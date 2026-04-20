4K UHD Signage
Gran pantalla de señalización UHD con la plataforma LG webOS y seguridad avanzada
* Todas las imágenes de esta página son meramente ilustrativas.
Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD
Gracias a la resolución UHD, los colores y los detalles del contenido se ven nítidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión garantiza una visualización clara del contenido.
Ofrece una imagen nítida y dinámica al ampliar parte del contenido de la pantalla.
La práctica plataforma webOS
El UH5Q está equipado con un SoC de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas sin necesidad de un reproductor multimedia independiente. La plataforma webOS ofrece herramientas de desarrollo de aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva que mejora la comodidad del usuario, e incluye aplicaciones de socios de webOS para crear un entorno favorable a la integración de sistemas.
Gracias a su interfaz de usuario intuitiva, se pueden realizar varias tareas al mismo tiempo.
* SoC: Sistema en chip
** SI: Integrador de sistemas
Durabilidad que garantiza la fiabilidad
Optimizado para entornos empresariales, el UH5Q está protegido contra la sal, el polvo, el polvo de hierro y la humedad gracias a un recubrimiento conformado parcial en la placa de alimentación, lo que garantiza un funcionamiento estable. Además, sus características orientadas al cliente, como la clasificación IP5x y la monitorización de impactos*, ofrecen tanto fiabilidad como satisfacción.
* Cuando el producto sufre un impacto físico, se envía una alerta al administrador a través del controlador multimedia.
Seguridad integral
webOS Signage va más allá de las medidas de seguridad a nivel del sistema operativo (SO). LG Shield emplea un sistema de defensa de cinco niveles que abarca el servidor, la aplicación, el sistema operativo, el sistema y el hardware. Cada nivel funciona de forma independiente, lo que proporciona una protección integral contra diversas amenazas. Además, la plataforma webOS es compatible con la norma ETSI EN 303 645.
El UH5Q con LG Shield ofrece funciones de seguridad que protegen su sistema y su red.
SuperSign Solutions
SuperSign es una solución de gestión de contenidos integrada e intuitiva que permite crear contenidos de señalización digital creativos y bien organizados para tu espacio, conectando a los clientes con una amplia gama de servicios a través de experiencias de usuario cómodas. Existen diversas versiones, como SuperSign Cloud, así que descubre y disfruta de la que mejor se adapte a tus necesidades.
Los gerentes de las cafeterías están creando menús que se mostrarán en la pantalla instalada en la pared de la cafetería mediante un software de gestión de contenidos.
* SuperSign debe adquirirse por separado.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
75"
Tecnología de paneles
ADS
Tipo de luz de fondo
Edge
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
500nit (Típ.)
Relación de contraste
1,200:1 (Típ.)
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
BT709 95%
Ángulo de visión (AxV)
178 X 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07G (8bits + FRC)
Tiempo de respuesta
8m (G to G) (Típ.)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
25% (Típ.)
Vida útil
50,000Hrs (Min.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
O / O
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
Entrada HDMI (Versión HDCP)
O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
Entrada RS232C
O(1), conector de auriculares de 4 pines
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada de infrarrojos
O(1)
Salida de audio
O(1)
Salida RS232C
O(1), conector de auriculares de 4 pines
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Negro
Ancho del marco
12.9mm (Uniforme)
Peso (Cabezal)
35.7 kg (TBD)
Peso empaquetado
44 kg (TBD)
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1679,5 x 958,7 x 29,7 mm (sin IR ni asa)
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1820 x 1115 x 200mm
Manija
O
Interfaz de montaje estándar VESA
600 x 400
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
O
Sensor de temperatura
O
Sensor de brillo automático
O (Receptor de infrarrojos/sensor de luz)
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS8.0
Programación de contenidos locales
O
Administrador de grupo
O
USB Plug & Play
O
Sincronización RS232C
O
PIP
O
PBP
O(4) (Solo admite una entrada externa)
Compartir pantalla
O
Etiqueta de video
O(4) (Solo admite una entrada externa)
Configuración del modo mosaico
O (Máx. 15x15)
Configuración de clonación de datos
O
SNMP
O
Método ISM
O
Certificación Cisco
O (TBD)
Crestron Connected
O
Ahorro de energía inteligente
O
modo PM
O
HDMI-CEC
O
webRTC
O
Pro:Idiom
O
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Potencia integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
160W (TBD)
Máx.
247W (TBD)
BTU (Unidad Térmica Británica)
546 BTU/Hr(Típ.), 843 BTU/Hr(Máx) (TBD)
Ahorro de energía inteligente (70%)
112W (TBD)
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
O (10W X 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Clase "B" / CE / KC
ErP/Energy Star
N/A / O
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
O / Carbono «Reducción de CO2» (por determinar)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
O
SuperSign Control+
O
SuperSign WB
O
Nube SuperSign
O
CMS móvil
O
Connected Care
O
IDIOMA
OSD
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Coreano, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Portugués (Brasil), Sueco, Finés, Noruego, Danés, Ruso, Japonés, Portugués (Europa), Neerlandés, Checo, Griego, Turco, Árabe, Polaco
ACCESORIO
Básico
Mando a distancia (incluye 2 pilas), cable de alimentación, guía rápida, manual de instrucciones, adaptador de teléfono a RS232C, soportes para cables (6 unidades)
Opcional
Soporte de pared estándar (LSW640A/B)
