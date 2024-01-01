About Cookies on This Site

Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg - Blanco + Pantalla 50 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025

WD16WGOB.50UA75
Características clave

  • Tecnología AI DD (Motor AI DD con Inteligencia Artificial)
  • Tecnología TurboWash™ rápido y limpio
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 645 mm x 940 mm x 770 mm
  • Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K
Padre e hija ríen sosteniendo una manta limpia en el fondo. Lavadora blanca de carga frontal en primer plano.

Father and daughters laugh in the background as they hold a clean blanket. A White washing machine front load washer in the foreground.

Limpieza a profundidad, con tamaño óptimo para tu hogar

Fila con cuatro íconos de LG: El sello de AI DD, el sello de TurboWash 360 y el sello de Vapor (Steam).

Fila con cuatro íconos de LG: El sello de AI DD, el sello de TurboWash 360 y el sello de Vapor (Steam).

Un paño blanco se muestra en el tambor de la lavadora de carga frontal mientras es lavado.

Un paño blanco se muestra en el tambor de la lavadora de carga frontal mientras es lavado.

Cuidado inteligente con 15% más de protección

La tecnología AI Inverter Direct Drive™ maximiza el rendimiento de lavado y protege tu ropa más tiempo, 15% menos desgaste en tus prendas.

*Probado por Intertek en enero de 2020. En Ciclo de algodón con 2kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.

Logotipo de Ganadora de iF Design Award

Ganadora de iF Design Award

Insignia de los CES Innovation Awards con mención a 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

Logotipo de Selección del editor de AVForums para LG webOS 24 como mejor sistema para televisión inteligente 2024/2025.

Selección del editor de AVForums - Mejor sistema de TV inteligente 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia inteligente, elegante y rápida, además de innovadora y ordenada”.

*Los premios CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna declaración ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se concedió el premio.

 
La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

Mira los detalles
con total claridad

Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente

Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.

Especificación clave

CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

16

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

645 x 940 x 770

CARACTERÍSTICAS - Vapor

Steam

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

MATERIAL Y ACABADO

Color exterior

Blanco

Tipo de puerta

Vidrio templado

CAPACIDAD

Capacidad máxima de secado (kg)

8

Capacidad máxima de lavado (kg)

16

CARACTERÍSTICAS

AI DD

Tipo

Lavasecadora

Añadir artículo

Inverter DirectDrive

Vapor

Steam

TrueSteam

TurboWash

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

Version 3.0

Ciclo de descarga

ThinQ (Wi-Fi)

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

645 x 940 x 770

Peso (kg)

81

