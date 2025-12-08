We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavasecadora Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg + Refrigerador Single Door 7 pies³ INVERTER + Pantalla LG AI SMART TV LR65 32 pulgadas SMART TV 2024 ThinQ AI
Lavasecadora Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg + Refrigerador Single Door 7 pies³ INVERTER + Pantalla LG AI SMART TV LR65 32 pulgadas SMART TV 2024 ThinQ AI
*Probado por Intertek en enero de 2020. En Ciclo de algodón con 2kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
*Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación son para fines representativos.
*Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
Mejora tu experiencia visual
*LR65 cuenta con un Procesador α5 AI Gen6.
- Pantalla LG AI SMART TV LR65 32 pulgadas SMART TV 2024 ThinQ AI
- Refrigerador 7 pies cúbicos Una Puertas
- Lavasecadora Carga Frontal AI DD™ 16Kg/8Kg
Especificación clave
PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla
HD
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen
Procesador α5 AI Gen6
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Salida de audio
10W
AUDIO - Sistema de altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
728 x 431 x 59.9
DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte
4.54
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
HD
Resolución de pantalla
HD (1,366 x 768)
Tipo de retroiluminación
Directa
Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α5 AI Gen6
Escalador AI
Escalador de resolución
Dynamic Tone Mapping
Sí
Control de brillo AI
Sí
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Modo de imagen
8 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
GAMING
Modo HGIG
Sí
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Sí
escala de grises
Sí
Colores invertidos
Sí
DIMENSIONS AND REGULATORY
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
728 x 431 x 59.9
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
728 x 457 x 164
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
812 x 510 x 134
Base del TV (AnchoxProfundidad)
588 x 164
Peso del televisor sin soporte
4.54
Peso del televisor con soporte
4.6
Peso del embalaje
5.9
Montaje VESA (Ancho x Alto)
200 x 200
AUDIO
Sonido AI
Sonido AI (Virtual 5.1 Up-mix)
Voz clara Pro
Sí
LG Sonido Sync
Sí
Modo de sonido de TV Compartir
Sí
Salida de audio simultánea
Sí
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de audio
10W
Afinación acústica IA
Ready
Audio Codec
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sí
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
2ea (compartible con eARC como se especifica en HDMI 2.1)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
Sí
Operating System (OS)
webOS 23
Alerta Deportes
Sí
Configuración familiar
Sí
LG ThinQ® AI
Sí
Cámara USB compatible
Sí
Navegador web completo
Sí
Reconocimiento de voz inteligente
Ready
Canales LG
Sí
Control Magic Remote
Ready
Compartir Habitación a Habitación
Sí (Receptor)
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Standard Remote
Montaje en pared
Sí (Detachable)
Baterías Remote Control
Sí (AAA x 2EA)
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
525 x 1295 x 555
RENDIMIENTO - Consumo de energía (kWh/año)
190
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
P/S3
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
1 puerta
DIMENSIONES Y PESO
Peso con empaque (kg)
35
Peso del producto (kg)
32
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
525 x 1295 x 555
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fábrica de hielo manual
Bandeja de hielo normal
Dispensador solo de agua
No
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
PET
Acabado (puerta)
P/S3
Tipo de manija
Bolsillo vertical
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
Consumo de energía (kWh/año)
190
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
3
Luz del refrigerador
LED Posterior
Repisa de Cristal_templado
3
Caja de las verduras
Sí (1)
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Especificación clave
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
16
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
645 x 940 x 770
CARACTERÍSTICAS - Vapor
Sí
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Blanca
Tipo de puerta
GLASS DOOR
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
8
Capacidad máxima de lavado (kg)
16
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Vapor
Sí
Tambor de acero inoxidable
Acero inoxidable
Sensor de vibración
No
Nivel de agua
Sensor automático
TurboWash
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
645 x 940 x 770
Peso (kg)
81
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.