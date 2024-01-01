About Cookies on This Site

Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 18 kg + Pantalla LG AI SMART TV 43 pulgadas webOS SMART TV 2024 con ThinQ AI 43LR67PSA

WT18DVOB.43LR67
Características clave

  • Tecnología AI DD™ (con Inteligencia Artificial)
  • Sistema 6 Motion DD
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 632 mm x 1018 mm x 670 mm
  • Colores naturales y vivos desde una pantalla FHD
  • Imágenes nítidas y realistas con el procesador Alpha 5 AI Gen6
  • Visualización cinematográfica inmersiva en casa con HDR10 Pro
Más
Productos en este Combo: 2
Lavadora LG_WT18DV6

WT18DV6

Lavadora AI DD™, PetCare Filtro atrapa pelusas, 18kg
Vista frontal del televisor LG QNED, QNED89

43LR6700PSA

Pantalla LG AI SMART TV 43 pulgadas webOS SMART TV 2024 con ThinQ AI 43LR67PSA
El panel de la lavadora se expande, hace clic en AI Wash, detecta la ropa y ajusta automáticamente el ciclo de lavado.

Cuidado inteligente con 24% más de protección de la tela

Optimiza automáticamente el movimiento en función del peso y el tipo de tejido en cada carga.

*Probado por Intertek; se colocaron 3kg de diferentes tipos de ropa (carga IEC 3kg) (como camisas, shorts, etc) en ciclo 'Normal' en la lavadora T13H7EHDSTP. Se colocó la misma ropa en el mismo modelo en ciclo 'AI Wash", al terminar, el daño de la tela se comparó. El daño de la tela en ciclo AI Wash se reduce 24.8% comparado con un ciclo Normal.

Una manera óptima de lavado con 6 Motion DD

Los 6 movimientos de lavado impulsados por el Motor Inverter Direct Drive™ crean 6 ciclos optimizados para lavar diferentes tipos de tela.
Imagen del interior del tambor enfocada en el acero inoxidable y el diseño del filtro atrapa pelusa.

Filtro atrapa pelusas más ancho, mantiene la tina y tu ropa más limpia

Gracias a su nuevo diseño, elimina mayor porcentaje de polvo proporcionando más limpieza en el lavado y mayor limpieza de la tina.

*Se comparó cada filtro atrapa pelusa de los modelos T13H7EHDSTP y T1166NEQTP.

Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulta la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.

Una obra de arte de burbujas con textura de vidrio coloreada con azul verdoso, verde claro, violeta y marrón claro en un televisor LG FHD.

Sumérgete en colores vibrantes y claridad

La tecnología Full HD hace que los colores naturales cobren vida. Observa detalles fantásticos en cada escena en un Smart TV de 43 pulgadas

*Imagen de pantalla simulada.

HDR10 Pro

Ilumina los detalles finos

Ingresa a un mundo donde cada color resalta y el brillo está ajustado para brindar vistas impresionantes, todo logrado gracias al brillante HDR10Pro 

Se muestra una imagen en primer plano de la cara de un hombre en una habitación oscura y con un tono violeta. A la izquierda, se muestra "SDR" y la imagen está borrosa. A la derecha, se muestra "HDR10 Pro" y la imagen es clara y nítida.

*HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar 'HDR10'.

Procesador Alpha 5 AI Gen6

Experimenta cada momento aún más real

Procesador AI Alpha 5 Gen6 de LG con luz roja y verde que emana por debajo y líneas de circuitos coloridos que se ramifican desde el procesador AI.

El procesador Alpha 5 AI Gen6 mejora la imagen y el sonido para una experiencia más inmersiva.

*Imagen de pantalla simulada.

Imprimir

Especificación clave

CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

18

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

632 x 1018 x 670

CARACTERÍSTICAS - ezDispense

No

CARACTERÍSTICAS - Vapor

No

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

No

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

Color exterior

Plata libre medio

Tipo de tapa

Cristal templado

CAPACIDAD

Capacidad máxima de lavado (kg)

18

CONTROL Y PANTALLA

Temporizador de reserva

1-19 horas

Tipo de pantalla

LED + botones

Indicación de bloqueo de puerta

Indicador de figura

18:88

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

TurboWash™﻿

No

AI DD

Tipo

Lavadora de carga superior

Agitador de 4 vías

No

Señal de fin de ciclo

ColdWash

No

Añadir artículo

No

ezDispense

No

Reinicio automático

Inverter DirectDrive

Sistema de detección de espuma

No

LoadSense

No

Vapor

No

Patas niveladoras

Tambor de acero inoxidable

No

Tambor interior grabado

Sensor de vibración

No

Entrada de agua (caliente/fría)

Calor y frío

Sistema antivibración TrueBalance

No

JetSpray

No

Filtro de pelusas

Golpe + 3

No

Tambor de acero semi-inoxidable

Caída de agua lateral

No

Motor de Smart Inverter

No

Smart Motion

No

Puerta con cerrado suave

Filtro de pelusas inoxidable

No

TurboDrum

TurboWash 3D

No

Nivel de agua

Auto/Manual

WaveForce

No

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

No

Ciclo de descarga

No

Monitoreo de energía

No

Arranque remoto y monitor de ciclo

No

ThinQ (Wi-Fi)

No

Limpiador Tub Clean

No

Smart Pairing

No

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

632 x 1018 x 670

Peso (kg)

44.5

Imprimir

Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

FHD

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

60Hz

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α5 AI Gen6

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Salida de audio

20W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.0 Ch

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

973 x 572 x 85.0

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

8.0

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

FHD

Resolución de pantalla

Full HD (1,920 x 1,080)

Tipo de retroiluminación

Directa

Refresh Rate

60Hz

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α5 AI Gen6

Escalador AI

Escalador de resolución

Dynamic Tone Mapping

Si

Control de brillo AI

Si

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Modo de imagen

8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

DIMENSIONS AND REGULATORY

Montaje VESA (Ancho x Alto)

200 x 200

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

973 x 572 x 85.0

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

973 x 623 x 216

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1060 x 660 x 152

Base del TV (AnchoxProfundidad)

809 x 216

Peso del televisor sin soporte

8.0

Peso del televisor con soporte

8.1

Peso del embalaje

10.2

GAMING

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

AUDIO

Sonido AI

Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de audio

20W

Afinación acústica IA

Ready (se requiere Magic Remote)

Audio Codec

AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.0 Ch

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (V5.0)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

2ea (soporta eARC)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Funciona con Apple Airplay2

Si

Operating System (OS)

webOS 23

Configuración familiar

Si

LG ThinQ® AI

Si

Amazon Alexa

Ready (se requiere Magic Remote)

Navegador web completo

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de voz inteligente

Sí (con LG ThinQ)

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Ready (se requiere Magic Remote)

Compartir Habitación a Habitación

Sí (Receptor)

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

Standard Remote

Montaje en pared

Sí (Detachable)

Baterías Remote Control

Sí (AAA x 2EA)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

