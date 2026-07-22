Monitor gaming UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, FHD a 144 Hz

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms (1ms MBR) reduce la luminancia; además, las siguientes funciones no pueden utilizarse mientras esta esté activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.