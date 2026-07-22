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Monitor gaming UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, FHD a 144 Hz

Monitor gaming UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, FHD a 144 Hz

24G411B-B
Vista frontal de Monitor gaming UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, FHD a 144 Hz 24G411B-B
This image shows the front view of the LG UltraGear G4 24-inch gaming monitor, featuring IPS display with FHD (1920×1080) resolution, a 144Hz refresh rate, and 1ms MBR, emphasizing fast performance and smooth gameplay for gaming use, displaying game imagery.
Side view
'Rear view
'Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 144Hz refresh rate for fluid gaming motion.
A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with '1ms MBR' displayed prominently.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
This image highlights the LG Switch app interface, showing features such as Dual mode, Smart screen split, launching a video call, and Personalized Picture Wizard for smarter control and seamless screen switching.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including one HDMI™ 2.0 input, one DisplayPort 1.4 port.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view
Vista frontal de Monitor gaming UltraGear™ G4 de 24 pulgadas, FHD a 144 Hz 24G411B-B
This image shows the front view of the LG UltraGear G4 24-inch gaming monitor, featuring IPS display with FHD (1920×1080) resolution, a 144Hz refresh rate, and 1ms MBR, emphasizing fast performance and smooth gameplay for gaming use, displaying game imagery.
Side view
'Rear view
'Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 144Hz refresh rate for fluid gaming motion.
A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with '1ms MBR' displayed prominently.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
This image highlights the LG Switch app interface, showing features such as Dual mode, Smart screen split, launching a video call, and Personalized Picture Wizard for smarter control and seamless screen switching.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including one HDMI™ 2.0 input, one DisplayPort 1.4 port.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view

Características clave

  • Pantalla IPS FHD (1920x1080) de 24 pulgadas
  • Tasa de actualización de 144 Hz, MBR de 1 ms
  • HDR10 con sRGB 99 % (típ.), compatibilidad con 16,7 millones de colores
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
  • Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
  • Soporte en forma de L para un mayor espacio
Más
Logotipo de UltraGear™ en una habitación futurista con iluminación de neón.

Logotipo de UltraGear™ en una habitación futurista con iluminación de neón.

Monitor gaming FHD de 24 pulgadas y 144 Hz

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 24g411b en una habitación futurista con iluminación de neón.

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 24g411b en una habitación futurista con iluminación de neón.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Esta imagen presenta las características clave de un monitor gaming LG, incluyendo una tasa de refresco de 144 Hz para un movimiento fluido, pantalla IPS con HDR10 y cobertura de color sRGB del 99 % para imágenes vívidas, jugabilidad fluida con compatibilidad para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync, tiempo de respuesta MBR de 1 ms para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes para una configuración inmersiva.

Esta imagen presenta las características clave de un monitor gaming LG, incluyendo una tasa de refresco de 144 Hz para un movimiento fluido, pantalla IPS con HDR10 y cobertura de color sRGB del 99 % para imágenes vívidas, jugabilidad fluida con compatibilidad para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync, tiempo de respuesta MBR de 1 ms para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes para una configuración inmersiva.

VelocidadColorUsabilidad

Movimiento fluido en juegos con tasa de actualización de 144 Hz

Ofrece una tasa de refresco de 144 Hz para imágenes fluidas y nítidas, minimizando el desenfoque de movimiento.

Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.

Escena de carreras de motos que ilustra la tasa de refresco de 144 Hz del UltraGear™ 24g411b para un movimiento fluido y nítido en los juegos.

Escena de carreras de motos que ilustra la tasa de refresco de 144 Hz del UltraGear™ 24g411b para un movimiento fluido y nítido en los juegos.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Se muestra un coche de carreras amarillo avanzando a gran velocidad por la pantalla, con la indicación "1ms MBR" destacada. El interior del recuadro blanco se ve con nitidez, mientras que el área exterior aparece borrosa.

Velocidad máxima
hacia la victoria

La función de reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms (1ms Motion Blur Reduction)* permite un juego fluido, reduciendo el desenfoque y el efecto fantasma. Los objetos dinámicos y rápidos en plena acción pueden brindar a los jugadores una ventaja competitiva.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms (1ms MBR) reduce la luminancia; además, las siguientes funciones no pueden utilizarse mientras esta esté activada: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de 1ms MBR.

