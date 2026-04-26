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LG Smart Monitor IA U5s de 24"
Excelencia galardonada
Tendencias digitales para 2025
La mejor selección de monitores elegida por los lectores para gamers y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidad.
*Los Premios a la Innovación CES se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de ninguna de las afirmaciones realizadas, y no probó el artículo al que se le otorgó el premio.
Una Pantalla. Posibilidad infinitas.
Disfruta de una calidad de imagen impresionante para trabajar y jugar, con posibilidades que se adaptan a tu día a día. Con la tecnología webOS, gestiona las tareas de tu oficina en casa sin necesidad de una computadora y disfruta de una amplia gama de contenidos, equilibrando a la perfección la productividad y el entretenimiento en una sola pantalla.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o posterior. No es compatible con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Pantalla de 24 pulgadas Full HD IPS
Pantalla versátil tanto para trabajar como para jugar
La pantalla IPS te permite disfrutar de una experiencia visual inmersiva, tanto si estás trabajando como si te estás entreteniendo.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 250 nits (típico), gama de colores: sRGB 99 % (típico).
Oficina en casa lista sin necesidad de computadora
webOS lleva las aplicaciones esenciales de Office directamente a tu oficina en casa, lo que te permite trabajar sin necesidad de un PC. Desde la creación de documentos hasta la gestión de archivos, las aplicaciones basadas en la nube facilitan la productividad diaria en la pantalla, mientras que webOS te permite acceder a tu PC de forma remota a través de Remote PC cuando lo necesites.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares, el controlador de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*La función de PC remota solo está disponible en PC con el sistema operativo Windows 11 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción y no se proporcionan (se adquieren por separado).
*La función de PC remota es compatible con Windows 11 Pro o versiones posteriores y es compatible con PC de terceros que admiten la conexión de PC remota, incluido gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Entretenimiento
Navegación fluida por los canales
Gracias a webOS, disfruta de un acceso fluido a una amplia gama de contenidos a través de aplicaciones populares como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV, además de LG Channels.
LG Channels reúne contenido en vivo y bajo demanda en un solo centro, lo que facilita el descubrimiento de contenido que le gusta.
Las recomendaciones personalizadas, las aplicaciones de deportes, juegos y LG Fitness, junto con un control remoto intuitivo, crean una experiencia de visualización perfecta. Por su parte, el diseño blanco delgado y prácticamente sin bordes en tres lados y los altavoces integrados mejoran la inmersión visual y la calidad del sonido.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios y aplicaciones de streaming integrados pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming. Es posible que se apliquen tarifas adicionales por algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones independientes.
*Ofrece una gran variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
* La compatibilidad con determinados canales LG varía según la región.
*Se requiere una cuenta LG y conexión a Internet para los servicios inteligentes. Se requiere el consentimiento a la política de privacidad y a los términos del servicio.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
El portal de juegos ya está abierto.
El portal de juegos es una plataforma adaptada a los videojuegos que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús para mandos o controles remotos y compatibilidad con la gamificación personalizada. Puedes seguir las clasificaciones y los puntos de los jugadores, al tiempo que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde juegos AAA hasta juegos sociales. Gracias a sus asociaciones con los principales servicios de juegos en la nube, como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, junto con los juegos nativos de la aplicación webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, lo que ofrece la mejor experiencia de juego.
*La compatibilidad con el portal de juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos del portal de juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Juego - Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate en el portal de juegos de LG
Accede a franquicias legendarias y juega a nuevos juegos desde el primer día a través de la aplicación Xbox disponible en el portal de juegos de LG. Empieza a jugar hoy mismo y mejora tu experiencia*.
Música
Seleccionado según tus gustos musicales
Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con los altavoces integrados. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones reproducidas recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares basadas en tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos deportivos
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el mouse, los audífonos y el controlador de juegos mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción y no se proporcionan (se adquieren por separado).
