About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Lavadora LG Carga Superior con agitador 4-Way™ con Perilla + Panel LED táctil 23kg - Blanco - WT23EWTX6A

Lavadora LG Carga Superior con agitador 4-Way™ con Perilla + Panel LED táctil 23kg - Blanco - WT23EWTX6A

WT23EWTX6A
Vista frontal de Lavadora LG Carga Superior con agitador 4-Way™ con Perilla + Panel LED táctil 23kg - Blanco - WT23EWTX6A WT23EWTX6A
a front image of an open door
USP image for the ai dd
USP image for the Turbowash3D™
USP image for the EasyUnload™
USP image for the Easy control
image for dimension and installation of LG Top Loading Washing Machine
interior shot featuring Top Loading Washing Machine
detail of the tub
detail of the dial and panel
drum detail of the safe door
drum detail of the side image
left side view of LG Top Loading Washing Machine
back view of LG Top Loading Washing Machine
Vista frontal de Lavadora LG Carga Superior con agitador 4-Way™ con Perilla + Panel LED táctil 23kg - Blanco - WT23EWTX6A WT23EWTX6A
a front image of an open door
USP image for the ai dd
USP image for the Turbowash3D™
USP image for the EasyUnload™
USP image for the Easy control
image for dimension and installation of LG Top Loading Washing Machine
interior shot featuring Top Loading Washing Machine
detail of the tub
detail of the dial and panel
drum detail of the safe door
drum detail of the side image
left side view of LG Top Loading Washing Machine
back view of LG Top Loading Washing Machine

Características clave

  • Agitador de alto desempeño 4-Way™
  • Perilla + Panel LED táctil + Diseño Fácil Descarga
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 686 mm x 1092 mm x 721 mmn
  • TurboWash™: Lava en solo 30 minutos.
  • Motor Inverter Direct Drive™: Silencioso y eficiente.
Más
Se muestra una toma de la lavadora desde dentro, explicando la función Roller Jet para lograr un lavado sanitizado.

Se muestra una toma de la lavadora desde dentro, explicando la función Roller Jet para lograr un lavado sanitizado.

Soluciones inteligentes para el lavado

Muestra fuertes corrientes de agua para una limpieza profunda

TurboWash™

Lavado rápido y potente en solo 30 min

Mujer metiendo y sacando ropa de la lavadora de carga superior

Diseño de Fácil Descarga

Acceso cómodo y ergonómico

Pantalla mostrando el cambio del menú de la perilla LCD

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón

*Esta es una imagen con fines de simulación. Dramatizada visualmente para ayudar a la comprensión.

  • Movimiento hacia arriba

    El movimiento hacia arriba distribuye el detergente de manera uniforme y penetra la tela rápidamente para un desempeño de lavado eficiente.

  • Movimiento hacia abajo

    El movimiento hacia abajo lleva la ropa hacia el centro para aumentar la eficacia del lavado.

La ropa flota en el agua alrededor del agitador dentro de la lavadora. El logotipo de Inverter Direct Drive se encuentra en la parte inferior derecha de la imagen.

La ropa flota en el agua alrededor del agitador dentro de la lavadora. El logotipo de Inverter Direct Drive se encuentra en la parte inferior derecha de la imagen.

Lavado profundo y ropa completamente limpia

El agitador LG 4-Way ™ con tecnología Inverter Direct Drive Motor ™ crea ondas dinámicas y multidireccionales para que cada centímetro de su ropa reciba un lavado profundo y completo.

6 Motion™

Una forma óptima de lavado con diferentes movimientos

Garantiza una limpieza profunda gracias a sus seis movimientos diferentes, impulsados por la tecnología del motor LG Inverter Direct Drive™.

Movimiento de agitación

Movimiento de agitación

Un movimiento de lavado normal.

Movimiento de balanceo

Movimiento de balanceo

Un movimiento suave para cuidar telas delicadas y reducir daños.

Movimiento giratorio

Movimiento giratorio

Desenreda la ropa para una limpieza profunda

Movimiento de frotación

Movimiento de frotar

Gira a la izquierda y a la derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor.

