LG CreateBoard Standard

LG CreateBoard ofrece una experiencia táctil realista, lo que permite a los usuarios interactuar con el contenido directamente en la pizarra. Puede escribir, dibujar, ampliar y girar con solo sus dedos, lo que la convierte en una herramienta eficaz para proyectos creativos o presentaciones. Además, LG CreateBoard permite compartir la pantalla y el contenido, lo que la convierte en una herramienta excelente para una colaboración fluida, incluso con miembros del equipo remotos.