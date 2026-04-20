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Pantalla para exteriores de alto brillo con clasificación IP
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
49"
Tecnología de paneles
IPS, M+
Tipo de luz de fondo
Direct
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
1920x1080 (FHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
3,500 nit (Typ), 2,800 nit (Min)
Relación de contraste
1,300:1
Dinámica CR
500,000:1
Gama de colores
67%
Ángulo de visión (AxV)
178 x 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
10bit, 1.07Billion colors
Tiempo de respuesta
Typ. 8ms (G to G BW)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
3%
Vida útil
50,000 Hrs (Typ)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
O / O
QWP (Placa de cuarto de onda)
O
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(2), HDCP2.2
Entrada HDMI (Versión HDCP)
O(1), HDCP2.2
Entrada RS232C
O(1) (4pin phone jack)
Entrada RJ45 (LAN)
O(2) (Lan (1), HDbaseT(1))
Entrada USB
USB2.0 Type A (2)
Salida de altavoz externo
O(1, L/R, 10W+10W)
Salida RS232C
O(1)
Salida RJ45 (LAN)
O(1)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
38.4/26/26/38.4mm
Peso (Cabezal)
31.2kg
Peso empaquetado
36.2kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1153.0 x 656.2 x 88.0mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1287 x 797 x 207mm
Peso empaquetado
36.2kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1153.0 x 656.2 x 88.0mm
VIDRIO DE PROTECCIÓN
Espesor
5mm
Grado de protección
O (IK10)
Templado / Fortalecimiento químico
Tempered
Antirreflectante
O
Infrarrojo - Resistencia (IR)
O
A prueba de roturas
O
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
O
Sensor de temperatura
O
Sensor de brillo automático
O
Sensor de píxeles
O
Sensor de corriente
O
Sensor BLU
O
Sensor de humedad
O
Sensor de aceleración (giroscopio)
O
Indicador de encendido
O
VENTILADOR (Incorporado)
O
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS6.1
Programación de contenidos locales
O
Administrador de grupo
O
USB Plug & Play
O
Conmutador
O
Imagen del logotipo de arranque
O
Imagen sin señal
O
Sincronización RS232C
O
Sincronización de red local
O
Sincronización de retroiluminación
O
PIP
O
PBP
O(2)
Etiqueta de video
O(4)
Reproducir vía URL
O
Rotación de pantalla
O
Rotación de entrada externa
O
Reproducción sin obstáculos
O
Configuración del modo mosaico
O(Max. 15x15)
Configuración de clonación de datos
O
SNMP
O
Método ISM
O
ID de configuración automática
O
Estado del envío
O
Administrador de control
O
Ahorro de energía inteligente
O
modo PM
O
Despertador en LAN
O (LAN in / HDbaseT port)
Network Ready
O
Faro
O
HDMI-CEC
O
Configuración del servidor de SI
O
webRTC
O
Pro:Idiom
O
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
-30°C to 50 °C
Humedad de funcionamiento
5% to 100%
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Built-In Power
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
350W
Máx.
380W
BTU (Unidad Térmica Británica)
1024 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max)
Ahorro de energía inteligente (70%)
150W
DPM
0.5W↓
Apagado
0.5W↓
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
ErP/Energy Star
O / X
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
O
SuperSign Control+
O
Nube SuperSign
O
Connected Care
O
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego, turco, polaco (polaco), árabe
ACCESORIO
Básico
Control remoto, manual (EIG, IG), libro de regulaciones, conector de teléfono a RS232C, cable HDMI, cable de alimentación, batería, tornillos
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Calificación IP
IP56
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
O
Luz solar directa
O
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