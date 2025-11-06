Términos y Condiciones “Laberinto futbolero” 

Nombre del concurso: “Laberinto futbolero”

EL EVENTO “Laberinto futbolero” ES PATROCINADO POR LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V (LGE). DE NINGÚN MODO ESTA PROMOCIÓN ES PATROCINADA, AVALADA O ADMINISTRADA POR, NI ESTÁ ASOCIADA CON FACEBOOK O INSTAGRAM, INC. (“FACEBOOK” O “INSTAGRAM”).

LA PRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS REGLAS DE LA CAMPAÑA.

Requisitos y elegibilidad

• Debe ser persona física

• Debe tener domicilio dentro de la República Mexicana.

• Debe ser mayor de edad (18 años) y contar con identificación oficial (INE, IFE o Pasaporte)

• Los usuarios pueden ser ganadores en esta actividad sólo una vez; sin embargo, pueden participar en más de una actividad de la marca de forma simultánea. En caso de que el usuario haya ganado en cualquier otra actividad en un periodo no mayor a un año, no podrá ser ganador de “Laberinto futbolero”.

• No es necesario hacer una compra para participar o ganar. Las compras no aumentan las posibilidades de ganar.

• Los participantes tienen que ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, TikTok y X.

Detalles de la dinámica

El 06 de noviembre del 2025 se comunicará la “Laberinto futbolero”en Facebook.

Pasos a seguir para participar en la Dinámica

Paso 1: Para participar, los usuarios deberán registrarse en LG Family Club, así como resolver un laberinto en donde KIN deba llegar a la portería.

Paso 2: Los participantes deberán dejar en los comentarios un screenshot con las diferencias encontradas como testigo y el screenshot de su registro en LG Family Club.

Paso 3: Los primeros 10 participantes en cumplir con los requisitos recibirán 1 pase doble para una función de cine.

Detalles de la inscripción

La trivia comenzará el 06 de noviembre del 2025 a las 12:00:00 p.m. hora de la Ciudad de México y terminará el 13 de noviembre del 2025 a las 12:00:00 p.m. hora de la Ciudad de México.

La dinámica se publicará en la cuenta oficial de Facebook (LG Global).

Mediante su participación, cada persona acepta otorgar a LGE acceso a su información personal a través de las configuraciones de privacidad, y consiente expresamente la recopilación, el almacenamiento o el procesamiento de tales datos según sea necesario y el uso exclusivo de dichos datos para la dinámica.

LGE tiene derecho a cancelar o rechazar participaciones con información incompleta o contenidos prohibidos por la ley (lo que incluye declaraciones de naturaleza discriminatoria o difamatoria) u otro tipo de contenidos inapropiados, ofensivos, despectivos o peyorativos o de declaraciones violentas.

En el caso de que surgiera una disputa en relación con la identidad de un participante, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar la identidad de ese participante.

Toda la información proporcionada por el participante será administrada exclusivamente para verificar su identidad y para la notificación/entrega del premio ganado, y será eliminada 3 meses después de la finalización de la Dinámica. Inicia el 06 de noviembre y termina el 13 de noviembre 2025 a las 12:00:00 p.m.

Selección de los ganadores

1.- La dinámica inicia el 06 de noviembre y finaliza el 13 de noviembre del 2025, durante este periodo se elegirán 10 ganadores.

2.- Los participantes deberán ser seguidores de LG México en Facebook, Instagram, X y TikTok.

3.- Los ganadores serán los 10 primeros usuarios en cumplir con los requisitos.

4.- Un jurado inapelable de LG evaluará las participaciones, además de revisar que el participante haya cumplido con los Términos y Condiciones señaladas, y definirá a los 10 ganadores de la dinámica.

Detalles del premio

Se regalarán 10 pases dobles para una función de cine.

Antes de recibir el premio, el participante será contactado por el canal por el cual haya participado (Facebook) y deberá proporcionar en forma correcta su nombre, dirección postal, y aceptar los Términos y condiciones.

Para reclamar el premio, el ganador debe confirmar su disponibilidad para recibirlo y proporcionar de forma correcta su dirección postal y número de teléfono, o de lo contrario perderá el premio. En caso de que no se reclame un premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto, LGE se reserva el derecho de conceder el premio al puesto subsiguiente.

LGE se reserva, a su entera discreción, el derecho a entregar el premio a otro(s) participante(s) si el ganador original no cumple con los Términos y condiciones que se describen a continuación:

- El ganador no reclama el premio después de 6 horas de haber recibido una notificación al respecto.

