About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Pantalla para exteriores de alto brillo con clasificación IP

Pantalla para exteriores de alto brillo con clasificación IP

Pantalla para exteriores de alto brillo con clasificación IP

49XE3P-B
Vista frontal de Pantalla para exteriores de alto brillo con clasificación IP 49XE3P-B
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
Vista frontal de Pantalla para exteriores de alto brillo con clasificación IP 49XE3P-B
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view

Características clave

  • Pantalla verificada por UL.
  • Características antidecoloración.
  • Resolución: 1920 × 1080 (FHD).
  • Brillo: 3500 nits (típico), 2800 nits (mín.).
Más
Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    49"

  • Tecnología de paneles

    IPS, M+

  • Tipo de luz de fondo

    Direct

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    1920x1080 (FHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    3,500 nit (Typ), 2,800 nit (Min)

  • Relación de contraste

    1,300:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Gama de colores

    67%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 x 178

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    10bit, 1.07Billion colors

  • Tiempo de respuesta

    Typ. 8ms (G to G BW)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    3%

  • Vida útil

    50,000 Hrs (Typ)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    O / O

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    O

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(2), HDCP2.2

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    O(1), HDCP2.2

  • Entrada RS232C

    O(1) (4pin phone jack)

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(2) (Lan (1), HDbaseT(1))

  • Entrada USB

    USB2.0 Type A (2)

  • Salida de altavoz externo

    O(1, L/R, 10W+10W)

  • Salida RS232C

    O(1)

  • Salida RJ45 (LAN)

    O(1)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    38.4/26/26/38.4mm

  • Peso (Cabezal)

    31.2kg

  • Peso empaquetado

    36.2kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1153.0 x 656.2 x 88.0mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1287 x 797 x 207mm

  • Peso empaquetado

    36.2kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1153.0 x 656.2 x 88.0mm

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Espesor

    5mm

  • Grado de protección

    O (IK10)

  • Templado / Fortalecimiento químico

    Tempered

  • Antirreflectante

    O

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

    O

  • A prueba de roturas

    O

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    O

  • Sensor de temperatura

    O

  • Sensor de brillo automático

    O

  • Sensor de píxeles

    O

  • Sensor de corriente

    O

  • Sensor BLU

    O

  • Sensor de humedad

    O

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    O

  • Indicador de encendido

    O

  • VENTILADOR (Incorporado)

    O

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS6.1

  • Programación de contenidos locales

    O

  • Administrador de grupo

    O

  • USB Plug & Play

    O

  • Conmutador

    O

  • Imagen del logotipo de arranque

    O

  • Imagen sin señal

    O

  • Sincronización RS232C

    O

  • Sincronización de red local

    O

  • Sincronización de retroiluminación

    O

  • PIP

    O

  • PBP

    O(2)

  • Etiqueta de video

    O(4)

  • Reproducir vía URL

    O

  • Rotación de pantalla

    O

  • Rotación de entrada externa

    O

  • Reproducción sin obstáculos

    O

  • Configuración del modo mosaico

    O(Max. 15x15)

  • Configuración de clonación de datos

    O

  • SNMP

    O

  • Método ISM

    O

  • ID de configuración automática

    O

  • Estado del envío

    O

  • Administrador de control

    O

  • Ahorro de energía inteligente

    O

  • modo PM

    O

  • Despertador en LAN

    O (LAN in / HDbaseT port)

  • Network Ready

    O

  • Faro

    O

  • HDMI-CEC

    O

  • Configuración del servidor de SI

    O

  • webRTC

    O

  • Pro:Idiom

    O

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    -30°C to 50 °C

  • Humedad de funcionamiento

    5% to 100%

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Built-In Power

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    350W

  • Máx.

    380W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1024 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    150W

  • DPM

    0.5W↓

  • Apagado

    0.5W↓

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ErP/Energy Star

    O / X

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    O

  • SuperSign Control+

    O

  • Nube SuperSign

    O

  • Connected Care

    O

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego, turco, polaco (polaco), árabe

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, manual (EIG, IG), libro de regulaciones, conector de teléfono a RS232C, cable HDMI, cable de alimentación, batería, tornillos

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Calificación IP

    IP56

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    O

  • Luz solar directa

    O

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

Ver más opciones
 
 