Movimiento WaveForce

Movimiento WaveForce

Potente cascada de agua que va de arriba hacia abajo para un lavado más profundo.

Movimiento de compresión

Movimiento de compresión

Giro a alta velocidad para un mejor centrifugado.

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

TurboWash™

Una limpieza potente y delicada en solo 30 minutos

Una mujer sentada a la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera. Y un icono con 30 minutos escrito.

Una mujer sentada a la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera. Y un icono con 30 minutos escrito.

Imagen del potente flujo de agua de PowerMotion de arriba abajo
Imagen del flujo de agua dinámico izquierdo y derecho del TurboDrum
Imagen de JetSpray rociando chorros de agua para un enjuague rápido
Imagen del potente flujo de agua de PowerMotion de arriba abajo
Imagen del flujo de agua dinámico izquierdo y derecho del TurboDrum
Imagen de JetSpray rociando chorros de agua para un enjuague rápido

Movimiento Potente

Lava con el movimiento más fuerte y rápido del pulsador.

TurboDrum™

Ondas dinámicas laterales que garantizan un lavado completo

JetSpray

Chorro de agua para un enjuague más rápido

Diseño Fácil Descarga

Acceso cómodo y ergonómico

Su diseño con un frente inclinado ofrece un alcance más cómodo y ergonómico sin comprometer la capacidad.
Video explicativo de la estructura de la lavadora, que está inclinada hacia abajo para facilitar la introducción y la extracción de la ropa.

Una mujer sentada a la mesa mira su reloj de pulsera durante una comida ligera. Y un icono con 30 minutos escrito.

Imagen de agua rodeando una tina limpia

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina, la puerta y las juntas con sólo presionar un botón

ThinQ™

Ahorra tiempo controlando tu lavado desde el celular

Controla tu lavado en cualquier momento, desde cualquier lugar

La app ThinQ™ te permite conectarte con tu lavadora como nunca antes. Comienca el ciclo con solo presionar un botón.

Fácil mantenimiento y monitoreo de tu lavadora

Controla fácilmente el consumo de energía de tu lavadora, desde el mantenimiento diario hasta tareas mayores, con la app ThinQ™

Lavado con asistente de voz

Indica a tu asistente de voz lo que quieres y deja que la lavadora haga todo por ti

*La compatibilidad con los dispositivos domésticos inteligentes puede variar según el país y la configuración individual de cada hogar inteligente.

*Las imágenes del producto en la imagen son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Lavadora LG carga superior en un cuarto de lavado

Diseño elegante y moderno

Perilla de control digital e intuitiva

Panel fácil de usar

Imagen puerta de cierre suave

Puerta de cierre suave

imagen del filtro dentro de la tina

Interior de la tina durable

*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Resumen

Imprimir

DIMENSIONES

WT23EWTX6A

Todas las especificaciones

Lo que dice la gente

FAQ

Q.

¿Dónde y cómo debo instalar el producto?

A.

El producto debe instalarse sobre una superficie firme y nivelada. Si el producto no está nivelado, podría producirse vibración y ruido.

Si el producto no está nivelado, ajuste las patas de altura en la parte inferior para nivelarlo. (No afloje demasiado los tornillos. 10 mm o menos).

Evite instalar el producto en un lugar con mucha humedad, ya que esto podría causar corrosión y mal funcionamiento.

Se requiere una distancia mínima de 10 cm en la parte posterior y 5 cm a la izquierda y a la derecha (excluyendo la zona de instalación de la manguera de drenaje) con respecto a las paredes donde se instalará el producto.

 

* Este contenido fue creado para uso público y puede contener imágenes o contenido que difieran del producto adquirido.

Q.

¿Cómo puedo mantener mi lavadora en buen estado?

A.

Limpia bien el interior del compartimento del detergente con un cepillo suave, un cepillo de dientes, etc. Si la entrada está obstruida con restos de detergente o detergente endurecido, es posible que el detergente no se dispensa correctamente. Limpia el compartimento del detergente aproximadamente una vez al mes para mantenerlo limpio y listo para usar.

Limpia el filtro después de cada carga de ropa para mantenerlo aún más limpio.

Q.

¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?

A.

