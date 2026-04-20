Pantalla de señalizacion digital UHD Ultra Grande

110UM5K-B
Vista frontal de Pantalla de señalizacion digital UHD Ultra Grande 110UM5K-B
Vista lateral de -45 grados con imagen de relleno.
Vista lateral de -90 grados.
Vista lateral de +45 grados con imagen de relleno
Vista lateral de +90 grados
Vista trasera
Vista trasera de -45 grados.
Vista trasera de +45 grados.
Vista superior
Vista inferior
Características clave

  • Brillo: 500 nit
  • Resolución: ULTRA HD (3,840 x 2,160)
  • Bisel: 17 mm
  • Altavoz Incorporado: (10 W + 10 W)
  • Interface : HDMI(3) / DP / DVI-D / USB 2.0 / RS232C / RJ45 / Audio / IR & sensor de luces
Se instala una pantalla grande en la pared interior de un centro comercial y la pantalla muestra anuncios de forma clara y vibrante

Se instala una pantalla grande en la pared interior de un centro comercial y la pantalla muestra anuncios de forma clara y vibrante

Pantalla de señalizacion digital UHD Ultra Grande con Plataforma LG webOS

*Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.

La diferencia comparativa de un vistazo se muestra en la calidad Ultra HD, que es cuatro veces mayor que la Full HD.

Resolución Ultra HD

Ofrece una experiencia de visualización inmersiva con una calidad de imagen de definición 4 veces mayor que FHD.

UM5K tiene un brillo de 500 nits, por lo que es claramente visible, incluso bajo luz intensa.

Nivel de brillo adecuado

La serie UM5K cuenta con un nivel de brillo adecuado de 500 cd/m² para pantallas de interior, mostrando contenido de manera efectiva y captando la atención del público. Esto la convierte en una solución de visualización adecuada para fines de marketing en diversos entornos, incluidas salas de reuniones, aeropuertos, establecimientos minoristas y centros comerciales.

* Las imágenes reales disponibles pueden diferir de las imágenes de ejemplo mostradas.

Se pueden realizar varias tareas al mismo tiempo con la GUI intuitiva.

Alto rendimiento con webOS

La plataforma LG webOS mejora la experiencia del usuario con una GUI intuitiva y herramientas sencillas en el desarrollo de aplicaciones.

Un letrero en la pared tiene un altavoz incorporado que reproduce un audio rico.

Bocinas Incorporadas

Los contenidos se enriquecen con efectos de sonido de las bocinas integradas, sin necesidad de comprar o instalar bocinas externas.

* Soporte para bocinas internas incorporadas (L/R máx. 10 W)

Diseño Delgado

Al ser delgado, se recomienda una instalación más cercana a la pared. Además, esto aumenta la experiencia inmersiva de la pantalla y proporciona un diseño sofisticado, mejorando la decoración del espacio instalado.

El tamaño del bisel del UM5K es de 17 mm. Y la profundidad del UM5K de 98" es de 79,5 mm y del UM5K de 98" de 99 mm.

En una tienda de ropa, un usuario utiliza la aplicación para producir contenido promocional y mostrarlo en el UM5K instalado en la pared de la tienda.

Gestión de contenidos móviles

Puede crear un perfil de tienda y obtener recomendaciones de plantillas utilizando la aplicación Promota*. Los usuarios pueden personalizar las plantillas según sea necesario, crear y administrar contenido fácilmente no solo en PC sino también en dispositivos móviles.

* LG Promota se puede descargar desde App Store y Google Play Store. (No disponible para la región Europa/CIS)

* En Corea, el nombre no es Promota, sino Mustard.

El sistema de control AV ayuda a los usuarios a controlar el UM5K

Compatible con el sistema de control AV

La serie UM5K es compatible con Crestron Connected® para una alta compatibilidad con controles AV profesionales para lograr una integración perfecta y un control automatizado*, lo que aumenta la eficiencia de la gestión empresarial.

* Control basado en red</small>

Solución SuperSign

SuperSign es una solución de gestión de contenido integrada e intuitiva para contenido de señalización digital creativo y organizado en su espacio, que conecta a los clientes con una variedad de servicios con experiencias de usuario convenientes. Existe una variedad de versiones como SuperSign Cloud, así que descubre y disfruta de la versión que mejor se adapta a ti.

Los administradores de cafeterías están creando menús que se mostrarán en la pantalla instalada en la pared de la cafetería utilizando un software de gestión de contenidos.

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    110"

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Direct

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840x2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    120Hz

  • Brillo

    500nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    DCI 85%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 Deg.(H) x 178 Deg.(V)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07Billon colors(8bit + FRC)

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    1%

  • Vida útil

    30,000Hrs (Typ.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    16/7

  • Retrato/Paisaje

    SIM

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SIM (3), HDMI 1/2/3

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    1.4/2.2

  • Entrada RJ45 (LAN)

    (1) FW update only

  • Entrada USB

    USB2.0 Type A(2)

  • Salida de altavoz externo

    SPDIF (1), Phone Jack (1)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/B/L/R: 17mm

  • Peso (Cabezal)

    80kg

  • Peso empaquetado

    110kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    2474 x 1408 x 99mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    2680 x 1730 x 320mm

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    1500 x 600

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16GB (based on EMMC)

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    SIM (FW update only)

  • Llave local de operación

    SIM (7key, Power/UP/DOWN/ LEFT/RIGHT/INPUT/MENU)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    Non Smart/ Non webOS platform

  • HDMI-CEC

    SIM

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10%～80%

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Built-In Power

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    520W

  • Máx.

    600W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1774 BTU/Hr(Typ.), 2047 BTU/Hr(Max)

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    SIM (10W+10W)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    UL, CB

  • EMC

    FCC Class "A" / CE Class "A"

  • ErP/Energy Star

    SIM (NewErP)

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

ACCESORIO

  • Básico

    LG Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Manual

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

