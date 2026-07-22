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Monitor gaming UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, FHD a 144 Hz
Monitor gaming UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, FHD a 144 Hz
Características clave
- Pantalla IPS FHD (1920x1080) de 24 pulgadas
- Tasa de actualización de 144 Hz, MBR de 1 ms
- HDR10 con sRGB 99 % (típ.), compatibilidad con 16,7 millones de colores
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
- Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
- Soporte en forma de L para un mayor espacio
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento fluido en juegos con tasa de actualización de 144 Hz
Ofrece una tasa de refresco de 144 Hz para imágenes fluidas y nítidas, minimizando el desenfoque de movimiento.
Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función de reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms (1ms MBR) reduce la luminancia; además, las siguientes funciones no pueden utilizarse mientras esta esté activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Minimiza el tearing (desgarro de imagen) y el retardo gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™. Disfruta de una reducción significativa del tearing y los tirones (stuttering) para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y un efecto fantasma minimizados.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Siente el combate real con
colores vivos
Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro de color que permite una representación cromática de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, ofreciendo así una experiencia de juego envolvente. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla espectaculares tal y como los concibieron los desarrolladores del juego.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control más inteligente y cambio fluido con LG Switch
Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar el monitor tanto para juegos como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración del monitor: ajusta la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias y aplica los cambios al instante mediante una tecla de acceso rápido. La aplicación también permite dividir la pantalla en 11 diseños e iniciar tu plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a tu configuración.
*Este video es solo para fines ilustrativos y es posible que no refleje las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere software y una descarga manual desde LG.com para su correcto funcionamiento.
Dynamic Action Sync
Gracias a la reducción del retardo de entrada (*input lag*) con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y reaccionar rápidamente.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Prácticamente sin bordes, diseño visualmente sofisticado
Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultrafino y a la base minimalista, que ofrecen un diseño prácticamente sin bordes. El soporte de aspecto flotante realza una estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla continua proporciona una experiencia visual envolvente: ideal para configuraciones de doble monitor o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
23.8
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250cd/m²
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Todas las especificaciones
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
620 x 134 x 385
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
539.4 x 412 x 220
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7
Peso en el envío [kg]
4.4kg
Peso con soporte [kg]
3.3kg
Peso sin soporte [kg]
2.4kg
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
23.8
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Resolución
1920 x 1080
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250cd/m²
Relación de contraste (típ.)
1500:1
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
144
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200cd/m²
Relación de contraste (mín.)
1050:1
Tamaño [cm]
60.4
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
AMD FreeSync
FreeSync
Ahorro de energía inteligente
SI
NVIDIA G-Sync
G-SYNC Compatible
Contador FPS
SI
Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento
SI
Efecto HDR
SI
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y26
ALIMENTACIÓN
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Fuente de alimentación externa (adaptador)
ACCESORIO
HDMI
SI
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(1ea)
DisplayPort
SI(1ea)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3-pole (Solo Sonido)
MECÁNICO
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
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