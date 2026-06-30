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Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas, FHD y 200 Hz

Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas, FHD y 200 Hz

27G521B-B
Vista frontal de Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas, FHD y 200 Hz 27G521B-B
Front view of the LG UltraGear G5 27-inch gaming monitor, featuring an IPS display with FHD (1920×1080) resolution, a 200Hz refresh rate, and a 1ms (GtG) response time, designed for fast performance and smooth gameplay, displaying game imagery.
side view
rear view
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 200Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
Feature overview image showing a gaming monitor interface with Dual Mode display adjustment, Smart Screen Split for multitasking layouts, one-click video call launch, and a Personalized Picture Wizard for customized screen settings.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including two HDMI™ 2.0 inputs, one DisplayPort 1.4 ports with DSC support, and 3-pole H/P out.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view
Front view of the monitor stand and base
Vista frontal de Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas, FHD y 200 Hz 27G521B-B
Front view of the LG UltraGear G5 27-inch gaming monitor, featuring an IPS display with FHD (1920×1080) resolution, a 200Hz refresh rate, and a 1ms (GtG) response time, designed for fast performance and smooth gameplay, displaying game imagery.
side view
rear view
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 200Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
Feature overview image showing a gaming monitor interface with Dual Mode display adjustment, Smart Screen Split for multitasking layouts, one-click video call launch, and a Personalized Picture Wizard for customized screen settings.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including two HDMI™ 2.0 inputs, one DisplayPort 1.4 ports with DSC support, and 3-pole H/P out.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view
Front view of the monitor stand and base

Características clave

  • Pantalla IPS FHD (1920 x 1080) de 27 pulgadas
  • Frecuencia de actualizacción de 200 Hz, Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)
  • HDR 10 con sRGB al 99 % (típico), compatible con 16,7 millones de colores
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
  • Soporte en forma de L que no ocupa espacio
Más
El logotipo de UltraGear™ en una sala futurista iluminada con luces de neón.

Monitor Gaming FHD de 27 pulgadas y 200 Hz

Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 27G521B en una habitación futurista iluminada con luces de neón.

Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 27G521B en una habitación futurista iluminada con luces de neón.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Esta imagen muestra las características principales de un Monitor Gaming de LG, entre las que se incluyen una frecuencia de actualización de 200 Hz para un movimiento fluido, una pantalla IPS con HDR y una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB para imágenes vívidas, una experiencia de juego fluida gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes que permite una experiencia inmersiva.

Esta imagen muestra las características principales de un Monitor Gaming de LG, entre las que se incluyen una frecuencia de actualización de 200 Hz para un movimiento fluido, una pantalla IPS con HDR y una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB para imágenes vívidas, una experiencia de juego fluida gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes que permite una experiencia inmersiva.

SpeedColorUsabilidad

Juegos con movimientos fluidos gracias a
Frecuencia de actualización de 200 Hz

Para ofrecer una frecuencia de actualización de 200 Hz que garantiza imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que minimiza el desenfoque de movimiento.

Sumérgete en una experiencia de juego más envolvente con cada fotograma. 

Imagen de una carrera de motos que ilustra la frecuencia de actualización de 200 Hz del UltraGear™ 27G521B, que ofrece un movimiento fluido y nítido en los videojuegos.

Imagen de una carrera de motos que ilustra la frecuencia de actualización de 200 Hz del UltraGear™ 27G521B, que ofrece un movimiento fluido y nítido en los videojuegos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1 ms (GtG). Respuesta rápida
para el juego.

El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla y ofrece una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

Imagen comparativa que muestra la reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 27G521B, con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), para disfrutar de imágenes más fluidas en los videojuegos.

Imagen comparativa que muestra la reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 27G521B, con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), para disfrutar de imágenes más fluidas en los videojuegos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Reduce al mínimo los efectos de tearing y los retrasos gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium. Disfruta de una reducción significativa del tearing y los tirones en la pantalla para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y un efecto fantasma mínimos.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 27G521B comparando los modos desactivado y activado, lo que ilustra un movimiento más fluido y una reducción del efecto tearing gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Vive la emoción del combate real con
colores vivos

Nuestro monitor ofrece una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB, lo que proporciona una amplia gama cromática que permite una reproducción de colores de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego envolvente. Permite a los jugadores disfrutar de campos de batalla espectaculares tal y como los concibieron los desarrolladores del juego.