En general, se debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. Si selecciona el ciclo AI Wash, las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente la ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado adecuado y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia.

Q.

¿Cómo beneficia AI DD™ a mi lavado?

A.

Las lavadoras AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un electrodoméstico más duradero y eficiente energéticamente. 

Q.

¿Cómo beneficia AI DD™ a mi lavado?

A.

Las lavadoras AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática de los movimientos de lavado de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas en perfecto estado. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un electrodoméstico más duradero y eficiente energéticamente.

Q.

¿Qué es la función TurboWash3D™?

A.

La rápida tecnología TurboWash3D™ de LG deja la ropa completamente limpia en tan solo 30 minutos, con un lavado a la medida de tus necesidades. Un potente chorro de agua, junto con la tina y el motor que giran de forma independiente y en direcciones opuestas, crea un potente flujo de agua que provoca el roce de las prendas durante todo el ciclo para un lavado óptimo. *Probado por Intertek con una carga IEC de 3 kg. El tiempo de funcionamiento del ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede variar según el tipo y el peso de la ropa, así como del entorno.

Q.

¿Cómo funciona la auto dosificación?

A.

El sistema de dosificación automática del dosificador automático de LG le permite precargar el dosificador de detergente y dejar que su lavadora haga el trabajo. La tecnología del aparato detecta el peso de la carga de ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente cada vez. Elimina el riesgo de dosificación excesiva, le ahorra tiempo y prolonga la vida de su ropa. La dosificación correcta de detergente también ayuda a mantener las lavadoras de carga frontal en buenas condiciones de funcionamiento. Sólo tiene que cerrar la puerta y pulsar Start.

Q.

¿Qué es la función TurboWash™?

A.

La rápida tecnología TurboWash™ de LG deja la ropa completamente limpia en tan solo 30 minutos, con un lavado a la medida de tus necesidades. Un potente chorro de agua, junto con la tina y el motor que giran de forma independiente y en direcciones opuestas, crea un potente flujo de agua que provoca el roce de las prendas durante todo el ciclo para un lavado óptimo.

 

*Probado por Intertek con una carga IEC de 3 kg. El tiempo de funcionamiento del ciclo Normal con la opción TurboWash es de 29 minutos. El tiempo de lavado puede variar según el tipo y el peso de la ropa, así como del entorno.

Q.

¿Qué es la función de Steam en la lavadora LG? 

A.

La tecnología Steam™ de LG (en modelos seleccionados) reduce eficazmente la exposición a alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y reducir la exposición a alérgenos, como el polen y los ácaros del polvo.*

*El ciclo Allergy Care, probado por Intertek (prueba independiente), reduce el 97 % de los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico (Der p1) y el 99,9 % de los ácaros vivos (Dermatophagoides pteronyssinus). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

Q.

¿Cómo se utiliza el ciclo de Limpieza de Tina en la lavadora?

A.

Si se acumula pelusa en la tina o huele a moho, use limpiadores para lavadoras para limpiarla regularmente. Se recomienda usar el ciclo de limpieza de tina una vez al mes para mantenerla limpia.

Q.

¿Por qué mi prenda está llena de polvo y pelusas?

A.

1. El polvo generado durante el lavado se filtra a través de un filtro de limpieza. Si el filtro está lleno, es posible que el polvo no se filtre correctamente. El filtro de limpieza se puede limpiar manualmente antes de cada lavado para evitar que la lavadora deje polvo y pelusas en la ropa.

2. Separe la ropa de color y blanca de la ropa negra y que suelta pelusa. Lávelas en cargas diferentes para evitar aún más la acumulación de polvo y pelusas.

Q.

¿Cómo registro mi producto en ThinQ?

A.

1. Asegúrese de que tanto el producto como el router de internet estén encendidos.

2. Acerque el producto al router de internet. Si la distancia entre el producto y el enrutador es demasiado grande, la intensidad de la señal puede ser débil y el registro del producto podría tardar bastante.

3. Instale la aplicación ThinQ. Consulte la página correspondiente a su país para obtener más instrucciones sobre cómo instalar la aplicación ThinQ y registrar el producto.

Nuestras Elecciones para Ti

Ver más opciones
 
 