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Minimiza el tearing (desgarro de imagen) y el retardo gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™. Disfruta de una reducción significativa del tearing y los tirones (stuttering) para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y un efecto fantasma minimizados.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 24g411b comparando los modos desactivado y activado, ilustrando un movimiento más fluido y una reducción del *tearing* gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 24g411b comparando los modos desactivado y activado, ilustrando un movimiento más fluido y una reducción del *tearing* gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Siente el combate real con
colores vivos

Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro de color que permite una representación cromática de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, ofreciendo así una experiencia de juego envolvente. Permite a los jugadores experimentar campos de batalla espectaculares tal y como los concibieron los desarrolladores del juego.

Logotipo de pantalla IPS.

El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional con un amplio ángulo de visión.

Logotipo de HDR 10.

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

Logotipo de sRGB 99%.

Con una cobertura del 99% del espectro sRGB, es una solución excelente para una visualización precisa del color.

Escena de batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que muestra colores vivos y un gran contraste con explosiones brillantes, planetas luminosos y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

Escena de batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que muestra colores vivos y un gran contraste con explosiones brillantes, planetas luminosos y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control más inteligente y cambio fluido con LG Switch

Con la aplicación LG Switch, es fácil optimizar el monitor tanto para juegos como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración del monitor: ajusta la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias y aplica los cambios al instante mediante una tecla de acceso rápido. La aplicación también permite dividir la pantalla en 11 diseños e iniciar tu plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a tu configuración.

Este video muestra cómo configurar su monitor con la aplicación LG Switch.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 25G550B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*Este video es solo para fines ilustrativos y es posible que no refleje las especificaciones reales del producto.

*LG Switch requiere software y una descarga manual desde LG.com para su correcto funcionamiento.

Dynamic Action Sync

Gracias a la reducción del retardo de entrada (*input lag*) con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y reaccionar rápidamente.

Black Stabilizer

Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida a través de entornos sombríos o cambios repentinos de iluminación.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

　

Prácticamente sin bordes, diseño visualmente sofisticado

Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultrafino y a la base minimalista, que ofrecen un diseño prácticamente sin bordes. El soporte de aspecto flotante realza una estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla continua proporciona una experiencia visual envolvente: ideal para configuraciones de doble monitor o espacios de trabajo minimalistas.

Icono de diseño sin bordes.

Diseño prácticamente
sin bordes en 3 lados

Icono de inclinación.

Inclinación

Icono de montaje en pared 100x100.

Montaje en pared

Esta imagen muestra un monitor gaming UltraGear™ en un escritorio reproduciendo una escena de juego, con detalles ampliados que resaltan el diseño de pantalla sin bordes y el elegante soporte de aspecto flotante.

Esta imagen muestra un monitor gaming UltraGear™ en un escritorio reproduciendo una escena de juego, con detalles ampliados que resaltan el diseño de pantalla sin bordes y el elegante soporte de aspecto flotante.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    23.8

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

Todas las especificaciones

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    620 x 134 x 385

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    539.4 x 412 x 220

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7

  • Peso en el envío [kg]

    4.4kg

  • Peso con soporte [kg]

    3.3kg

  • Peso sin soporte [kg]

    2.4kg

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    23.8

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tiempo de respuesta

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Relación de contraste (típ.)

    1500:1

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    144

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    200cd/m²

  • Relación de contraste (mín.)

    1050:1

  • Tamaño [cm]

    60.4

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • AMD FreeSync

    FreeSync

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • NVIDIA G-Sync

    G-SYNC Compatible

  • Contador FPS

    SI

  • Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento

    SI

  • Efecto HDR

    SI

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y26

ALIMENTACIÓN

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Fuente de alimentación externa (adaptador)

ACCESORIO

  • HDMI

    SI

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(1ea)

  • DisplayPort

    SI(1ea)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3-pole (Solo Sonido)

MECÁNICO

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

Lo que dice la gente

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