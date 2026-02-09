1 Organizador: LG Electronics México (LG) para ventas a través de LG.com México.
2 Vigencia: del 24/02/2026 00:00:00 al 20/03/2026 23:59:59 (hora del Centro de México).
3 Ámbito: República Mexicana.
4 Participantes: personas físicas mayores de 18 años con residencia en México. LG puede solicitar
identificación oficial.
5 Plataforma válida: únicamente compras en LG.com México con pago confirmado dentro de la vigencia (y facturables, en su caso).
6 Selección de ganadores: por día calendario, los dos primeros pagos confirmados ≥ $30,000.00 MXN serán ganadores; el orden se determina por timestamp del sistema de LG.
7 Premio: pase doble para el partido Selección de México vs. Portugal (28/03/2026). El premio es
intransferible y no canjeable por efectivo ni por otros bienes/servicios. No incluye transportación,
hospedaje ni ningún gasto adicional para asistir al evento.
8 Entrega del premio: 25/03/2026 (digital o físico). El ganador deberá seguir el proceso de entrega indicado, presentar identificación y/o datos de compra cuando aplique.
9 Publicación de ganadores: nombres o identificadores anonimizados en LG.com México al día hábil
siguiente a cada cierre diario.
10 Devoluciones/cancelaciones y fraude: cualquier devolución/cancelación total o parcial que reduzca el monto por debajo del umbral invalida el premio. LG podrá realizar verificaciones antifraude y anular el premio ante detección de abuso.
11 Máximo por persona: hasta 2 premios por persona durante toda la vigencia (validación por nombre, correo, teléfono y/o RFC/CFDI).
12 Intentos de contacto y reasignación: LG realizará dos intentos de contacto (p. ej. correo y/o teléfono). Si el ganador no responde dentro del plazo comunicado, el premio podrá ser re-asignado sin responsabilidad para LG.
13 Impuestos y gastos: todos los gastos no especificados corren por cuenta del ganador; los pases no incluyen traslados, hospedaje ni consumos.
14 Privacidad: tratamiento de datos conforme al Aviso de Privacidad de LG.com México; uso publicitario de nombre/imagen es opcional y sujeto a autorización.
15 Modificaciones: por fuerza mayor o causas ajenas a LG se podrán modificar estos T&C; procurando no afectar derechos adquiridos; se comunicará en el mismo medio de difusión.
16. Responsabilidad: LG no se responsabiliza por fallas técnicas, indisponibilidad de plataformas o terceros que impidan participación o confirmación de pagos.
17. Cancelación o modificación del evento del premio:
El partido México vs. Portugal es organizado por terceros ajenos a LG. En caso de cancelación, reprogramación, modificación de sede, restricciones de acceso o cualquier cambio derivado de fuerza mayor, caso fortuito o decisiones del organizador, LG no será responsable y no estará obligada a entregar un premio sustituto, compensación, gastos ni indemnización alguna.
Si el evento es reprogramado y los pases siguen siendo válidos, LG entregará el premio actualizado sin responsabilidad adicional.
18. Ley aplicable y jurisdicción: leyes de México y tribunales competentes de la Ciudad de México.