*La disponibilidad del portal de juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al centro de juegos existente.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un controlador de juegos Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere una suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones seleccionadas (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play). Disponible en determinados monitores inteligentes LG compatibles con webOS 24 y versiones posteriores.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Google Cast + AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth
Conectividad inteligente para compartir dispositivos sin problemas
Comparte contenido en el monitor con Google Cast***, la forma más rápida y sencilla de conectarte. AirPlay 2* para dispositivos Apple y Screen Share** para dispositivos Android ofrecen opciones adicionales para una duplicación flexible y la transferencia de medios. Disfruta de una visualización y un audio fluidos en una pantalla más grande con unos sencillos pasos, en todos tus dispositivos favoritos.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.
*Para utilizar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda utilizar la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. El distintivo «Works with Apple Home» es una marca comercial de Apple Inc.
**Compartir pantalla: compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.
**Conecta tu dispositivo a la misma red que tu monitor.
***Google Cast: compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior y iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.
***Google Cast es una marca comercial de Google LLC. Las funciones compatibles pueden variar según el país.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o posterior. No es compatible con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
HDR10 Pro con sRGB 99%
Colores vivos y mayor contraste para imágenes nítidas.
HDR10 Pro mejora las luces y las sombras para ofrecer detalles más nítidos y una mayor profundidad visual al acceder a contenidos a través de webOS. Con una cobertura sRGB de hasta el 99 %, la pantalla ofrece colores precisos y uniformes para una experiencia visual más equilibrada.
HDR10 Pro
SDR
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*HDR10 Pro no es un formato, sino el mapeo dinámico de tonos propio de LG que se aplica fotograma a fotograma para el contenido HDR10.
*El sRGB 99 % es típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Mapeo dinámico de tonos
Brillo equilibrado para una calidad de imagen constante
El mapeo dinámico de tonos ajusta el brillo y el contraste para ayudar a ofrecer detalles más nítidos y una calidad de imagen equilibrada.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El mapeo dinámico de tonos se aplica a los monitores inteligentes equipados con el procesador α5.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o posterior. No es compatible con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Sonido Pro IA
AI Sound Pro ajusta tu sonido para lograr un mayor impacto.
El sonido envolvente con IA ofrece un audio envolvente que llena la habitación con Virtual 9.1.2 Ch, creando una experiencia de sonido multidimensional. Dentro de webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para ofrecer una experiencia auditiva clara y envolvente.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o posterior. No es compatible con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Control remoto AI Magic
Desbloquea todas las experiencias de IA con un solo botón de IA.
Controle el Smart Monitor con facilidad utilizando el control remoto AI Magic Remote. Su sensor de movimiento, rueda de desplazamiento y comando de voz instantáneo permiten un control fluido e intuitivo de todas las funciones.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o posterior. No es compatible con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*Magic Remote proporciona un acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.
*Los menús y aplicaciones compatibles con AI Concierge pueden variar según el país.
*La visualización del menú de AI Concierge puede variar en el momento del lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave de AI Concierge pueden variar según la aplicación y la hora del día.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Busqueda múltiple con IA
Búsqueda avanzada con IA múltiple con Google Gemini y Microsoft Copilot
Simplemente di lo que estás buscando y seleccione el agente de IA que más le convenga. El sistema conecta varias IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o posterior. No es compatible con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
IA Asistente
Reciba recomendaciones e información personalizadas sobre contenidos.
IA Asistente ofrece recomendaciones personalizadas e información contextual adaptada a lo que estás viendo. Descubre palabras clave de búsqueda relevantes, accede a información adicional sobre la escena actual y explora contenido relacionado basado en tus patrones de visualización, todo ello controlado a la perfección con el AI Magic Remote.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Esta función solo está disponible en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o posterior. No es compatible con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
IA Voice ID
LG AI Voice ID reconoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en el momento en que hablas.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Estas funciones solo están disponibles en webOS y son compatibles con los modelos de monitores inteligentes LG que ejecutan webOS 26 o posterior. No son compatibles con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*AI Voice ID solo funciona con aplicaciones compatibles, y las recomendaciones de palabras clave pueden variar según la aplicación y la hora del día.
*La disponibilidad de las funciones, el contenido compatible, los menús y las aplicaciones pueden variar según el país, la región y la conectividad de la red.
