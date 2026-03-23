Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas + Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean
Características clave
- Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas
- Diseño de 3 caras prácticamente sin bordes
- sRGB 99% (Típico), Color calibrado de fábrica
- Recubrimiento de Fácil limpieza EasyCleanTM
- Magnetrón Smart Inverter con 10 años de garantía
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 544 mm x 308 mm x 432 mm
- Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas
- Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
29
Pantalla - Resolución
2560 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
21:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
29U511A-B
Año
Y25
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
29
Relación de aspecto
21:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Resolución
2560 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.2626 x 0.2628 mm
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200 cd/m²
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tamaño [cm]
73cm
APLICACIÓN SW
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Si
Controlador Dual
Si
CONECTIVIDAD
DisplayPort
Sí (2ea)
HDMI
Sí (2ea)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3-pole (Sound Only)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Brillo automático
Sí
Ahorro de energía inteligente
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Efecto HDR
Si
Color calibrado en fábrica
Si
Super Resolución+
Si
Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento
Si
Estabilizador negro
Si
Sincronización de acción dinámica
Si
Cruz
Si
Auto Input Switch
Si
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
781 x 391 x 132
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
Peso en el envío [kg]
6.6 kg
Peso con soporte [kg]
5.1 kg
Peso sin soporte [kg]
4.0 kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
21W
Consumo de energía (modo de reposo)
Menor a 0.5W
Consumo de energía (típ.)
22W (Typ.)
Consumo (DC Off)
Menor a 0.5W
Entrada CA
100~240Vac, 50/60Hz
Tipo
External Power(Adapter)
ACCESORIO
HDMI
Sí
Mando a distancia
Sí
Cable de alimentación
Sí
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Diseño de la puerta
Manija oculta
EasyClean
Sí
Color exterior
Negro
Capacidad del horno (L)
42
Tipo
Hornos de microondas LG Solo
CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD
Bloqueo para niños
Sí
EasyClean
Sí
Ajuste del tiempo
Sí
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO MICROONDAS
Tipo de luz de la cavidad
LED
Potencia de salida de microondas (W)
1350
Capacidad del horno (L)
42
Smart Inverter
Sí
Tamaño de la plataforma giratoria (mm)
360
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO
Capacidad del horno (L)
1.5
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL
Pantalla de control
LED
Tipo de control
Panel Touch (2)
DISEÑO/ACABADO
Diseño de cavidad
Cuadrado
Material de la cavidad
Recubrimiento EasyClean
Pantalla de control
LED
Color exterior
Negro
Acabado de PrintProof
Espejo
DIMENSIONES/PESO
Dimensión de la cavidad (An. x Alt. x Prof.) (mm)
394.5 x 262 x 406.5
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)
540 x 322 x 433
Peso del producto (kg)
13.3
Tamaño en ancho (mm)
540
POTENCIA/CALIFICACIONES
Potencia (W)
1200
TECNOLOGÍA SMART
SmartDiagnosis
Sí
ACCESORIOS
Aro de rotación (ea)
Estable con 6 puntos de soporte