- Los datos brindados por el participante no se ajustan a las reglas enumeradas en los Términos y condiciones.

- Surge la evidencia de una manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.).

Todos los premios son a entera discreción de LGE.

Notificación a los ganadores

- Los ganadores serán notificados por Facebook o Instagram. Si no es posible contactarse con un potencial ganador luego de un lapso de 6 horas por parte de LGE, si el ganador no reclama el premio y/o si el premio o la notificación del premio son rechazados o devueltos como no entregables, tal potencial ganador perderá todos los derechos a ser considerado ganador en la Promoción. LGE a su entera discreción, podrá determinar un ganador potencial alternativo en tal situación.

- Para poder reclamar su premio, el potencial ganador deberá enviar una foto de su identificación oficial después de haber recibido la notificación, así como aceptar el manejo confidencial de su información por LGE únicamente por protocolo. Si el documento solicitado no es enviado dentro del plazo especificado en la notificación, si el potencial ganador no cumple con estos Términos y condiciones, o bien si la notificación se devuelve como no entregable, LGE puede dar el premio por perdido a su entera discreción. LGE no incurrirá en obligación alguna en la medida en que el Patrocinador decida abstenerse de la explotación de sus derechos en lo sucesivo. Los ganadores mantendrán indemne a los organizadores de la Promoción de todo tipo de reclamaciones, daños, obligaciones y gastos (incluidos los honorarios razonables de abogados y gastos legales) que puedan surgir a raíz de cualquier incumplimiento de los Términos y Condiciones.

- Toda evidencia de manipulación (el uso de un sistema para hacer trampa, el uso de múltiples identificaciones, etc.) será considerada causa justa para una desestimación automática.

Limitación de la responsabilidad

Ciertas legislaciones implican garantías o condiciones, o imponen obligaciones a LGE que no pueden ser excluidas, restringidas o modificadas. Estos Términos y condiciones no excluyen ni limitan al Sitio de la campaña de ninguna disposición de la ley cuya exclusión o limitación supondría una contravención de tal estatuto o resultaría en la anulación de alguna parte de estos Términos y condiciones. Salvo por algún tipo de responsabilidad que no pueda ser excluida por Ley, LGE (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y agentes) excluye toda responsabilidad (incluida la negligencia) ante todo tipo de perjuicio personal o toda pérdida o daño (incluida la pérdida de oportunidades), ya sean directos, indirectos, especiales o emergentes, que surjan de alguna manera a consecuencia de la dinámica.

En el caso de las inscripciones en línea, LGE no puede garantizar el acceso continuo, ininterrumpido o seguro al Sitio de la campaña y no se hace responsable ante ninguna interrupción de la competencia o del (funcionamiento del) Sitio de la campaña debido a problemas técnicos o que de algún otro modo se deban a eventos fuera del control razonable de LGE.

Privacidad y protección de datos

LGE recopila información personal con el objeto de llevar a cabo la Promoción y, a tal efecto, puede divulgar tal información a terceros, lo que incluye, sin limitación alguna, agentes, contratistas, proveedores de servicios, proveedores de premios y, de ser necesario, las autoridades competentes. Como condición para la inscripción, el participante debe proporcionar esta información a LGE desde que se notifica a los ganadores hasta la entrega del premio, a menos que se notifique lo contrario, utilizar la información con fines promocionales, de marketing, publicitarios, de investigación y caracterización, lo que incluye el envío de mensajes electrónicos o comunicarse con el participante por vía telefónica. Los participantes deberán dirigir a LGE cualquier solicitud para acceder, actualizar o corregir su información personal o para optar por no recibir comunicaciones. Todas las inscripciones pasarán a la propiedad de LGE. Puede obtenerse una copia de la Política de Privacidad de LGE en relación con el manejo de la información personal recopilada en https://www.lg.com/mx/privacy

AVISO DE PRIVACIDAD

La participación de los interesados en la promoción “Laberinto futbolero”, constituye la aceptación sin reserva alguna de las presentes bases, condiciones, así como del aviso de privacidad ubicado en el sitio de internet www.lg.com/mx

En LG ELECTRONICS MÉXICO S.A. de C.V. conocemos lo importancia de saber cómo tratamos los datos personales, por lo cual estamos comprometidos con la protección de los mismos. La privacidad y el buen uso de la información personal, es de fundamental importancia para nosotros.

Con el fin de dar a conocer la información de cómo tratamos los datos personales, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, ponemos a tu disposición el aviso de privacidad integral previa a la participación en la promoción.