*Se requiere conexión a Internet para las funciones anteriores.
*El Magic Remote proporciona un acceso rápido a las funciones de IA del Smart Monitor, pero no realiza el procesamiento de IA integrado.
*La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, su inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Prueba nuestro galardonado webOS.
*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.
*Los premios CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos enviados al jurado. La CTA no ha verificado la exactitud de ninguna de las propuestas ni de ninguna de las afirmaciones realizadas, y no ha probado el producto galardonado.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Centro de productividad con fácil conectividad
Con múltiples puertos, incluidos 2× HDMI 2.0 y 2× USB-A 2.0, el Smart Monitor es compatible con una amplia gama de dispositivos, lo que garantiza una conectividad fluida y confiable en toda su configuración. Esta versátil configuración de puertos ayuda a mantener su espacio de trabajo organizado y ordenado para un uso eficiente del espacio.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Aplicación LG Switch
Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch.
La aplicación LG Switch ayuda a optimizar tu monitor para el trabajo y el uso diario en una computadora. Administra ventanas y funciones inteligentes con tu teclado y ratón, cambia entre la computadora y webOS con teclas de acceso directo y organiza las aplicaciones en una sola entrada utilizando teclas de acceso rápido asignadas.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La aplicación LG Switch es una aplicación exclusiva para PC.
*La disposición de ventanas y las funciones multiventana están disponibles en una sola entrada a través de la aplicación LG Switch.
*Este monitor no es compatible con Picture by Picture (PBP) ni Picture in Picture (PIP) con múltiples entradas.
Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Con tecnología webOS
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para que funcione correctamente, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles. Se requiere iOS 16.4 o posterior y Android 9 o superior.
*La velocidad y la calidad de la transferencia de archivos pueden variar en función del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red.
*La disponibilidad de las funciones, las características y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.
*Estas funciones solo están disponibles en webOS y son compatibles con los modelos de monitores inteligentes LG que ejecutan webOS 26 o posterior. No son compatibles con los modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*Para instalar la aplicación LG gram Link, utilice el programa LG Update para buscar e instalar automáticamente la versión que se adapte a su sistema (aplicable a los modelos lanzados en 2024 y posteriores).
*La función para compartir archivos se puede utilizar sin conexión a la red a través de Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que la computadora portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.
*La compatibilidad con los Smart Monitor se ampliará con el tiempo. Es posible que algunos modelos de televisores inteligentes y monitores no sean compatibles.
*Los logotipos de iOS y Android son marcas comerciales registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta es gratuita.
Home Hub con tecnología ThinQ
Controle fácilmente múltiples dispositivos inteligentes con ThinQ Home Hub.
ThinQ reúne todos tus dispositivos inteligentes a través del Home Hub en una plataforma intuitiva.
Controla y supervisa fácilmente los dispositivos con la integración de ThinQ, mientras disfrutas de la compatibilidad con Apple Home, Apple AirPlay y Google Cast para una visualización y un control perfectos en un solo lugar.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.
Control Quick
Descubre la comodidad del control rápido en el monitor inteligente LG, que te permite acceder fácilmente a los menús mediante acciones sencillas dentro de webOS.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
23.8
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
120
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG más rápido)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
LG Smart Monitor
Año
2026
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
23.8
Tamaño [cm]
60.4
Tipo de panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Gama de colores (mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de colores (típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Bit
8bit (6bit+FRC)
Relación de contraste (mín.)
1050:1
Relación de contraste (típ.)
1500:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG más rápido)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
120
Tratamiento de superficies
Anti-Glare
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Contador FPS
SI
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
SONIDO
Conectividad Bluetooth
SI
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
539.3 x 411.9 x 220
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
539.3 x 320.7 x 42.7
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
620 x 133 x 385
Peso con soporte [kg]
3.6
Peso sin soporte [kg]
2.7
Peso en el envío [kg]
5.0
ACCESORIO
Adaptador
SI
Cable de alimentación
Depende del país
HDMI (color/longitud)
Negro / 1.5m
HDMI
SI
ESTÁNDAR
UL (cUL)
SI
CE
SI
Lo que dice la gente
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