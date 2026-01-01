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LG Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 34 pulgadas

LG Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 34 pulgadas

34G630A-B
Vista frontal de LG Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 34 pulgadas 34G630A-B
left angled front view of 34G630A
right angled front view of 34G630A
right side view of 34G630A with tilt adjustment
front view of 34G630A with height adjustment
right side view of 34G630A
right side view of 34G630A with tilt adjustment
top view of 34G630A
top view of 34G630A with right swivel
top view of 34G630A with left swivel
rear view of 34G630A
left rear angled view of 34G630A
rear close-up view of stand mount of 34G630A
rear close-up view of ports of 34G630A
rear close-up view of ports and vesa mount of 34G630A
Vista frontal de LG Monitor Gaming UltraGear™ G6 de 34 pulgadas 34G630A-B
left angled front view of 34G630A
right angled front view of 34G630A
right side view of 34G630A with tilt adjustment
front view of 34G630A with height adjustment
right side view of 34G630A
right side view of 34G630A with tilt adjustment
top view of 34G630A
top view of 34G630A with right swivel
top view of 34G630A with left swivel
rear view of 34G630A
left rear angled view of 34G630A
rear close-up view of stand mount of 34G630A
rear close-up view of ports of 34G630A
rear close-up view of ports and vesa mount of 34G630A

Características clave

  • Pantalla de 34 pulgadas WQHD (3440x1440)
  • Tiempo de respuesta de 1ms (GtG)
  • DisplayHDR™ 400 con DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Diseño prácticamente sin bordes
  • Soporte en L que no ocupa espacio
Más
LG UltraGear™ G6 logo.

LG UltraGear™ G6 logo.

Monitor Gaming de 34 pulgadas 240Hz WQHD

Front image of the gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

Front image of the gaming monitor in a futuristic, neon-lit room.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 21:9 WQHD 3440x1440 resolution, DCI-P3 95% color gamut, VESA DisplayHDR 400, 240Hz refresh rate, 1ms (GtG) response timeAdaptive Sync with AMD FreeSync Premium support.

Feature overview of a gaming monitor highlighting: 21:9 WQHD 3440x1440 resolution, DCI-P3 95% color gamut, VESA DisplayHDR 400, 240Hz refresh rate, 1ms (GtG) response timeAdaptive Sync with AMD FreeSync Premium support.

Display

Display

Nitidez que te permite mantener el control, en una pantalla de 34 pulgadas

Con su amplia pantalla UltraWide WQHD (3440 × 1440) de 34 pulgadas, UltraGear ofrece un espacio de visualización más amplio que ayuda a mejorar la claridad visual y el nivel de detalle. La resolución WQHD contribuye a que las imágenes se vean más nítidas y proporciona más espacio en pantalla, lo que ofrece una experiencia más envolvente para quienes valoran tanto el tamaño como la resolución.

A 34-inch 21:9 WQHD monitor displaying a futuristic battle scene with giant robotic machines in a sci-fi city.

A 34-inch 21:9 WQHD monitor displaying a futuristic battle scene with giant robotic machines in a sci-fi city.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Apuesta por la amplitud, no por la estrechez.
La relación de aspecto 21:9 UltraWide: la opción ideal para los videojuegos

El monitor WQHD curvo de 21:9 ofrece una experiencia envolvente y cautivadora tanto para los videojuegos como para diversos contenidos de entretenimiento, gracias a su relación de aspecto equilibrada y optimizada.

21:9 UltraWide WQHD curved monitor (3440x1440) showing a futuristic city skyline with a spacecraft flying above illuminated towers.

21:9 UltraWide WQHD curved monitor (3440x1440) showing a futuristic city skyline with a spacecraft flying above illuminated towers.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Sumérgete en los colores reales, conquista el juego

Nuestro Monitor Gaming es compatible con una amplia gama de colores, que cubre el 95 % (típico) del espacio de color DCI-P3, lo que permite reproducir colores de alta fidelidad con VESA DisplayHDR™ 400 y disfrutar de una experiencia de juego realista.

A monitor displaying a futuristic city battle scene with armored soldiers wielding glowing energy weapons under neon lights.

