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LG CreateBoard Standard
Innovar, colaborar y crear con tecnología fluida, LG CreateBoard.
En el salón de clases, hay un gran tablero digital interactivo instalado en la pared, que muestra de manera vívida los materiales de la clase en la pantalla.
* Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Solución creativa para pizarras blancas
LG CreateBoard ofrece una experiencia táctil realista, lo que permite a los usuarios interactuar con el contenido directamente en la pizarra. Puede escribir, dibujar, ampliar y girar con solo sus dedos, lo que la convierte en una herramienta eficaz para proyectos creativos o presentaciones. Además, LG CreateBoard permite compartir la pantalla y el contenido, lo que la convierte en una herramienta excelente para una colaboración fluida, incluso con miembros del equipo remotos.
En el espacio de ideación del salón de clases hay dos pizarras inteligentes: una montada en la pared y otra independiente. Los estudiantes comparten libremente sus opiniones escribiendo en ellas.
Varias plantillas didácticas
LG CreateBoard ofrece una variedad de plantillas y herramientas educativas, como una regla, una tabla y notas adhesivas, que fomentan la participación activa de los estudiantes y facilitan lecciones intuitivas.
Durante la clase, un estudiante está escribiendo en la pantalla de la pizarra digital, mientras que otro está utilizando una herramienta de regla del menú de la barra de herramientas.
Fácil de guardar/importar/exportar
LG CreateBoard incorpora funciones sencillas de importación y exportación. Los recursos se pueden guardar e importar directamente desde y hacia Google Drive o OneDrive. Después de las reuniones, puede enviar correos electrónicos directamente para compartir materiales o escanear un código QR para transferirlos a su dispositivo personal.
Los materiales para la reunión se pueden importar, guardar y exportar fácilmente gracias a las diversas funciones de la pizarra digital.
LG CreateBoard Lab
Software de pizarra digital exclusivo de LG
En la pared de la sala de conferencias hay instalada una pizarra inteligente interactiva, con una barra de menú intuitiva que se muestra en la pantalla.
Herramientas para un debate fluido
Hay disponible una variedad de herramientas, como una calculadora, un reloj y notas adhesivas, para facilitar las discusiones y garantizar un intercambio de ideas y una comunicación fluidos. Además, los usuarios pueden personalizar la barra de menús con las herramientas que utilizan con más frecuencia, lo que mejora su eficiencia en el trabajo.
Navegador Web
Cuando necesites una referencia durante una discusión, puedes acceder a diversa información en línea en tiempo real con solo hacer clic en un navegador web. La información necesaria que se encuentra en Internet se puede arrastrar y soltar fácilmente en el material que estás creando, lo que mejora la productividad de tus reuniones
* Los usuarios pueden arrastrar y soltar texto, imágenes, enlaces, etc.
Compatibilidad con múltiples sistemas operativos
LG CreateBoard Lab ofrece compatibilidad con múltiples sistemas operativos, lo que permite a los usuarios utilizarlo no solo con LG CreateBoard, sino también con otros dispositivos. Esto permite a los usuarios mantener una experiencia fluida en tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos, incluso fuera del aula.
* Es posible que algunas funciones no sean compatibles dependiendo del sistema operativo.
* LG CreateBoard Lab es compatible con Android, Windows, Chrome y la web.
LG CreateBoard Share
LG CreateBoard Share ofrece una función de uso compartido de pantalla inalámbrica, lo que proporciona a los usuarios un entorno de debate flexible. Los usuarios pueden compartir la pantalla de su propio ordenador, tableta o teléfono inteligente, lo que simplifica el proceso de uso compartido y colaboración en proyectos de equipo o materiales de presentación.
Los materiales que se muestran en la pizarra digital interactiva se comparten de forma inalámbrica y se muestran de manera idéntica en computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes al mismo tiempo.
* LG CreateBoard también admite el uso compartido sin aplicaciones para PC, tabletas o teléfonos inteligentes (a través del sitio web) dentro de la misma red.
