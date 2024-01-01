We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 19kg + 2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A
Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 19kg + 2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A
Características clave
- Tecnología AI DD™ (con Inteligencia Artificial)
- Sistema 6 Motion DD
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 632 mm x 1018 mm x 670 mm
- [Nuevo Paquete Acústico] Sonido equilibrado con los subwoofers incorporados.
- [Sonido AI Pro] AI optimiza el sonido para cada género.
- [Interfaz WOW] Controla las configuraciones de tu Barra de Sonido a través tú LG TV.
*Probado por Intertek; se colocaron 3kg de diferentes tipos de ropa (carga IEC 3kg) (como camisas, shorts, etc) en ciclo 'Normal' en la lavadora T13H7EHDSTP. Se colocó la misma ropa en el mismo modelo en ciclo 'AI Wash", al terminar, el daño de la tela se comparó. El daño de la tela en ciclo AI Wash se reduce 24.8% comparado con un ciclo Normal.
Una manera óptima de lavado con 6 Motion DD
*Se comparó cada filtro atrapa pelusa de los modelos T13H7EHDSTP y T1166NEQTP.
*Mostrado en un televisor de 48” con fines demostrativos.
**La apariencia del producto puede variar en el uso real, dependiendo de la configuración y otros factores.
Subwoofers incorporados en un diseño compacto
Equipada con woofers, ofrece un sonido potente y envolvente en un diseño compacto. El paquete acústico mejorado, con tweeters dobles y radiador pasivo, crea un sonido claro y equilibrado.
Se colocan 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes interiores como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte trasera. En el lado derecho se muestra el logo de dts y el logo de audio Dolby digital.
- Lavadora AI DD™, PetCare Filtro atrapa pelusas, 19kg
- 2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A
Especificación clave
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
19
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
632 x 1018 x 670
CARACTERÍSTICAS - ezDispense
No
CARACTERÍSTICAS - Vapor
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Blanco
Tipo de tapa
Cristal templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
19
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de reserva
1-19 horas
Tipo de pantalla
LED + botones
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de figura
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
TurboWash™
No
AI DD
Sí
Tipo
Lavadora de carga superior
Agitador de 4 vías
No
Señal de fin de ciclo
Sí
ColdWash
No
Añadir artículo
No
ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
No
LoadSense
No
Vapor
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
No
Tambor interior grabado
Sí
Sensor de vibración
No
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
Sistema antivibración TrueBalance
No
JetSpray
No
Filtro de pelusas
Sí
Golpe + 3
No
Tambor de acero semi-inoxidable
Sí
Caída de agua lateral
No
Motor de Smart Inverter
No
Smart Motion
No
Puerta con cerrado suave
Sí
Filtro de pelusas inoxidable
No
TurboDrum
Sí
TurboWash 3D
No
Nivel de agua
Auto/Manual
WaveForce
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
No
Ciclo de descarga
No
Monitoreo de energía
No
Arranque remoto y monitor de ciclo
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Emparejamiento inteligente Smart Pairing™
No
Limpiador Tub Clean
No
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
632 x 1018 x 670
Peso (kg)
44.5
Especificación clave
General - número de canales
2.0
General - Potencia de salida
50 W
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal
650 x 63 x 99 mm
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
2.0
Potencia de salida
50 W
Número de altavoces
4 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Cine
Sí
Juego
Sí
Estándar
Sí
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
AAC
Sí
DTS Digital Surround
Sí
CONECTIVIDAD
Salida HDMI
1
USB
1
Versión Bluetooth
5.3
Códec de Bluetooth
SBC / AAC
COMPATIBLE CON HDMI
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Simplink)
Sí
Versión HDMI
1.4
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Modo Compartir sonido de TV
Sí
Control de modo de barra de sonido
Sí
WOW Interfaz
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
650 x 63 x 99 mm
Tamaño de la caja
898 x 145 x 123 mm
PESO
Principal
2.2 kg
Peso bruto
2.8 kg
FUERZA
Consumo de apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
15 W
ACCESORIO
Control remoto
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
Cable HDMI
Sí
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
Encontrar una tienda cerca de ti
Debido a la alta demanda de la temporada y los bloqueos carreteros actuales los tiempos de entrega pueden verse afectados