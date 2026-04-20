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Smart TV 4K UHD
4K UHS Smart TV
Hay un televisor instalado en un soporte cerca de la pared de la habitación del hotel, y la pantalla es brillante y nítida.
* Todas las imágenes de esta página son meramente ilustrativas.
4K UHD: una experiencia visual vibrante en ultra alta resolución
Los televisores UHD de LG superan tus expectativas en todo momento. Disfruta de una calidad de imagen realista y colores vivos con una precisión de píxeles cuatro veces superior a la del Full HD. El potente procesador de LG mejora la resolución hasta alcanzar la calidad original, mientras que la tecnología 4K Super Upscaling optimiza la resolución, el brillo y la nitidez. Los colores vibrantes y el brillo llevan la resolución de la pantalla a nuevas cotas. Sumérgete en una calidad de imagen superior con un contraste más nítido gracias a HDR10 Pro*.
Las imágenes que se muestran en la pantalla del televisor se reproducen con gran realismo, como si fueran reales.
* HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del «HDR10» convencional.
Disfruta de una conectividad total desde tu televisor
Transmite tus aplicaciones directamente a tu televisor. Disfruta del contenido de tu iPhone o dispositivo Android en la pantalla de tu televisor LG sin esfuerzo gracias a Apple AirPlay y Chromecast integrado.
Un huésped del hotel está transmitiendo contenido desde un teléfono inteligente al televisor de la habitación utilizando tecnologías de transmisión inalámbrica como AirPlay y Google Cast.
Fácil acceso a la aplicación de Netflix
Disfruta de una amplia variedad de contenido de vídeo de Netflix en el UA751C con la solución Pro:Centric. Disfruta de la comodidad de tu hogar y de un servicio de streaming que ofrece miles de títulos.
El contenido del hotel, incluida la aplicación Netflix, se muestra en la televisión de la habitación del hotel.
* Se requiere una suscripción a Netflix.
Profundidad reducida para un aspecto elegante
Con su diseño estilizado, la serie UA751C se integra a la perfección en los interiores, transmitiendo una imagen moderna a los huéspedes.
El UA751C se instala perfectamente en la habitación del hotel, y se muestra una vista lateral para resaltar su diseño delgado.
* Para pantallas de 65" a 43"
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