* Para una conexión más estable, recomendamos instalar una aplicación específica (LG CreateBoard Share).
* La aplicación LG CreateBoard Share es compatible con Android 5.1 y superior, iOS 12.0 y superior, y MacOS 11.0 y superior.
Función ScreenShare inalámbrica para un entorno de reuniones sin interrupciones
LG CreateBoard Share crea una sala de reuniones fluida y estable sin necesidad de cables ni conexiones adicionales. Ahora, los presentadores pueden compartir sus pantallas sin tener que desplazarse incómodamente y desconectar y conectar cables cada vez que cambia el presentador. Con la capacidad de compartir hasta 9 pantallas en tiempo real, es posible mostrar los materiales de varias personas simultáneamente cuando sea necesario, lo que mejora la eficiencia de la colaboración.
Se muestran dos imágenes una al lado de la otra para comparar el antes y el después. Una imagen muestra varios cables conectados a diferentes dispositivos utilizados para compartir la pantalla durante la reunión. La otra imagen muestra una mesa ordenada con la función de compartir pantalla de forma inalámbrica, lo que elimina la necesidad de utilizar varios cables.
Conexión sencilla a LG CreateBoard Share
Los usuarios pueden utilizar fácilmente la función de compartir pantalla de forma inalámbrica a través de la aplicación LG CreateBoard Share, e incluso sin la aplicación, pueden acceder cómodamente a esta función a través del sitio web. Se puede establecer una conexión rápida con LG CreateBoard Share introduciendo un código de 6 dígitos.
Presentación Comoda y flexibilidad en la sala de reuniones
La función de compartir pantalla de forma inalámbrica permite a los presentadores moverse libremente por la sala de reuniones sin estar limitados por cables. Esta función les permite controlar sus presentaciones directamente desde sus propios dispositivos sin ningún tipo de inconveniente. Además, pueden enviar cómodamente fotos y videos almacenados en sus dispositivos personales, lo que mejora la fluidez y la riqueza de sus presentaciones.
Se está llevando a cabo una presentación en la sala de reuniones equipada con una pizarra inteligente interactiva, y el presentador controla sus materiales sin problemas mediante la función de compartir pantalla inalámbrica de su tableta.
Presentación Comodidad y flexibilidad en el aula
En el aula, el profesor o el presentador no necesita impartir la clase cerca de la LG CreateBoard, sino que puede hacerlo con flexibilidad desde cualquier lugar del aula. Esto fomenta un entorno más flexible en el aula y puede ayudar a que los alumnos se mantengan más concentrados.
En el salón de clases equipado con una pizarra digital, un presentador lleva a cabo una sesión y administra los materiales de presentación en su tableta mediante el uso compartido de pantalla inalámbrico.
Modo seguro
LG CreateBoard Share es compatible con el modo seguro, que permite a los usuarios otorgar permisos para compartir. El modo seguro evita que usuarios no autorizados compartan su pantalla.
LG ConnectedCare
LG ConnectedCare es una solución en la nube para supervisar, controlar y gestionar de forma remota el estado de las pantallas LG CreateBoard y LG Signage. Esta función permite a los administradores de TI operar y gestionar recursos importantes en dispositivos operativos sin necesidad de desplazarse físicamente a las instalaciones.
LG ConnectedCare permite la gestión remota de LG CreateBoard y la señalización digital para programar, transmitir videos, imágenes y audio, así como para realizar transmisiones en vivo.
* «LG ConnectedCare» debe adquirirse por separado.
* La disponibilidad del servicio «LG ConnectedCare» varía según la región, por lo que le recomendamos que se ponga en contacto con el representante de ventas de LG de su región para obtener más información.
Panel de control
El panel de control de LG ConnectedCare le permite ver y supervisar varios dispositivos al mismo tiempo, lo que le ahorra tiempo y aumenta la eficiencia.
Se están mostrando los paneles disponibles en LG ConnectedCare.
