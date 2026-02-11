We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
QNED Smart TV de 50 pulgadas
QNED Smart TV con Pro:Centric Solutions
Hay un televisor instalado en un soporte cerca de la pared de la habitación del hotel, y la pantalla es brillante y nítida.
*Todas las imágenes de esta página tienen fines meramente ilustrativos.
QNED TV
Disfruta del esplendor del color con QNED TV. La marca de televisores LCD premium de LG utiliza una nueva tecnología de gama de colores para mejorar tu experiencia visual. Con una impresionante tasa de reproducción del color del 90 al 93 %, QNED TV transforma la luz azul en blanca, absorbiendo y purificando de forma experta las longitudes de onda innecesarias. Mejora tu experiencia visual con QNED TV para disfrutar de imágenes impresionantes y tonos vibrantes en tu contenido favorito.
Un televisor LG QNED muestra una pantalla con colores vivos y una reproducción precisa del color.
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud mejora la usabilidad de la solución CMS de la empresa y la migración al cloud del sistema, reforzando el servicio de la solución de terceros. También ofrece varias plantillas de diseño, mejorando la recopilación de datos y la plataforma de análisis con un panel de control llamativo. Además de las nuevas funciones, LG Channels proporciona una forma cómoda de acceder a una amplia gama de contenidos de CP (proveedor de contenidos), incluidos canales de televisión, sin necesidad de dispositivos adicionales ni suscripciones. Y Mobile Application Creator te permite simplificar el proceso de configuración de servicios de conserjería en dispositivos móviles para los huéspedes. A través de esta función, las solicitudes de los huéspedes se satisfarán con una respuesta inmediata.
La mujer está trabajando a través de Pro:Centric Cloud.
El televisor del hotel LG funciona con
Google Cast
Disfruta de un acceso rápido a sus dispositivos personales con un cómodo código QR en el televisor LG del hotel para ver sus programas OTT favoritos en la pantalla grande, y experimenta un pago seguro con borrado automático de la información personal para su tranquilidad. Además, con el emparejamiento persistente, conecta tus dispositivos una vez y manténgase conectado durante toda su estancia.
Los huéspedes del hotel utilizan Google Cast para conectar su smartphone al televisor de la habitación y acceder a contenidos.
*Google Cast es una marca comercial de Google LLC.
Funciona con AirPlay
Con Apple AirPlay, los huéspedes pueden transmitir contenido a los televisores inteligentes LG Pro:Centric Smart Hotel TV directamente desde su iPhone o iPad, ya sea para ver películas y programas desde sus aplicaciones favoritas o para compartir lo que tienen en sus dispositivos Apple, incluyendo fotos, vídeos personales, juegos y mucho más. Los huéspedes solo tienen que escanear un código QR único que aparece en pantalla después de registrarse para emparejar de forma privada y segura su iPhone o iPad directamente con el televisor de la habitación durante su estancia.
Un huésped del hotel está emparejando su iPhone con el televisor de la habitación a través de AirPlay.
Fácilmente accesible a la aplicación Netflix
Disfruta de una amplia variedad de contenidos de vídeo de Netflix en UK777H con la solución Pro:Centric. Disfruta de la comodidad de su habitación y de un servicio de streaming que ofrece miles de opciones.
El contenido del hotel, incluida la aplicación Netflix, se muestra en la televisión de la habitación del hotel.
*Se requiere suscripción a Netflix.
Pro:Centric Directo
La solución de gestión de contenidos para hoteles Pro:Centric Direct ofrece herramientas de edición fáciles y sencillas, lo que facilita la gestión remota basada en servicios y redes IP con un solo clic. La solución Pro:Centric Direct permite a los usuarios editar fácilmente su interfaz, ya que proporciona una interfaz personalizada y gestiona de forma eficiente todos los televisores de la habitación. La última versión de PCD ofrece control en la habitación basado en IoT, así como función de control por voz a través del procesamiento del lenguaje natural (NLP) de LG. Estas funciones relacionadas con el IoT y la voz serán su punto de partida para prepararse para las habitaciones de hotel de próxima generación mediante la inteligencia artificial.
Un hombre gestiona algunos contenidos y ajustes de televisión en el hotel utilizando la solución Pro:Centric Direct a través de un servidor.
*Es posible que algunas funciones no sean compatibles según las versiones de PCD.
SoftAP
Una mejora con respecto al modelo anterior, que requería una conexión física por cable al televisor para utilizar la función SoftAP, el nuevo Wireless-In SoftAP ofrece excelentes opciones de conectividad para los hoteles mediante conexión inalámbrica al televisor.
Con la función SoftAP del televisor, se pueden conectar otros dispositivos, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas.
Profundidad reducida para un aspecto elegante
Con un diseño estilizado, la serie UK777H se integra perfectamente en los interiores, proporcionando una impresión moderna a los huéspedes.
El UK777H se instala perfectamente en la habitación del hotel, y se muestra una vista lateral para resaltar su diseño delgado.
*En el caso de televisores de 65«, 55» y 50« (75»: 1,22 pulgadas)
