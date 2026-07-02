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LG lleva la pasión del futbol a Roblox con el lanzamiento de LG GOAT Lounge Tycoon

CORPORATE07/02/2026

En esta experiencia inmersiva, LG invita a los usuarios a construir el espacio ideal para disfrutar los partidos en la plataforma de videojuegos más popular del mundo.

 

Ciudad de México a 2 de julio de 2026 - LG Electronics (LG) continúa acercándose a nuevas generaciones de consumidores con el lanzamiento de LG GOAT Lounge Tycoon, una experiencia única en su tipo desarrollada dentro de Roblox y que combina entretenimiento, creatividad y tecnología en un entorno diseñado para que los jugadores construyan el espacio perfecto para vivir la emoción del futbol.

Disponible para millones de usuarios de Roblox, LG GOAT Lounge Tycoon permite a los jugadores diseñar y hacer crecer su propio lounge, atendiendo visitantes, desbloqueando mejoras y equipándolo con televisores LG OLED, electrodomésticos como el refrigerador LG InstaView, estufas y hasta dispositivos de aire acondicionado LG, que ayudan a atraer cada vez más visitantes y enriquecen la experiencia de juego. El objetivo de cada partida es que el jugador sea el mejor anfitrión, ofreciendo a sus invitados una experiencia memorable al momento de ver un partido.

Más allá de una integración de marca, la experiencia busca mostrar de forma interactiva cómo la tecnología puede transformar la manera en que las personas disfrutan los grandes momentos deportivos, creando espacios donde el entretenimiento, el confort y la innovación convergen.

Con esta iniciativa, LG fortalece su apuesta por conectar con las audiencias digitales a través de plataformas donde las nuevas generaciones pasan gran parte de su tiempo, ofreciendo experiencias que van más allá de la publicidad tradicional y que fomentan la participación activa de los usuarios.

Roblox se ha consolidado como una de las plataformas de entretenimiento inmersivo más importantes del mundo, permitiendo que millones de personas interactúen diariamente mediante experiencias creadas por desarrolladores y marcas. En este contexto, LG GOAT Lounge Tycoon representa una nueva forma de acercar la filosofía Life’s Good a una comunidad global que valora la creatividad, la colaboración y la innovación.

“En LG buscamos estar presentes en los espacios digitales donde nuestros consumidores viven el entretenimiento. Con LG GOAT Lounge Tycoon llevamos nuestra tecnología a una experiencia interactiva que combina creatividad, gaming y la emoción del futbol”, comentó Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

La experiencia ya se encuentra disponible para todos los usuarios de Roblox y forma parte de la estrategia de LG para explorar nuevos formatos de interacción digital, combinando gaming, tecnología y entretenimiento en un mismo espacio.

Para comenzar a vivir esta experiencia inmersiva en el mundo de Roblox, visita: https://www.roblox.com/games/113989487070966/LG-GOAT-Lounge-Tycoon

Para más información sobre productos y soluciones de LG Electronics, visita: https://www.lg.com/mx

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Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company
LG Media Entertainment Solution Company (MS) es un reconocido innovador en televisores, audio, pantallas y plataformas smart TV. La compañía mejora la experiencia de entretenimiento con sus televisores OLED, reconocidos por negros perfectos y color perfecto; los nuevos televisores Micro RGB y los QNED Mini-LED, todos impulsados por la plataforma personalizada webOS.

MS también ofrece soluciones de Tecnologías de la Información (monitores gaming, monitores empresariales, laptops, proyectores, dispositivos cloud y displays médicos), así como soluciones de señalización (Micro LED signage, digital signage, hospitality displays y software de señalización) diseñadas para maximizar la eficiencia laboral de los clientes y ofrecer alto valor. Para más noticias sobre LG, visite www.LG.com/global/newsroom/.

 

 Contacto de Prensa         

 

LG Electronics México               

Daniel Aguilar            

Media & PR               

Tel.  555321-1977                    

daniel.aguilar@lge.com              

        

        

Axicom

Rodrigo Chávez

Manager  

Tel. 55 3667 1934

rodrigo.chavez@lg-one.com

        

        

Axicom

Christopher Rosales

Supervisor

Tel. 55 3667 1934

christopher.rosales@lg-one.com
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