Control Remoto
LG ConnectedCare permite un control centralizado y sencillo de la señalización digital conectada al sistema. Las funciones de uso frecuente, como el encendido y apagado, la programación y el ajuste del brillo de la pantalla, se pueden aplicar de forma remota.
El administrador de TI puede controlar de forma remota los dispositivos del aula, como las funciones de encendido/apagado, programación y ajuste del brillo de la pantalla.
Difusión
Se pueden enviar mensajes y otros contenidos desde el sistema principal a dispositivos individuales conectados a LG ConnectedCare. Los eventos o anuncios de la empresa se pueden transmitir de forma remota desde el sistema central de una sola vez.
Los avisos de la empresa se transmiten de forma remota en varias pantallas instaladas en la oficina, el vestíbulo y la zona de descanso.
Mensaje de alerta
En caso de situaciones de emergencia, como un incendio o un desastre natural, se pueden distribuir mensajes de alerta de forma manual por todo el sistema, lo que ayuda a profesores y alumnos a percibir rápidamente la situación y tomar medidas de seguridad de inmediato.
LG ConnectedCare permite la transmisión remota, lo que brinda la posibilidad de enviar un mensaje a varios dispositivos seleccionados a la vez.
Certificación Google
Certificación Google
LG CreateBoard ha recibido la certificación de Google, lo que permite a los usuarios integrarse perfectamente en el ecosistema de Google conectando sus cuentas de Google.
* Se aplican excepciones en países sin servicios de Google.
* Se requiere una cuenta de Google para acceder al ecosistema de Google.
Google Play Store
Los usuarios tienen acceso a Google Play Store, donde pueden descargar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo juegos relacionados con la educación, herramientas y mucho más para disfrutar de una experiencia más completa.
* Se aplican excepciones en países sin servicios de Google.
* Se requiere una cuenta de Google para acceder a Google Play Store.
Funciones seguras
Bloqueo de Pantalla
Los usuarios pueden bloquear la pantalla con la función Bloqueo de pantalla y desbloquearla introduciendo una contraseña. Esta medida de protección se puede configurar en el menú Ajustes, lo que protege el dispositivo contra el acceso no autorizado.
La función Bloqueo de pantalla permite a los usuarios bloquear y desbloquear la pantalla.
Modo de bloqueo USB
El modo de bloqueo USB es una medida de seguridad que ayuda a evitar que los datos se copien en dispositivos no autorizados, lo cual es esencial cuando se utiliza en espacios donde la seguridad es fundamental.
Eliminar archivos automáticamente
Los usuarios pueden configurar LG CreateBoard para que elimine archivos periódicamente y así mejorar la seguridad.
Otras características
Multitáctil
LG CreateBoard cuenta con una función multitáctil que puede detectar hasta 50 puntos táctiles simultáneamente. Esta función facilita la entrada simultánea de toques y gestos de varios usuarios, lo que fomenta la colaboración y el intercambio de ideas entre los miembros del equipo. Esto permite una interacción eficiente en actividades grupales o reuniones.
En la sala de reuniones, los participantes intercambian ideas de manera activa escribiendo al mismo tiempo en la pantalla interactiva digital de LG.
Conexión tipo C
La conectividad USB-C simplifica las conexiones, lo que permite cargar y enviar datos simultáneamente con un solo cable.
La conectividad USB-C simplifica las conexiones, transmite datos fácilmente y puede cargar dispositivos con hasta 65 W.
* Los cables USB tipo C se venden por separado.
Conectividad Bluetooth
LG CreateBoard admite conexiones inalámbricas Bluetooth con diversos dispositivos, como altavoces, ratones, teclados, etc. Esto resulta óptimo para crear un entorno híbrido en el que las clases en línea y presenciales puedan desarrollarse sin problemas.
La pizarra inteligente de LG se puede conectar de manera inalámbrica a dispositivos como teclados, ratones y altavoces a través de Bluetooth.
Diseño de conectividad frontal
LG CreateBoard está diseñado con puertos de pantalla frontales, lo que facilita a los usuarios conectar o desconectar los cables.
