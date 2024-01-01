About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 19kg + 2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A

Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 19kg + 2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A

Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 19kg + 2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A

WT19WV6OB.S20A
Bundle image
Front view
Front view
Bundle image
Front view
Front view

Características clave

  • Tecnología AI DD™ (con Inteligencia Artificial)
  • Sistema 6 Motion DD
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 632 mm x 1018 mm x 670 mm
  • [Nuevo Paquete Acústico] Sonido equilibrado con los subwoofers incorporados.
  • [Sonido AI Pro] AI optimiza el sonido para cada género.
  • [Interfaz WOW] Controla las configuraciones de tu Barra de Sonido a través tú LG TV.
Más
Productos en este Combo: 2
LAVADORA_LG_WT19WV6

WT19WV6

Lavadora AI DD™, PetCare Filtro atrapa pelusas, 19kg
Vista frontal de la 2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A

S20A

2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A
El panel de la lavadora se expande, hace clic en AI Wash, detecta la ropa y ajusta automáticamente el ciclo de lavado.

Cuidado inteligente con 24% más de protección de la tela

Optimiza automáticamente el movimiento en función del peso y el tipo de tejido en cada carga.

*Probado por Intertek; se colocaron 3kg de diferentes tipos de ropa (carga IEC 3kg) (como camisas, shorts, etc) en ciclo 'Normal' en la lavadora T13H7EHDSTP. Se colocó la misma ropa en el mismo modelo en ciclo 'AI Wash", al terminar, el daño de la tela se comparó. El daño de la tela en ciclo AI Wash se reduce 24.8% comparado con un ciclo Normal.

Una manera óptima de lavado con 6 Motion DD

Los 6 movimientos de lavado impulsados por el Motor Inverter Direct Drive™ crean 6 ciclos optimizados para lavar diferentes tipos de tela.
Imagen del interior del tambor enfocada en el acero inoxidable y el diseño del filtro atrapa pelusa.

Filtro atrapa pelusas más ancho, mantiene la tina y tu ropa más limpia

Gracias a su nuevo diseño, elimina mayor porcentaje de polvo proporcionando más limpieza en el lavado y mayor limpieza de la tina.

*Se comparó cada filtro atrapa pelusa de los modelos T13H7EHDSTP y T1166NEQTP.

La barra de sonido LG S20A se encuentra sobre una consola de madera para TV, debajo de un televisor y entre sus soportes. En el televisor se muestra un automóvil rojo con humo.

La barra de sonido LG S20A se encuentra sobre una consola de madera para TV, debajo de un televisor y entre sus soportes. En el televisor se muestra un automóvil rojo con humo.

LG Soundbar S20A

Sonido equilibrado en un formato compacto

Experimenta lo inesperado de una barra de sonido independiente y compacta. Un sonido más claro y equilibrado que llena tu espacio y eleva tu momento.

*Mostrado en un televisor de 48” con fines demostrativos.

**La apariencia del producto puede variar en el uso real, dependiendo de la configuración y otros factores.

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

Subwoofers incorporados en un diseño compacto

Equipada con woofers, ofrece un sonido potente y envolvente en un diseño compacto. El paquete acústico mejorado, con tweeters dobles y radiador pasivo, crea un sonido claro y equilibrado.

Se colocan 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes interiores como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte trasera. En el lado derecho se muestra el logo de dts y el logo de audio Dolby digital.

Imprimir

Especificación clave

CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

19

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

632 x 1018 x 670

CARACTERÍSTICAS - ezDispense

No

CARACTERÍSTICAS - Vapor

No

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

No

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

Color exterior

Blanco

Tipo de tapa

Cristal templado

CAPACIDAD

Capacidad máxima de lavado (kg)

19

CONTROL Y PANTALLA

Temporizador de reserva

1-19 horas

Tipo de pantalla

LED + botones

Indicación de bloqueo de puerta

Indicador de figura

18:88

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

TurboWash™﻿

No

AI DD

Tipo

Lavadora de carga superior

Agitador de 4 vías

No

Señal de fin de ciclo

ColdWash

No

Añadir artículo

No

ezDispense

No

Reinicio automático

Inverter DirectDrive

Sistema de detección de espuma

No

LoadSense

No

Vapor

No

Patas niveladoras

Tambor de acero inoxidable

No

Tambor interior grabado

Sensor de vibración

No

Entrada de agua (caliente/fría)

Calor y frío

Sistema antivibración TrueBalance

No

JetSpray

No

Filtro de pelusas

Golpe + 3

No

Tambor de acero semi-inoxidable

Caída de agua lateral

No

Motor de Smart Inverter

No

Smart Motion

No

Puerta con cerrado suave

Filtro de pelusas inoxidable

No

TurboDrum

TurboWash 3D

No

Nivel de agua

Auto/Manual

WaveForce

No

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

No

Ciclo de descarga

No

Monitoreo de energía

No

Arranque remoto y monitor de ciclo

No

ThinQ (Wi-Fi)

No

Emparejamiento inteligente Smart Pairing™

No

Limpiador Tub Clean

No

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

632 x 1018 x 670

Peso (kg)

44.5

Imprimir

Especificación clave

General - número de canales

2.0

General - Potencia de salida

50 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal

650 x 63 x 99 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

número de canales

2.0

Potencia de salida

50 W

Número de altavoces

4 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Cine

Juego

Estándar

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

AAC

DTS Digital Surround

CONECTIVIDAD

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec de Bluetooth

SBC / AAC

COMPATIBLE CON HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

Versión HDMI

1.4

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Modo Compartir sonido de TV

Control de modo de barra de sonido

WOW Interfaz

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

650 x 63 x 99 mm

Tamaño de la caja

898 x 145 x 123 mm

PESO

Principal

2.2 kg

Peso bruto

2.8 kg

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

15 W

ACCESORIO

Control remoto

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Encontrar una tienda cerca de ti

Experimenta este producto en tu entorno.
Ver más opciones
 
 