LG Smart Monitor IA U5s de 24"

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para que funcione correctamente, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles. Se requiere iOS 16.4 o posterior y Android 9 o superior.

*La velocidad y la calidad de la transferencia de archivos pueden variar en función del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red.

*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Estas funciones solo están disponibles en webOS y son compatibles con los modelos de monitores inteligentes LG que ejecutan webOS 26 o posterior. No son compatibles con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*Para instalar la aplicación LG gram Link, utilice el programa LG Update para buscar e instalar automáticamente la versión que se adapte a su sistema (aplicable a los modelos lanzados en 2024 y posteriores).

*La función para compartir archivos se puede utilizar sin conexión a la red a través de Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que la computadora portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

*La compatibilidad con los Smart Monitor se ampliará con el tiempo. Es posible que algunos modelos de televisores inteligentes y monitores no sean compatibles.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas comerciales registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta es gratuita.