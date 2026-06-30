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Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas, FHD y 200 Hz
Monitor Gaming UltraGear™ G5 de 27 pulgadas, FHD y 200 Hz
Características clave
- Pantalla IPS FHD (1920 x 1080) de 27 pulgadas
- Frecuencia de actualizacción de 200 Hz, Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG)
- HDR 10 con sRGB al 99 % (típico), compatible con 16,7 millones de colores
- Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
- Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
- Soporte en forma de L que no ocupa espacio
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Juegos con movimientos fluidos gracias a
Frecuencia de actualización de 200 Hz
Para ofrecer una frecuencia de actualización de 200 Hz que garantiza imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que minimiza el desenfoque de movimiento.
Sumérgete en una experiencia de juego más envolvente con cada fotograma.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
1 ms (GtG). Respuesta rápida
para el juego.
El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla y ofrece una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Reduce al mínimo los efectos de tearing y los retrasos gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium. Disfruta de una reducción significativa del tearing y los tirones en la pantalla para obtener imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y un efecto fantasma mínimos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Vive la emoción del combate real con
colores vivos
Nuestro monitor ofrece una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB, lo que proporciona una amplia gama cromática que permite una reproducción de colores de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego envolvente. Permite a los jugadores disfrutar de campos de batalla espectaculares tal y como los concibieron los desarrolladores del juego.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control más inteligente, cambio fluido con LG Switch
Con la aplicación LG Switch, es muy fácil optimizar tu monitor tanto para jugar como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la
calidad de imagen y el brillo a tu gusto y, a continuación, aplica los ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla en 11 configuraciones y
iniciar tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que aporta aún más comodidad a tu configuración.
*Este video tiene fines meramente ilustrativos y puede que no refleje las especificaciones reales del producto.
*Para utilizar correctamente LG Switch, es necesario descargar el software y el manual desde LG.com.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos decisivos en tiempo real y reaccionar con rapidez.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Prácticamente sin bordes, con un diseño visualmente sofisticado
Descubre nuestro diseño compacto con base inclinable ajustable. Este soporte delgado y ordenado está diseñado para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y aprovechar al máximo el espacio disponible, a la vez que le da un aspecto más elegante y refinado a tu configuración.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
743 x 445 x 110
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
612.7 x 462.7 x 220.9
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
612.7 x 361.6 x 37.6
Peso en el envío [kg]
5.7 kg
Peso con soporte [kg]
4.5 kg
Peso sin soporte [kg]
3.4 kg
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
1ms (GtG)
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.3108x0.3108 mm
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 94% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200 cd/m²
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tamaño [cm]
68.4
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
AMD FreeSync
FreeSync Premium
Debilidad del color
SI
Ahorro de energía inteligente
SI
Color calibrado en fábrica
NO
A prueba de parpadeos
SI
NVIDIA G-Sync
G-SYNC Compatible
Sincronización de acción dinámica
SI
Estabilizador negro
SI
Cruz
SI
Modo Lector
SI
Contador FPS
SI
VRR
SI
Tecla definida por el usuario
SI
Auto Input Switch
SI
Efecto HDR
SI
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y26
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 0.5 W
Consumo de energía (típ.)
20 W
Entrada CA
AC 100-240V (50/60Hz)
Tipo
Fuente de alimentación externa (Adaptador)
ACCESORIO
HDMI
SI
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
DisplayPort
SI(1ea)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 polos (solo sonido)
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