Lavasecadora Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg + Refrigerador Single Door 7 pies³ INVERTER + Pantalla LG AI SMART TV LR65 32 pulgadas SMART TV 2024 ThinQ AI

WD16GR21.32LR65
Front View with bundle image
Front View
Front View
front view of the monitor
Front View with bundle image
Front View
Front View
front view of the monitor

Características clave

  • Tecnología AI DD (Motor AI DD con Inteligencia Artificial)
  • Tecnología TurboWash™ rápido y limpio
  • Compresor Smart Inverter con 10 años de Garantía
  • Moist Balance Crisper™, nivel de humedad ideal
  • Resolución HD
  • Procesador α5 Gen6 AI para una experiencia de visualización mejorada
Más
Productos en este Combo: 3
Front view

32LR650BPSA

Pantalla LG AI SMART TV LR65 32 pulgadas SMART TV 2024 ThinQ AI
Refrigerador GR21WPP

GR21WPP

Refrigerador 7 pies cúbicos Una Puertas
Lavasecadora LG_WD16WG2S6P

WD16WG2S6P

Lavasecadora Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg
Padre e hija ríen sosteniendo una manta limpia en el fondo. Lavadora blanca de carga frontal en primer plano.

Limpieza a profundidad, con tamaño óptimo para tu hogar

Fila con cuatro íconos de LG: El sello de AI DD, el sello de TurboWash 360 y el sello de Vapor (Steam).
Un paño blanco se muestra en el tambor de la lavadora de carga frontal mientras es lavado.

Cuidado inteligente con 15% más de protección

La tecnología AI Inverter Direct Drive™ maximiza el rendimiento de lavado y protege tu ropa más tiempo, 15% menos desgaste en tus prendas.

*Probado por Intertek en enero de 2020. En Ciclo de algodón con 2kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.

Energéticamente Eficiente y Duradero

Energéticamente Eficiente y Duradero

El compresor LG Smart Inverter lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y te da 10 años de tranquilidad
Moist Balance Crisper™

Moist Balance Crisper™

Nivel de humedad ideal. El exceso de humedad en los alimentos se evapora y se condensa en la rejilla, manteniendo hasta 20% más el balance perfecto de humedad en el cajón.

*Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación son para fines representativos.
*Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.

Un nuevo nivel de HD

Un nuevo nivel de HD

Un nuevo nivel de HD

Los televisores LG HD muestran colores intensos y tu contenido favorito de forma vívida y natural.
Procesador α5 AI Gen6

Mejora tu experiencia visual

El Procesador α5 AI Gen6 mejora el TV LG HD para brindarte una experiencia inmersiva.

*LR65 cuenta con un Procesador α5 AI Gen6.

Imprimir

Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

HD

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

60Hz

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α5 AI Gen6

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Salida de audio

10W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.0 Ch

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

728 x 431 x 59.9

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

4.54

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

HD

Resolución de pantalla

HD (1,366 x 768)

Tipo de retroiluminación

Directa

Refresh Rate

60Hz

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α5 AI Gen6

Escalador AI

Escalador de resolución

Dynamic Tone Mapping

Control de brillo AI

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Modo de imagen

8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

GAMING

Modo HGIG

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ACCESSIBILITY

Alto contraste

escala de grises

Colores invertidos

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

728 x 431 x 59.9

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

728 x 457 x 164

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

812 x 510 x 134

Base del TV (AnchoxProfundidad)

588 x 164

Peso del televisor sin soporte

4.54

Peso del televisor con soporte

4.6

Peso del embalaje

5.9

Montaje VESA (Ancho x Alto)

200 x 200

AUDIO

Sonido AI

Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix)

Voz clara Pro

LG Sonido Sync

Modo de sonido de TV Compartir

Salida de audio simultánea

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de audio

10W

Afinación acústica IA

Ready

Audio Codec

AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.0 Ch

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (V5.0)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

2ea (compartible con eARC como se especifica en HDMI 2.1)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Funciona con Apple Airplay2

Operating System (OS)

webOS 23

Alerta Deportes

Configuración familiar

LG ThinQ® AI

Cámara USB compatible

Navegador web completo

Reconocimiento de voz inteligente

Ready

Canales LG

Control Magic Remote

Ready

Compartir Habitación a Habitación

Sí (Receptor)

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

Standard Remote

Montaje en pared

Sí (Detachable)

Baterías Remote Control

Sí (AAA x 2EA)

Imprimir

Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

525 x 1295 x 555

RENDIMIENTO - Consumo de energía (kWh/año)

190

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

No

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

P/S3

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

1 puerta

DIMENSIONES Y PESO

Peso con empaque (kg)

35

Peso del producto (kg)

32

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

525 x 1295 x 555

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Fábrica de hielo manual

Bandeja de hielo normal

Dispensador solo de agua

No

Producción diaria de hielo (lb.)

N/A

Capacidad de almacenaje (lb.)

N/A

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

PET

Acabado (puerta)

P/S3

Tipo de manija

Bolsillo vertical

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

Consumo de energía (kWh/año)

190

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

3

Luz del refrigerador

LED Posterior

Repisa de Cristal_templado

3

Caja de las verduras

Sí (1)

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

No

ThinQ (Wi-Fi)

No

Imprimir

Especificación clave

CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

16

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

645 x 940 x 770

CARACTERÍSTICAS - Vapor

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

Color exterior

Blanca

Tipo de puerta

GLASS DOOR

CAPACIDAD

Capacidad máxima de secado (kg)

8

Capacidad máxima de lavado (kg)

16

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

Inverter DirectDrive

Vapor

Tambor de acero inoxidable

Acero inoxidable

Sensor de vibración

No

Nivel de agua

Sensor automático

TurboWash

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

ThinQ (Wi-Fi)

Limpiador Tub Clean

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

645 x 940 x 770

Peso (kg)

81