Altavoz delantero y subwoofer
LG CreateBoard ofrece un sonido nítido gracias a sus potentes altavoces frontales y un subwoofer específico. LG CreateBoard proporciona una calidad de sonido fiable que favorece una comunicación y colaboración eficaces sin necesidad de equipos de audio adicionales.
Cuidado ocular avanzado
LG CreateBoard ha incorporado una función sin parpadeos. Gracias a la reducción del parpadeo de la retroiluminación del monitor, los usuarios pueden utilizar el dispositivo con mayor comodidad, incluso durante periodos prolongados.
Gracias a la función sin parpadeos de la pizarra digital LG, los usuarios pueden utilizar el dispositivo con mayor comodidad, incluso si miran la pantalla durante mucho tiempo.
* Todos los tamaños de los modelos TR3DQ han recibido la certificación oficial Flicker Free de TÜV Rheinland. (Enero de 2025 ~ enero de 2028). En la prueba de ausencia de parpadeo, se ha confirmado que no hay parpadeo visible ni invisible, según lo definido por las normas de prueba, en el rango de 0 a 3000 Hz con diversos ajustes de brillo.
Ranura OPS integrada
LG CreateBoard es compatible con ranuras OPS, lo que permite a los usuarios montar cómodamente el módulo OPS en la parte posterior de la pantalla sin la molestia de conectarse a un escritorio externo. Esto permite utilizar diversas funciones de PC y software de Windows.
* OPS: Open Pluggable Specification (Especificación de conexión abierta)
* La ranura OPS se vende por separado
Modo multipantalla
LG CreateBoard es compatible con el modo multipantalla, lo que permite a los usuarios utilizar varias pantallas al mismo tiempo. Los usuarios pueden tomar notas, reproducir videos y navegar por Internet al mismo tiempo, lo que mejora la eficiencia en el trabajo.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
55"
Tecnología de paneles
VA
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840x2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
400nit (típ.)
Relación de contraste
5000:1
Dinámica CR
5000:1
Gama de colores
NTSC 72%
Ángulo de visión (AxV)
178 X 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
8bit+FRC, 1.07G
Tiempo de respuesta
6.5ms
Tratamiento de la superficie (Niebla)
25%
Vida útil
50,000 Hrs(L50, Min.)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
Retrato/Paisaje
X / O
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(3, Frontal1/Trasero2)
DP In
O(1)
Entrada DVI-D
X
Entrada RGB
O(1, VGA)
Entrada de audio
O(1)
Entrada RS232C
O(1)
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada de infrarrojos
X
Entrada USB
USB 3.0 tipo A (5) - 2 frontales/2 traseros/1 superior USB 2.0 tipo A (1), USB tipo C (2, para el frontal 1, PD 65 W sin OPS/ DP-Alt ) - 1 frontal/1 trasero
Salida de HDMI
O(1)
Salida de DP
X
Salida de audio
O(1), Optico O(1, SPDIF)
USB táctil
O(3, Frontal1/Trasero 2)
Salida de altavoz externo
X
Salida RS232C
X
Salida RJ45 (LAN)
O(1)
Salida de infrarrojos
X
Conexión en cadena
X
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Negro
Ancho del marco
T/R/L/B：25.6/15/15/43.5mm
Peso (Cabezal)
26.65Kg
Peso (Cabezal + Soporte)
X
Peso empaquetado
31.55Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1269.1×783.4×99.7mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
X
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1428×868x185mm
Manija
X
Interfaz de montaje estándar VESA
400x200mm
VIDRIO DE PROTECCIÓN
Espesor
3.2
Templado / Fortalecimiento químico
O
Antirreflectante
O
Infrarrojo - Resistencia (IR)
X
A prueba de roturas
O
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
64GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
O (Tipo de ranura)
Sensor de temperatura
X
Sensor de brillo automático
O
