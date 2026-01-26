About Cookies on This Site

Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas + Pantalla 86 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025

Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas + Pantalla 86 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025

29U511.86UA75
front view
monitore front view
TV Front view
front view
monitore front view
TV Front view

Características clave

  • Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas
  • Diseño de 3 caras prácticamente sin bordes
  • sRGB 99% (Típico), Color calibrado de fábrica
  • Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K
Más
Productos en este Combo: 2
Front view

29u511a-b

Monitor LG UltraWide con pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 pulgadas
Vista frontal de la Pantalla 86 pulgadas LG UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 86UA7500PSA

86UA7500PSA

Pantalla 86 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Logotipo del monitor ultra ancho LG.

Logotipo del monitor ultra ancho LG.

Pantalla IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 pulgadas

Monitor ultrapanorámico LG sobre un escritorio blanco en una oficina moderna, que muestra múltiples paneles de datos y gráficos para la productividad y la multitarea.

Monitor ultrapanorámico LG sobre un escritorio blanco en una oficina moderna, que muestra múltiples paneles de datos y gráficos para la productividad y la multitarea.

Monitor LG ultrapanorámico de 29 pulgadas que ilustra la diferencia entre las relaciones de aspecto 21:9 y 16:9, con varias aplicaciones mostradas una al lado de la otra para la multitarea.

Pantalla de 29" WFHD
IPS™ Display

Con pantalla sin bordes

Un motociclista futurista corre por un paisaje urbano iluminado con neón, con una sección resaltada que muestra una vista más clara y nítida para demostrar la claridad del movimiento.

Nitidez y fluidez con una frecuencia refrescante de 100 Hz

Vista lateral de un monitor que ilustra el ajuste de inclinación con contornos superpuestos que muestran su rango de movimiento ergonómico.

Sin desorden gracias a un elegante soporte

Vista nocturna de un puente moderno brillantemente iluminado y de rascacielos con una vívida iluminación reflejada en el agua, demostrando un alto contraste y detalle de color.

Contraste detallado HDR10

Pantalla Full HD 21:9 UltraWide™

Ve más, haz más

La pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) ofrece más espacio de pantalla horizontal que un monitor FHD (1920×1080) estándar. El diseño prácticamente sin biseles ofrece una visión ininterrumpida y más amplia. Esto permite una multitarea más eficiente sin necesidad de cambiar entre ventanas.

Ultra-wide 29-inch LG monitor illustrating the difference between 21:9 and 16:9 aspect ratios, with multiple applications displayed side by side for multitasking.

Ultra-wide 29-inch LG monitor illustrating the difference between 21:9 and 16:9 aspect ratios, with multiple applications displayed side by side for multitasking.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Logotipo de Ganadora de iF Design Award

Ganadora de iF Design Award

Insignia de los CES Innovation Awards con mención a 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

Logotipo de Selección del editor de AVForums para LG webOS 24 como mejor sistema para televisión inteligente 2024/2025.

Selección del editor de AVForums - Mejor sistema de TV inteligente 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia inteligente, elegante y rápida, además de innovadora y ordenada”.

*Los premios CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna declaración ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se concedió el premio.

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

Mira los detalles
con total claridad

Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente

Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.

Imprimir

Especificación clave

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

27

Pantalla - Resolución

1920 x 1080

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

250

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Pantalla - Tiempo de respuesta

5ms

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

27SR50F-W

Año

2023

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

27

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

IPS

Tiempo de respuesta

5ms

Resolución

1920 x 1080

Paso de píxeles [mm]

0.3114 x 0.3114

Profundidad de color (número de colores)

16.7M

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Típ.) [cd/m²]

250

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Gama de colores (mín.)

68.6

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (Mín.) [cd/m²]

200

Relación de contraste (mín.)

700:1

CONECTIVIDAD

HDMI

Sí (2ea)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Brillo automático

Ahorro de energía inteligente

A prueba de parpadeos

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

Montaje en pared [mm]

100 x 100 mm

SONIDO

Altavoz

Conectividad Bluetooth

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

768 x 126 x 435

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

611.8 x 450.9 x 209.9

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

611.8 x 370.9 x 45.1

Peso en el envío [kg]

7.3kg

Peso con soporte [kg]

5.6kg

Peso sin soporte [kg]

4.4kg

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (máx.)

21W

Consumo de energía (modo de reposo)

Menor a 0.5W

Consumo de energía (típ.)

20.1W

Consumo (DC Off)

Menor a 0.5W

Entrada CA

100~240Vac, 50/60Hz

Tipo

External Power(Adapter)

ACCESORIO

HDMI

Mando a distancia

Cable de alimentación

Imprimir

Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

4K UHD

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

60Hz

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

AUDIO - Salida de audio

20W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.0 Ch

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1920 x 1102 x 59.8

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

33.6

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K UHD

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de retroiluminación

Directa

Refresh Rate

60Hz

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Si

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Modo de imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

GAMING

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 60Hz)

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1920 x 1102 x 59.8

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1920 x 1182 x 413

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

2080 x 1255 x 220

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1660 x 413

Peso del televisor sin soporte

33.6

Peso del televisor con soporte

34.2

Peso del embalaje

45.1

Montaje VESA (Ancho x Alto)

400 x 400

AUDIO

Sonido AI

AI Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de audio

20W

Afinación acústica IA

Ready (se requiere Magic Remote)

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporta eARC, ALLM)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de voz inteligente

Ready (se requiere Magic Remote)

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Ready (se requiere Magic Remote)

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Ready (se requiere Magic Remote)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

Standard Remote

Montaje en pared

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

