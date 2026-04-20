About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
4K UHD Signage

4K UHD Signage

4K UHD Signage

75UH5Q-E
Vista frontal de 4K UHD Signage 75UH5Q-E
Vista frontal
Vista lateral de -45 grados
Vista latera de -90 grados
Vista lateral de +45 grados
Vista lateral de +90 grados
Vista frontal de 4K UHD Signage 75UH5Q-E
Vista frontal
Vista lateral de -45 grados
Vista latera de -90 grados
Vista lateral de +45 grados
Vista lateral de +90 grados

Características clave

  • Resolución :3,840 X 2,160 (UHD)
  • Brillo : 500 nits (Típ.)
  • Medidas del bisel : 12.9 mm (Uniforme)
  • Plataforma inteligente webOS
  • LG Shield
Más

Gran pantalla de señalización UHD con la plataforma LG webOS y seguridad avanzada

En la pared de la entrada de un restaurante de lujo hay instalado un gran UH5Q, en cuya pantalla se muestra con claridad el menú de alta cocina.

* Todas las imágenes de esta página son meramente ilustrativas.

Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD

Gracias a la resolución UHD, los colores y los detalles del contenido se ven nítidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión garantiza una visualización clara del contenido.

Ofrece una imagen nítida y dinámica al ampliar parte del contenido de la pantalla.

La práctica plataforma webOS

El UH5Q está equipado con un SoC de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas sin necesidad de un reproductor multimedia independiente. La plataforma webOS ofrece herramientas de desarrollo de aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva que mejora la comodidad del usuario, e incluye aplicaciones de socios de webOS para crear un entorno favorable a la integración de sistemas.

Gracias a su interfaz de usuario intuitiva, se pueden realizar varias tareas al mismo tiempo.

* SoC: Sistema en chip

** SI: Integrador de sistemas

Durabilidad que garantiza la fiabilidad

Optimizado para entornos empresariales, el UH5Q está protegido contra la sal, el polvo, el polvo de hierro y la humedad gracias a un recubrimiento conformado parcial en la placa de alimentación, lo que garantiza un funcionamiento estable. Además, sus características orientadas al cliente, como la clasificación IP5x y la monitorización de impactos*, ofrecen tanto fiabilidad como satisfacción.

El UH5Q cuenta con un recubrimiento conformado para proteger la pantalla incluso en entornos salinos o húmedos.

* Cuando el producto sufre un impacto físico, se envía una alerta al administrador a través del controlador multimedia.

Seguridad integral

webOS Signage va más allá de las medidas de seguridad a nivel del sistema operativo (SO). LG Shield emplea un sistema de defensa de cinco niveles que abarca el servidor, la aplicación, el sistema operativo, el sistema y el hardware. Cada nivel funciona de forma independiente, lo que proporciona una protección integral contra diversas amenazas. Además, la plataforma webOS es compatible con la norma ETSI EN 303 645.

El UH5Q con LG Shield ofrece funciones de seguridad que protegen su sistema y su red.

SuperSign Solutions

SuperSign es una solución de gestión de contenidos integrada e intuitiva que permite crear contenidos de señalización digital creativos y bien organizados para tu espacio, conectando a los clientes con una amplia gama de servicios a través de experiencias de usuario cómodas. Existen diversas versiones, como SuperSign Cloud, así que descubre y disfruta de la que mejor se adapte a tus necesidades.

Los gerentes de las cafeterías están creando menús que se mostrarán en la pantalla instalada en la pared de la cafetería mediante un software de gestión de contenidos.

* SuperSign debe adquirirse por separado.

Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    75"

  • Tecnología de paneles

    ADS

  • Tipo de luz de fondo

    Edge

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    500nit (Típ.)

  • Relación de contraste

    1,200:1 (Típ.)

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    BT709 95%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 X 178

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07G (8bits + FRC)

  • Tiempo de respuesta

    8m (G to G) (Típ.)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    25% (Típ.)

  • Vida útil

    50,000Hrs (Min.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    O / O

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • Entrada RS232C

    O(1), conector de auriculares de 4 pines

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada de infrarrojos

    O(1)

  • Salida de audio

    O(1)

  • Salida RS232C

    O(1), conector de auriculares de 4 pines

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Negro

  • Ancho del marco

    12.9mm (Uniforme)

  • Peso (Cabezal)

    35.7 kg (TBD)

  • Peso empaquetado

    44 kg (TBD)

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1679,5 x 958,7 x 29,7 mm (sin IR ni asa)

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1820 x 1115 x 200mm

  • Manija

    O

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 x 400

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    O

  • Sensor de temperatura

    O

  • Sensor de brillo automático

    O (Receptor de infrarrojos/sensor de luz)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS8.0

  • Programación de contenidos locales

    O

  • Administrador de grupo

    O

  • USB Plug & Play

    O

  • Sincronización RS232C

    O

  • PIP

    O

  • PBP

    O(4) (Solo admite una entrada externa)

  • Compartir pantalla

    O

  • Etiqueta de video

    O(4) (Solo admite una entrada externa)

  • Configuración del modo mosaico

    O (Máx. 15x15)

  • Configuración de clonación de datos

    O

  • SNMP

    O

  • Método ISM

    O

  • Certificación Cisco

    O (TBD)

  • Crestron Connected

    O

  • Ahorro de energía inteligente

    O

  • modo PM

    O

  • HDMI-CEC

    O

  • webRTC

    O

  • Pro:Idiom

    O

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Potencia integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    160W (TBD)

  • Máx.

    247W (TBD)

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    546 BTU/Hr(Típ.), 843 BTU/Hr(Máx) (TBD)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    112W (TBD)

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    O (10W X 2)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Clase "B" / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    N/A / O

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    O / Carbono «Reducción de CO2» (por determinar)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    O

  • SuperSign Control+

    O

  • SuperSign WB

    O

  • Nube SuperSign

    O

  • CMS móvil

    O

  • Connected Care

    O

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Coreano, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Portugués (Brasil), Sueco, Finés, Noruego, Danés, Ruso, Japonés, Portugués (Europa), Neerlandés, Checo, Griego, Turco, Árabe, Polaco

ACCESORIO

  • Básico

    Mando a distancia (incluye 2 pilas), cable de alimentación, guía rápida, manual de instrucciones, adaptador de teléfono a RS232C, soportes para cables (6 unidades)

  • Opcional

    Soporte de pared estándar (LSW640A/B)

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

Ver más opciones
 
 