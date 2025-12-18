About Cookies on This Site

UHD Signage

UHD Signage

UHD Signage

43UH5Q-E
Vista frontal con imagen de relleno
Vista frontal
Vista lateral de -45 grados
Vista latera de -90 grados
Vista lateral de +45 grados
Vista lateral de +90 grados
Vista trasera
Vista superior
Vista inferior
Vista detallada
Características clave

  • Resolución: 3,840 X 2,160 (UHD)
  • Brillo: 500 nits (Típico)
  • Bisel uniforme
  • Seguridad avanzada
  • SuperSign Solutions
  • Plataforma inteligente webOS
Más

Pantalla de señalización UHD con plataforma LG webOS y seguridad avanzada

Dentro de la cafetería, hay dos pantallas colocadas en la pared que muestran imágenes del menú con gran nitidez.

* Todas las imágenes de esta página son solo para fines ilustrativos.

Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD

Con la resolución UHD, los colores y los detalles del contenido se ven vivos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión proporciona un contenido nítido.

Diseño de bisel uniforme y delgado

La serie UH5Q cuenta con biseles delgados horizontales y verticales perfectamente equilibrados, lo que crea una solución de visualización visualmente armoniosa. Su diseño especializado simplifica la instalación en entornos minoristas y ofrece una experiencia visual verdaderamente envolvente.

Cómoda plataforma webOS

El UH5Q está equipado con un SoC de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas sin necesidad de un reproductor multimedia independiente. La plataforma webOS proporciona herramientas de desarrollo de aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva que mejora la comodidad del usuario e incluye aplicaciones de socios de webOS para crear un entorno favorable para los integradores de sistemas. <br><br><font style="font-size:14px">* SoC: Sistema en chip <br>** SI: Integrador de

Diseño para el aprovechamiento del espacio

Diseñado con biseles delgados y una gestión sencilla de los cables, el UH5Q ahorra espacio. Gracias a sus entradas de alimentación ocultas especializadas, se puede instalar cerca de la pared, dejando solo unos 13,5 mm de espacio con el soporte delgado.

Durabilidad que proporciona confiabilidad

Optimizado para entornos empresariales, el UH5Q está protegido contra la sal, el polvo, el polvo de hierro y la humedad gracias al recubrimiento parcial conformado de la placa de alimentación, lo que permite un funcionamiento estable. Además, sus características orientadas al cliente, como IP5x y Shock Monitoring*, proporcionan fiabilidad y satisfacción.

El UH5Q cuenta con un recubrimiento conformado para proteger la pantalla incluso en entornos salinos o húmedos.

* Cuando se produce un impacto físico en el producto, se envía una alerta al administrador a través del controlador multimedia.

Seguridad integral

webOS Signage va más allá de las medidas de seguridad a nivel del sistema operativo (SO). LG Shield emplea un sistema de defensa de cinco niveles que abarca el servidor, la aplicación, el sistema operativo, el sistema y el hardware. Cada capa funciona de forma independiente, lo que proporciona una protección integral contra diversas amenazas. Además, la plataforma webOS es compatible con la norma ETSI EN 303 645.

SuperSign Solutions

SuperSign es una solución de gestión de contenidos integrada e intuitiva para crear y organizar contenidos de señalización digital en su espacio, conectando a los clientes con una amplia gama de servicios y ofreciéndoles una experiencia de usuario cómoda. Existen varias versiones, como SuperSign Cloud, así que descubra y disfrute de la versión que mejor se adapte a sus necesidades.

Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    43"

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    500nit (Típ.)

  • Relación de contraste

    1,200:1 (Típ.)

  • Gama de colores

    BT709 95%

  • Tiempo de respuesta

    8m (G to G) (Típ.)

  • Vida útil

    50,000Hrs (Min.)

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • Entrada RS232C

    O(1), 4pin Phone-jack

  • Entrada USB

    USB2.0 Tipo A(2)

  • Salida RS232C

    O(1), 4pin Phone-jack

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    971.7 x 561.0 x 29.7mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1055.0 x 660.0 x 140.0mm

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16GB

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Programación de contenidos locales

    O

  • Imagen del logotipo de arranque

    O

  • Imagen sin señal

    O

  • Sincronización de red local

    O

  • PIP

    O

  • PBP

    O(4)

  • Compartir pantalla

    O

  • Etiqueta de video

    O(4)

  • Rotación de pantalla

    O

  • Configuración del modo mosaico

    O (Max. 15x15)

  • SNMP

    O

  • Método ISM

    O

  • Certificación Cisco

    O (TBD)

  • Ahorro de energía inteligente

    O

  • modo PM

    O

  • HDMI-CEC

    O

  • webRTC

    O

  • Pro:Idiom

    O

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    65W

  • Máx.

    124W (TBD)

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    222 BTU/Hr(Típ.), 423 BTU/Hr(Max)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    46W (TBD)

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    O

  • SuperSign Control+

    O

  • SuperSign WB

    O

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finés, noruego, danés, japonés, ruso, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, árabe, polaco.

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye 2 pilas), cable de alimentación, guía de inicio rápido, manual de instrucciones, adaptador de teléfono a RS232C, soporte para cable (para cable de alimentación), receptor de sensor IR/luz (solo UE/EK), lámina magnética (2 unidades, solo UE/EK).

  • Opcional

    Soporte de pared delgado (WB21LMA/B), soporte de pared normal (OLW480A/B), receptor de sensor de luz/IR (ACC-L)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Inclinación (boca abajo)

    O (máximo 15˚ grados, temperatura de 40 ℃) (por determinar)

Gestión de contenido con SuperSign

La solución LG SuperSign permite crear, programar y distribuir contenido digital de forma centralizada e intuitiva. Disponible en versiones como SuperSign Cloud, se adapta a distintos entornos B2B, optimizando la comunicación visual y la experiencia de los clientes.

*SuperSign debe adquirirse por separado..

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

Ver más opciones
 
 