Sensor de píxeles
X
Sensor de proximidad
X
Sensor de corriente
X
Sensor BLU
X
Sensor de humedad
X
Sensor de aceleración (giroscopio)
X
Indicador de encendido
O
Llave local de operación
O
VENTILADOR (Incorporado)
X
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
Android14(EDLA)
Programación de contenidos locales
X
Administrador de grupo
X
USB Plug & Play
X
Conmutador
X
Imagen del logotipo de arranque
O
Imagen sin señal
X
Sincronización RS232C
O (LG RS232C Command)
Sincronización de red local
X
Sincronización de retroiluminación
X
PIP
Fuente externa O(1)
PBP
O(4)
Compartir pantalla
O (CreateBoard Compartir)
Etiqueta de video
X
Reproducir vía URL
X
Rotación de pantalla
X
Rotación de entrada externa
X
Reproducción sin obstáculos
X
Configuración del modo mosaico
X
Configuración de clonación de datos
O
SNMP
X
Método ISM
X
ID de configuración automática
X
Estado del envío
X
Administrador de control
X
Certificación Cisco
X
Crestron Connected
O
Ahorro de energía inteligente
O (Ahorra de energía)
modo PM
X
Despertador en LAN
O
Network Ready
O (Encendido rápido)
Faro
X
HDMI-CEC
O
Configuración del servidor de SI
X
webRTC
O(CreateBoard compartir sitio web mirr utilizando WebRTC)
Pro:Idiom
X
Compensación de brillo
X
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
X
Inversión de escaneo
X
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0℃ a 40℃
Humedad de funcionamiento
10% a 90%
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Potencia integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
135 W (medido: 125 W)
Máx.
290W(medido:265W)
BTU (Unidad Térmica Británica)
TBD
Ahorro de energía inteligente (70%)
O
DPM
O
Apagado
＜0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
Altavoz: O (20 W x 2 + 20 W) Salida: O (18 W x 2 + 18 W)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
IEC 62368-1:2018; UL 62368-1:2019
EMC
FCC Clase "A" / CE / KC
ErP/Energy Star
O / O
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
O(Bronce)
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
O(ranura)
Potencia OPS integrada
O
IDIOMA
OSD
Inglés, chino simplificado, checo, danés, árabe (Egipto), finés, francés, alemán, griego, italiano, coreano, neerlandés (holandés), noruego, polaco, portugués (Europa), portugués (Brasil), rumano, ruso, español, sueco, turco, ucraniano, chino tradicional, húngaro, tailandés, indonesio, kazajo, catalán, vasco, japonés, estonio, lituano
ACCESORIO
Básico
Cable de alimentación de 3 m*1, cable USB (tipo A-tipo B) de 5 m*1, cable USB tipo C (C a C) de 1,8 m*1, cable HDMI de 3 m*1, bolígrafos*2, manual de usuario, guía de inicio rápido, caja de cartón, control remoto (incluye 2 pilas), módulo wifi.
Opcional
WIB6540B
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
O
Calibración inteligente
X
Inclinación (boca arriba)
X
Inclinación (boca abajo)
X
Calificación IP
X
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
O
Protección de energía
O
Luz solar directa
X
CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL
Tamaño de objeto disponible para tocar
Ø2 mm ↑
Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)
5ms ↓
Precisión (típ.)
±1mm
Interfaz
USB2.0
Espesor del vidrio protector
3.2mm (Antirreflejos)
Transmisión del vidrio protector
88% (Típ.)
Soporte del sistema operativo
Windows 10/ Windows 8/ Windows 7/ Android/ Linux/ macOS (Linux/ macOS es compatible con 1 punto táctil)
Punto multitáctil
Máx 50 Puntos
CARACTERÍSTICA DEDICADA - CREAR TABLERO
CPU
Octa core A73x4 +A53x4 (A311D2)
GPU
Mali-G52 MP8
Memoria (RAM)
8GB
Almacenamiento
64GB
Wifi
WiFi 6E
LAN
Gigabit LAN
Bluetooth
Bluetooth 5.3
Versión del sistema operativo (Android)
Android 14(EDLA)
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