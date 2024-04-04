We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor gaming UltraGear™ IPS QHD 200 Hz de 27 pulgadas
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Claridad que te permite mantener el control
Con su amplia pantalla QHD (2560 x 1440) de 27 pulgadas, UltraGear ofrece un lienzo que puede ayudar a mejorar la claridad visual y los detalles. La alta densidad de píxeles contribuye a obtener imágenes más nítidas y una mayor precisión, lo que ofrece una experiencia más atractiva.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Sumérgete en los colores reales, conquista el juego.
Nuestro monitor para juegos es compatible con un amplio espectro de colores, con una cobertura del 99 % del espacio sRGB (típico), lo que permite reproducir colores de alta fidelidad con VESA DisplayHDR™ 400 y disfrutar de una experiencia de juego realista.
Guerreros blindados futuristas luchando con armas de energía en una ciudad iluminada por neones.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las funciones anteriores pueden variar en función de las condiciones reales de uso del usuario.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
Velocidad abrumadora, sumérgete en el mundo de los videojuegos
El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, te permite disfrutar de un rendimiento de juego totalmente nuevo.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).
Certificado con una tecnología ampliamente adoptada.
Equipado con AMD FreeSync™ Premium, este monitor garantiza imágenes fluidas y sin interrupciones, así como una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.
La imagen muestra una comparación en pantalla dividida de las imágenes del juego con la tecnología de sincronización desactivada a la izquierda y activada a la derecha. A la izquierda, la vista del piloto desde un avión futurista se ve distorsionada con desgarros y saltos, mientras que a la derecha la misma escena aparece suave y fluida con brillantes rastros de movimiento. El encabezado dice «Certificado con una tecnología ampliamente adoptada», destacando la certificación AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Sincronización dinámica de acciones
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Estabilizador negro
El estailizador negro ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a navegar rápidamente a través de explosiones de destellos.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Compacto y elegante
Disfrute de nuestro diseño prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable que permite girar, inclinar y regular la altura. El soporte en L, que evita el desorden, y el amplio rango de ajuste giratorio están diseñados para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y eliminar eficazmente el espacio muerto.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
2560 x 1440
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
400cd/m²
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rápido)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/giro/altura/eje
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rápido)
Resolución
2560 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
400cd/m²
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Brillo (Mín.) [cd/m²]
320cd/m²
Tamaño [cm]
68.4
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
DisplayPort
SI(1ea)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 polos (Solo sonido)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
AMD FreeSync
FreeSync Premium
Debilidad del color
SI
Ahorro de energía inteligente
SI
Color calibrado en fábrica
SI
Estabilizador negro
SI
Cruz
SI
Modo Lector
SI
Contador FPS
SI
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Efecto HDR
SI
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/giro/altura/eje
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
"613.2 x 544.2 x 224.5(Arriba) / 613.2 x 434.1 x 224.5(Abajo)"
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Peso en el envío [kg]
7.1
Peso con soporte [kg]
5.3
Peso sin soporte [kg]
3.5
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
20
Consumo de energía (típ.)
22
Consumo (DC Off)
Menor que 0.3W
Tipo
Fuente de alimentación externa (adaptador)
ACCESORIO
Puerto de pantalla
SI