Logotipo de la pantalla IPS.

El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional y un amplio ángulo de visión.

Logotipo de HDR 10.

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

Logotipo de sRGB 99 %.

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una solución ideal para una reproducción precisa del color.

Escena de una batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que destaca por sus colores vivos y su gran contraste, con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

Escena de una batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que destaca por sus colores vivos y su gran contraste, con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control más inteligente, cambio fluido con LG Switch

Con la aplicación LG Switch, es muy fácil optimizar tu monitor tanto para jugar como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la

calidad de imagen y el brillo a tu gusto y, a continuación, aplica los ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla en 11 configuraciones y

iniciar tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que aporta aún más comodidad a tu configuración.

Descargar
Este video muestra cómo configurar tu monitor con la aplicación LG Switch.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 25G550B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede que no refleje las especificaciones reales del producto.

*Para utilizar correctamente LG Switch, es necesario descargar el software y el manual desde LG.com.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.

Black Stabilizer

El estabilizador Black mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la nitidez para facilitar la navegación en entornos con sombras o cambios repentinos de luz.

Crosshair

El punto de mira está fijado en el centro para mejorar la precisión del disparo.

Contador FPS

El contador de FPS te permitirá ver cómo se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS tendrás datos en tiempo real.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

　

Prácticamente sin bordes, con un diseño visualmente sofisticado

Descubre nuestro diseño compacto con base inclinable ajustable. Este soporte delgado y ordenado está diseñado para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y aprovechar al máximo el espacio disponible, a la vez que le da un aspecto más elegante y refinado a tu configuración.

Un icono del diseño sin bordes.

Diseño prácticamente
sin bordes en tres lados

Icono de inclinación

Inclinación 

Icono de montaje en pared 100x100.

Montaje en pared 

Esta imagen muestra un monitor para juegos UltraGear™ en una configuración de escritorio en la que se ve una escena de un juego; los detalles ampliados resaltan el diseño de pantalla sin bordes y el elegante soporte de aspecto flotante.Esta imagen muestra un monitor para juegos UltraGear™ en una configuración de escritorio en la que se ve una escena de un juego; los detalles ampliados resaltan el diseño de pantalla sin bordes y el elegante soporte de aspecto flotante.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    27

  • Pantalla - Resolución

    1920 x 1080

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms (GtG)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    743 x 445 x 110

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    612.7 x 462.7 x 220.9

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    612.7 x 361.6 x 37.6

  • Peso en el envío [kg]

    5.7 kg

  • Peso con soporte [kg]

    4.5 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    3.4 kg

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG)

  • Resolución

    1920 x 1080

  • Paso de píxeles [mm]

    0.3108x0.3108 mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    16.7M

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 94% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Relación de contraste (mín.)

    700:1

  • Tamaño [cm]

    68.4

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • AMD FreeSync

    FreeSync Premium

  • Debilidad del color

    SI

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • Color calibrado en fábrica

    NO

  • A prueba de parpadeos

    SI

  • NVIDIA G-Sync

    G-SYNC Compatible

  • Sincronización de acción dinámica

    SI

  • Estabilizador negro

    SI

  • Cruz

    SI

  • Modo Lector

    SI

  • Contador FPS

    SI

  • VRR

    SI

  • Tecla definida por el usuario

    SI

  • Auto Input Switch

    SI

  • Efecto HDR

    SI

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    Y26

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    Menos de 0.5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    20 W

  • Entrada CA

    AC 100-240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Fuente de alimentación externa (Adaptador)

ACCESORIO

  • HDMI

    SI

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(2ea)

  • DisplayPort

    SI(1ea)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 polos (solo sonido)

Lo que dice la gente

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