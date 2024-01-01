We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 18 kg + Pantalla LG AI SMART TV 43 pulgadas webOS SMART TV 2024 con ThinQ AI 43LR67PSA
Características clave
- Tecnología AI DD™ (con Inteligencia Artificial)
- Sistema 6 Motion DD
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 632 mm x 1018 mm x 670 mm
- Colores naturales y vivos desde una pantalla FHD
- Imágenes nítidas y realistas con el procesador Alpha 5 AI Gen6
- Visualización cinematográfica inmersiva en casa con HDR10 Pro
*Probado por Intertek; se colocaron 3kg de diferentes tipos de ropa (carga IEC 3kg) (como camisas, shorts, etc) en ciclo 'Normal' en la lavadora T13H7EHDSTP. Se colocó la misma ropa en el mismo modelo en ciclo 'AI Wash", al terminar, el daño de la tela se comparó. El daño de la tela en ciclo AI Wash se reduce 24.8% comparado con un ciclo Normal.
Una manera óptima de lavado con 6 Motion DD
*Se comparó cada filtro atrapa pelusa de los modelos T13H7EHDSTP y T1166NEQTP.
webOS
Pocket-lint
webOS de LG, el mejor sistema operativo para televisiones inteligentes
webOS 24 UX
iF Design Award
“Ganadora” de iF Design Award
Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulta la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
*Imagen de pantalla simulada.
HDR10 Pro
Ilumina los detalles finos
Ingresa a un mundo donde cada color resalta y el brillo está ajustado para brindar vistas impresionantes, todo logrado gracias al brillante HDR10Pro
Se muestra una imagen en primer plano de la cara de un hombre en una habitación oscura y con un tono violeta. A la izquierda, se muestra "SDR" y la imagen está borrosa. A la derecha, se muestra "HDR10 Pro" y la imagen es clara y nítida.
*HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar 'HDR10'.
Experimenta cada momento aún más real
El procesador Alpha 5 AI Gen6 mejora la imagen y el sonido para una experiencia más inmersiva.
*Imagen de pantalla simulada.
- Lavadora AI DD™, PetCare Filtro atrapa pelusas, 18kg
- Pantalla LG AI SMART TV 43 pulgadas webOS SMART TV 2024 con ThinQ AI 43LR67PSA
Especificación clave
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
18
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
632 x 1018 x 670
CARACTERÍSTICAS - ezDispense
No
CARACTERÍSTICAS - Vapor
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Plata libre medio
Tipo de tapa
Cristal templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
18
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de reserva
1-19 horas
Tipo de pantalla
LED + botones
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de figura
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
TurboWash™
No
AI DD
Sí
Tipo
Lavadora de carga superior
Agitador de 4 vías
No
Señal de fin de ciclo
Sí
ColdWash
No
Añadir artículo
No
ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
No
LoadSense
No
Vapor
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
No
Tambor interior grabado
Sí
Sensor de vibración
No
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
Sistema antivibración TrueBalance
No
JetSpray
No
Filtro de pelusas
Sí
Golpe + 3
No
Tambor de acero semi-inoxidable
Sí
Caída de agua lateral
No
Motor de Smart Inverter
No
Smart Motion
No
Puerta con cerrado suave
Sí
Filtro de pelusas inoxidable
No
TurboDrum
Sí
TurboWash 3D
No
Nivel de agua
Auto/Manual
WaveForce
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
No
Ciclo de descarga
No
Monitoreo de energía
No
Arranque remoto y monitor de ciclo
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Limpiador Tub Clean
No
Smart Pairing
No
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
632 x 1018 x 670
Peso (kg)
44.5
Especificación clave
PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla
FHD
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen
Procesador α5 AI Gen6
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Salida de audio
20W
AUDIO - Sistema de altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
973 x 572 x 85.0
DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte
8.0
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
FHD
Resolución de pantalla
Full HD (1,920 x 1,080)
Tipo de retroiluminación
Directa
Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α5 AI Gen6
Escalador AI
Escalador de resolución
Dynamic Tone Mapping
Si
Control de brillo AI
Si
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Modo de imagen
8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
DIMENSIONS AND REGULATORY
Montaje VESA (Ancho x Alto)
200 x 200
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
973 x 572 x 85.0
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
973 x 623 x 216
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1060 x 660 x 152
Base del TV (AnchoxProfundidad)
809 x 216
Peso del televisor sin soporte
8.0
Peso del televisor con soporte
8.1
Peso del embalaje
10.2
GAMING
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Si
escala de grises
Si
Colores invertidos
Si
AUDIO
Sonido AI
Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de audio
20W
Afinación acústica IA
Ready (se requiere Magic Remote)
Audio Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
2ea (soporta eARC)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
Si
Operating System (OS)
webOS 23
Configuración familiar
Si
LG ThinQ® AI
Si
Amazon Alexa
Ready (se requiere Magic Remote)
Navegador web completo
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Sí (con LG ThinQ)
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Ready (se requiere Magic Remote)
Compartir Habitación a Habitación
Sí (Receptor)
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Compatible con Apple Home
Si
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Standard Remote
Montaje en pared
Sí (Detachable)
Baterías Remote Control
Sí (AAA x 2EA)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV Análoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de TV Digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
