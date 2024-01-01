We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg - Blanco + Pantalla 50 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Características clave
- Tecnología AI DD (Motor AI DD con Inteligencia Artificial)
- Tecnología TurboWash™ rápido y limpio
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 645 mm x 940 mm x 770 mm
- Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K
*Probado por Intertek en enero de 2020. En Ciclo de algodón con 2kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
*Los premios CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna declaración ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se concedió el premio.
Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente
Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.
- Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg - Blanco
- Pantalla 50 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Especificación clave
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
16
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
645 x 940 x 770
CARACTERÍSTICAS - Vapor
Steam
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Blanco
Tipo de puerta
Vidrio templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
8
Capacidad máxima de lavado (kg)
16
CARACTERÍSTICAS
AI DD
Sí
Tipo
Lavasecadora
Añadir artículo
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Vapor
Steam
TrueSteam
Sí
TurboWash
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Version 3.0
Ciclo de descarga
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
645 x 940 x 770
Peso (kg)
81
Todas las especificaciones
Lo que dice la gente