A monitor displaying a futuristic city battle scene with armored soldiers wielding glowing energy weapons under neon lights.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

SPEED

SPEED

A monitor showing a high-speed motorcycle race on neon-lit city streets, highlighting smooth motion at 240Hz refresh rate.

Fluid gaming motion with 240Hz refresh rate

To bring a 240Hz refresh rate for fluid, crystal-clear visuals, while minimizing motion blur. Dive into more immersive gameplay with every frame.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Una velocidad impresionante, sumérgete en el mundo de los videojuegos

El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG),

que reduce el efecto fantasma inverso y ofrece una respuesta rápida,

te permite disfrutar de una experiencia de juego totalmente nueva.

*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.

*Select 'Faster Mode' to perform '1ms Response Time'. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

Movimiento fluido, diversión sin límites

Reduce al mínimo los efectos de tearing y los retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium en un monitor para juegos WQHD. Disfruta de una experiencia de juego fluida y nítida, con una reducción significativa de los efectos de tearing y los retrasos.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.

Black Stabilizar

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a moverse con rapidez entre las explosiones de destellos.

Crosshair

El punto de mira está fijado en el centro para mejorar la precisión del disparo.

Contador FPS

El contador de FPS te permitirá ver cómo se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS tendrás datos en tiempo real.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño elegante y despejado

Disfruta de nuestro diseño prácticamente sin bordes, combinado con una base totalmente ajustable que permite girar, inclinar, regular la altura y pivotar.

El soporte en L, de líneas limpias, está diseñado para ahorrar espacio en el escritorio y eliminar las zonas muertas, lo que hace que tu configuración sea ordenada y eficiente.

Tilt adjustable icon.

Inclinación

-5° ~ 20°

Swivel adjustable icon.

Giro

-30° ~ +30°

Height adjustable icon.

Altura

120mm

Wall mountable adjustable icon.

Montaje en pared

100x100

Front and rear view of the UltraGear™ 34G630A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

Front and rear view of the UltraGear™ 34G630A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

USB Type C icon.

USB-C (PD 15W)

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort 1.4 x 1

Con DSC

Speakers icon.

Bocinas 5Wx 2

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    34

  • Pantalla - Resolución

    3440 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    VA

  • Pantalla - Relación de aspecto

    21:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Pantalla - Curvatura

    1500R

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms (GtG at Faster)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giratorio

Todas las especificaciones

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    980 x 475 x 170mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    "808 x 512.47 x 235mm(Arriba)/ 808 x 392.47 x 235mm(Abajo)"

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11mm

  • Peso en el envío [kg]

    10.5kg

  • Peso con soporte [kg]

    7.3kg

  • Peso sin soporte [kg]

    5.3kg

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    34

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0.2317 x 0.2317mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Relación de contraste (típ.)

    4000:1

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Curvatura

    1500R

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90%

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Relación de contraste (mín.)

    3200:1

  • Tamaño [cm]

    86.4

  • Tratamiento de superficies

    Antirreflejo

  • Color Bit

    10bit (8bit+FRC)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • AMD FreeSync

    FreeSync Premium

  • Debilidad del color

    SI

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • Color calibrado en fábrica

    SI

  • PIP

    SI

  • PBP

    2PBP

  • A prueba de parpadeos

    SI

  • Sincronización de acción dinámica

    SI

  • Estabilizador negro

    SI

  • Cruz

    SI

  • Modo Lector

    SI

  • Contador FPS

    SI

  • VRR

    SI

  • Super Resolución+

    SI

  • Efecto HDR

    SI

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y25

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giratorio

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

  • Diseño sin bordes

    Diseño práciticamente sin bordes de 3 lados

  • Soporte OneClick

    SI

ACCESORIO

  • Puerto de pantalla

    SI

  • HDMI

    SI (ver 2.1)

  • Adaptador

    SI

  • HDMI (color/longitud)

    Negro / 1.8m

  • Cable de alimentación

    SI

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 0.5W

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Fuente de alimentación externa (Adaptador)

SONIDO

  • Altavoz

    5W x 2

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(2ea)

  • DisplayPort

    SI(1ea)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    SI(1ea)

  • Salida de auriculares

    3 polos (Solo sonido)

  • USB-C (Transmisión de datos)

    SI

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3440 x 1440@240Hz

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

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