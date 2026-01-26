We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas + Pantalla 86 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
29U511.86UA75
()
Características clave
- Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas
- Diseño de 3 caras prácticamente sin bordes
- sRGB 99% (Típico), Color calibrado de fábrica
- Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K
Productos en este Combo: 2
Pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas
Pantalla Full HD 21:9 UltraWide™
Ve más, haz más
La pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) ofrece más espacio de pantalla horizontal que un monitor FHD (1920×1080) estándar. El diseño prácticamente sin biseles ofrece una visión ininterrumpida y más amplia. Esto permite una multitarea más eficiente sin necesidad de cambiar entre ventanas.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Los premios CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna declaración ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se concedió el premio.
Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente
Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.
- Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas
- Pantalla 86 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
27SR50F-W
Año
2023
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
5ms
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.3114 x 0.3114
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
68.6
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Relación de contraste (mín.)
700:1
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (2ea)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Brillo automático
Sí
Ahorro de energía inteligente
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
SONIDO
Altavoz
Sí
Conectividad Bluetooth
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
768 x 126 x 435
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
611.8 x 450.9 x 209.9
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
611.8 x 370.9 x 45.1
Peso en el envío [kg]
7.3kg
Peso con soporte [kg]
5.6kg
Peso sin soporte [kg]
4.4kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
21W
Consumo de energía (modo de reposo)
Menor a 0.5W
Consumo de energía (típ.)
20.1W
Consumo (DC Off)
Menor a 0.5W
Entrada CA
100~240Vac, 50/60Hz
Tipo
External Power(Adapter)
ACCESORIO
HDMI
Sí
Mando a distancia
Sí
Cable de alimentación
Sí
Especificación clave
PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla
4K UHD
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Salida de audio
20W
AUDIO - Sistema de altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1920 x 1102 x 59.8
DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte
33.6
Todas las especificaciones
PICTURE (DISPLAY)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Resolución de pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de retroiluminación
Directa
Refresh Rate
60Hz
PICTURE (PROCESSING)
Procesador de imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
Escalador AI
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Si
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Modo de imagen
10 modos
Calibración Automática
Si
GAMING
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Si
VRR (Variable Refresh Rate)
Si (Hasta 60Hz)
ACCESSIBILITY
Alto contraste
Si
escala de grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONS AND REGULATORY
Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1920 x 1102 x 59.8
Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)
1920 x 1182 x 413
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
2080 x 1255 x 220
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1660 x 413
Peso del televisor sin soporte
33.6
Peso del televisor con soporte
34.2
Peso del embalaje
45.1
Montaje VESA (Ancho x Alto)
400 x 400
AUDIO
Sonido AI
AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Voz clara Pro
Si (Nivelación Automática de Volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo de sonido de TV Compartir
Si
Salida de audio simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de audio
20W
Afinación acústica IA
Ready (se requiere Magic Remote)
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Dirección del altavoz
Hacia Abajo
Sistema de altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONNECTIVITY
Canal de retorno de audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (v 5.1)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporta eARC, ALLM)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
Cámara USB compatible
Si
AI Chatbot
Si
Navegador web completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de voz inteligente
Ready (se requiere Magic Remote)
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Ready (se requiere Magic Remote)
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Ready (se requiere Magic Remote)
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
POWER
Fuente de alimentación (voltaje, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remoto
Standard Remote
Montaje en pared
Sí (Attached)
TRANSMISIÓN
Recepción de TV Análoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de TV Digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
