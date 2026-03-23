About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas + Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean

29U511.MS1596
Vista frontal de Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas + Horno Microondas NeoChef™ 1.5 pies³ EasyClean 29U511.MS1596
Skip to main content LG HORNO DE MICROONDAS NEOCHEF™ 1.5 PIES³ MS1596DIR | LG MX
Características clave

  • Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas
  • Diseño de 3 caras prácticamente sin bordes
  • sRGB 99% (Típico), Color calibrado de fábrica
  • Recubrimiento de Fácil limpieza EasyCleanTM
  • Magnetrón Smart Inverter con 10 años de garantía
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 544 mm x 308 mm x 432 mm
Más
Imprimir

Especificación clave

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

29

Pantalla - Resolución

2560 x 1080

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

21:9

Pantalla - Gama de colores (típ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Pantalla - Tiempo de respuesta

5ms (GtG at Faster)

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

29U511A-B

Año

Y25

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

29

Relación de aspecto

21:9

Tipo de panel

IPS

Tiempo de respuesta

5ms (GtG at Faster)

Resolución

2560 x 1080

Paso de píxeles [mm]

0.2626 x 0.2628 mm

Profundidad de color (número de colores)

16.7M

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Típ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (típ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Gama de colores (mín.)

sRGB 90% (CIE1931)

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (Mín.) [cd/m²]

200 cd/m²

Relación de contraste (mín.)

700:1

Tamaño [cm]

73cm

APLICACIÓN SW

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Si

Controlador Dual

Si

CONECTIVIDAD

DisplayPort

Sí (2ea)

HDMI

Sí (2ea)

Versión DP

1.4

Salida de auriculares

3-pole (Sound Only)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Brillo automático

Ahorro de energía inteligente

A prueba de parpadeos

Efecto HDR

Si

Color calibrado en fábrica

Si

Super Resolución+

Si

Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento

Si

Estabilizador negro

Si

Sincronización de acción dinámica

Si

Cruz

Si

Auto Input Switch

Si

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

Montaje en pared [mm]

100 x 100 mm

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

781 x 391 x 132

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

688.5 x 408.7 x 220 mm

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

688.5 x 313.4 x 76.9 mm

Peso en el envío [kg]

6.6 kg

Peso con soporte [kg]

5.1 kg

Peso sin soporte [kg]

4.0 kg

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (máx.)

21W

Consumo de energía (modo de reposo)

Menor a 0.5W

Consumo de energía (típ.)

22W (Typ.)

Consumo (DC Off)

Menor a 0.5W

Entrada CA

100~240Vac, 50/60Hz

Tipo

External Power(Adapter)

ACCESORIO

HDMI

Mando a distancia

Cable de alimentación

Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Diseño de la puerta

Manija oculta

EasyClean

Color exterior

Negro

Capacidad del horno (L)

42

Tipo

Hornos de microondas LG Solo

CARACTERÍSTICAS DE PRACTICIDAD

Bloqueo para niños

EasyClean

Ajuste del tiempo

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO MICROONDAS

Tipo de luz de la cavidad

LED

Potencia de salida de microondas (W)

1350

Capacidad del horno (L)

42

Smart Inverter

Tamaño de la plataforma giratoria (mm)

360

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

Capacidad del horno (L)

1.5

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

Pantalla de control

LED

Tipo de control

Panel Touch (2)

DISEÑO/ACABADO

Diseño de cavidad

Cuadrado

Material de la cavidad

Recubrimiento EasyClean

Pantalla de control

LED

Color exterior

Negro

Acabado de PrintProof

Espejo

DIMENSIONES/PESO

Dimensión de la cavidad (An. x Alt. x Prof.) (mm)

394.5 x 262 x 406.5

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) (mm)

540 x 322 x 433

Peso del producto (kg)

13.3

Tamaño en ancho (mm)

540

POTENCIA/CALIFICACIONES

Potencia (W)

1200

TECNOLOGÍA SMART

SmartDiagnosis

ACCESORIOS

Aro de rotación (ea)

Estable con 6 puntos de soporte

Encontrar una tienda cerca de ti

Experimenta este producto en tu entorno.
Ver más opciones
 
 