administrador de control
O
Certificación Cisco
O (TBD)
Crestron Connected
O
Ahorro de energía inteligente
O
modo PM
O
Despertador en LAN
O
Network Ready
O
Faro
O
HDMI-CEC
O
Configuración del servidor de SI
O
webRTC
O
Pro:Idiom
O
Compensación de brillo
Ｘ
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
Ｘ
Inversión de escaneo
Ｘ
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, turco, árabe.
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Negro
Ancho del marco
13.4mm
Peso (Cabezal)
52.7kg(TBD)
Peso (Cabezal + Soporte)
X
Peso empaquetado
65.5kg(TBD)
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1928,8 x 1099,8 x 29,7 (sin IR, asa)
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
X
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
2100 x 1250 x 253(TBD)
Manija
O
Interfaz de montaje estándar VESA
600 x 400
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
X
Potencia OPS integrada
X
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
86
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Edge
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
120Hz
Brillo
500nits (Típ.)
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
BT709 95%
Ángulo de visión (AxV)
178 x 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
8bit(D), 1.07Billion colors
Tiempo de respuesta
8m (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
25%
Vida útil
50,000Hrs (Min.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
O / O
Transparencia
X
QWP (Placa de cuarto de onda)
X
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
197W (TBD)
Máx.
297W (TBD)
BTU (Unidad Térmica Británica)
672 BTU/Hr(Típ.), 1013 BTU/Hr(Max) (TBD)
Ahorro de energía inteligente (70%)
138W (TBD)
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Potencia integrada
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
O
SuperSign Control+
O
SuperSign WB
O
Nube SuperSign
O
Promota
X
CMS móvil
O
Connected Care
O
SONIDO
Altavoz (incorporado)
O (10W X 2)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
X
Calibración inteligente
Ｘ
Inclinación (boca arriba)
Ｘ
Inclinación (boca abajo)
Ｘ
Calificación IP
IP5X
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
O
Protección de energía
Ｘ
Luz solar directa
Ｘ
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