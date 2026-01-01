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LG Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 34 pulgadas
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Nitidez que te permite mantener el control, en una pantalla de 34 pulgadas
Con su amplia pantalla UltraWide WQHD (3440 × 1440) de 34 pulgadas, UltraGear ofrece un espacio de visualización más amplio que ayuda a mejorar la claridad visual y el nivel de detalle. La resolución WQHD contribuye a que las imágenes se vean más nítidas y proporciona más espacio en pantalla, lo que ofrece una experiencia más envolvente para quienes valoran tanto el tamaño como la resolución.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Apuesta por la amplitud, no por la estrechez.
La relación de aspecto 21:9 UltraWide: la opción ideal para los videojuegos
El monitor WQHD curvo de 21:9 ofrece una experiencia envolvente y cautivadora tanto para los videojuegos como para diversos contenidos de entretenimiento, gracias a su relación de aspecto equilibrada y optimizada.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Sumérgete en los colores reales, conquista el juego
Nuestro Monitor Gaming es compatible con una amplia gama de colores, que cubre el 95 % (típico) del espacio de color DCI-P3, lo que permite reproducir colores de alta fidelidad con VESA DisplayHDR™ 400 y disfrutar de una experiencia de juego realista.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Una velocidad impresionante, sumérgete en el mundo de los videojuegos
El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG),
que reduce el efecto fantasma inverso y ofrece una respuesta rápida,
te permite disfrutar de una experiencia de juego totalmente nueva.
*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.
*Select 'Faster Mode' to perform '1ms Response Time'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).
Movimiento fluido, diversión sin límites
Reduce al mínimo los efectos de tearing y los retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium en un monitor para juegos WQHD. Disfruta de una experiencia de juego fluida y nítida, con una reducción significativa de los efectos de tearing y los retrasos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño elegante y despejado
Disfruta de nuestro diseño prácticamente sin bordes, combinado con una base totalmente ajustable que permite girar, inclinar, regular la altura y pivotar.
El soporte en L, de líneas limpias, está diseñado para ahorrar espacio en el escritorio y eliminar las zonas muertas, lo que hace que tu configuración sea ordenada y eficiente.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
34
Pantalla - Resolución
3440 x 1440
Pantalla - Tipo de panel
VA
Pantalla - Relación de aspecto
21:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
300cd/m²
Pantalla - Curvatura
1500R
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giratorio
Todas las especificaciones
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
980 x 475 x 170mm
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
"808 x 512.47 x 235mm(Arriba)/ 808 x 392.47 x 235mm(Abajo)"
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
808 x 363.92 x 107.11mm
Peso en el envío [kg]
10.5kg
Peso con soporte [kg]
7.3kg
Peso sin soporte [kg]
5.3kg
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
34
Relación de aspecto
21:9
Tipo de panel
VA
Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Resolución
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.2317 x 0.2317mm
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
300cd/m²
Relación de contraste (típ.)
4000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Curvatura
1500R
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90%
Brillo (Mín.) [cd/m²]
250cd/m²
Relación de contraste (mín.)
3200:1
Tamaño [cm]
86.4
Tratamiento de superficies
Antirreflejo
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
AMD FreeSync
FreeSync Premium
Debilidad del color
SI
Ahorro de energía inteligente
SI
Color calibrado en fábrica
SI
PIP
SI
PBP
2PBP
A prueba de parpadeos
SI
Sincronización de acción dinámica
SI
Estabilizador negro
SI
Cruz
SI
Modo Lector
SI
Contador FPS
SI
VRR
SI
Super Resolución+
SI
Efecto HDR
SI
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giratorio
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
Diseño sin bordes
Diseño práciticamente sin bordes de 3 lados
Soporte OneClick
SI
ACCESORIO
Puerto de pantalla
SI
HDMI
SI (ver 2.1)
Adaptador
SI
HDMI (color/longitud)
Negro / 1.8m
Cable de alimentación
SI
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 0.5W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Fuente de alimentación externa (Adaptador)
SONIDO
Altavoz
5W x 2
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
DisplayPort
SI(1ea)
Versión DP
1.4
USB-C
SI(1ea)
Salida de auriculares
3 polos (Solo sonido)
USB-C (Transmisión de datos)
SI
USB-C (Resolución máx. en Hz)
3440 x 1440@240Hz
USB-C (Power Delivery)
15W
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