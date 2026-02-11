We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG TV Signage UHD de 65 pulgadas
LG TV Signage con Funciones Esenciales
*Todas las imágenes de esta página son solo para fines ilustrativos.
Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD
Con una resolución cuatro veces superior a la FHD, los colores y los detalles del contenido se ven más vivos y realistas.
Diseño delgado
El PK640S destaca por su diseño delgado. Su forma compacta no solo ahorra espacio, sino que también facilita la instalación, lo que lo convierte en una opción ideal para una gran variedad de entornos.
Cómoda plataforma webOS
LG webOS 25, actualizado en SoC* y motor web, está disponible en la serie PK640S para una ejecución fluida de varias tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una interfaz gráfica de usuario intuitiva.**
* SoC: Sistema en chip
** GUI: Interfaz gráfica de usuario
Gestión de contenidos versátil con LG SuperSign CMS
LG SuperSign CMS es una solución integrada e intuitiva para gestionar contenidos de señalización digital creativos y bien organizados. Ayuda a conectar a los clientes con una variedad de servicios, al tiempo que mejora la experiencia general del usuario.
* LG SuperSign CMS se vende por separado.
Gestión de contenidos y grupos
El sistema integrado de gestión de contenidos y grupos le permite editar y reproducir contenidos fácilmente, configurar listas de reproducción y controlar la señalización con un control remoto, un ratón o un teléfono móvil, sin necesidad de un ordenador o software adicional. Esto hace que la gestión de contenidos sea sencilla y fácil de usar.
Promoción en tiempo real
Con Beacon y Bluetooth® Low Energy (BLE), los gerentes de las tiendas pueden ofrecer cupones e información en tiempo real. * LG solo transmite paquetes Beacon (iBeacon / Eddystone); las aplicaciones específicas y los escenarios de uso los determina el comprador.
Compartir contenido
La duplicación de contenido entre dispositivos está disponible en la misma red Wi-Fi.
* Esta función opera en dispositivos compatibles con Miracast.
** El rendimiento puede variar en función de la estabilidad de la conexión inalámbrica.
Punto de acceso inalámbrico
"La serie PK640S funciona como un enrutador virtual, sirviendo como punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles."
Compatibilidad con la administración de energía de la pantalla
La función Display Power Management (DPM) se puede activar cuando se detecta una señal de televisión, lo que permite una gestión más eficiente de la energía.
Monitoreo en tiempo real con LG ConnectedCare
LG ConnectedCare, una solución de servicio en la nube opcional, ofrece un mantenimiento fácil y rápido mediante la supervisión remota del estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes. Admite servicios de diagnóstico de fallos y control remoto, lo que ayuda a garantizar un funcionamiento estable para los negocios de los clientes. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas de LG de su región.
Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.
