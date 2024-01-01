About Cookies on This Site

Proyector láser para señalización LG ProBeam BU70QGT 4K con 7000 lúmenes ANSI de brillo

BU70QGT
Vista frontal
Vista trasera
Vista lateral derecha
Vista lateral de +15 grados
Vista trasera de +15 grados
Vista lateral de -15 grados
Vista superior
vista cercana de los puertos
Control remoto
Vista lateral de 30 grados del control remoto
Características clave

  • 7000 lúmenes ANSI de brillo
  • Láser 4K UHD y 3m: 1cr
  • Tamaño de pantalla de 40" a 300"
  • Tecnología de fusión de bordes
  • Rotación de pantalla y distorsión de puntos
Más
Logo LG ProBeam

Logo LG ProBeam

Señalización digital inteligente para una visualización amplia

En este video se muestran imágenes del producto LG ProBeam, escenas en las que se utiliza y se explican sus características.

Logo LG ProBeam.

Calidad de imagen

7000 lúmenes ANSI

4K UHD (3840 x 2160)

Fácil instalación

Fusión de bordes

Rotación de pantalla y deformación puntual

Gestión eficiente

SuperSign

LG Connected Care

Proyector versátil para múltiples
campos de aplicación

Un proyector instalado en el techo del museo muestra una obra de arte, y una mujer la observa.

Museo y Galeria

Un proyector instalado en el techo de la oficina proyecta un haz de luz que muestra diversos gráficos.

Corporativo

En el techo de la sala de conferencias hay instalado un proyector que muestra materiales educativos relacionados con los automóviles.

Educación

En el techo del restaurante hay un proyector que muestra un video de un hombre tocando el piano.

Restaurante

Hay tres proyectores instalados en el techo del bar deportivo, cada uno de los cuales reproduce videos de béisbol, baloncesto y fútbol.

Barra deportiva 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Laser 4K UHD & 3M:1 CR

Calidad de imagen excepcional

Con 8,3 megapíxeles y una resolución 4K UHD (3840 x 2160), LG ProBeam ofrece detalles precisos en pantallas de entre 40 y 300 pulgadas. Con una relación de contraste de 3M:1, es capaz de expresar tanto la oscuridad profunda como el brillo intenso.

Esta imagen compara las diferencias de calidad de imagen entre WUXGA (1920 x 1200), 4K Enhancement (3840 x 1080) y 4K UHD (3840 x 2160).

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Un proyector en el vestíbulo muestra una imagen de una montaña en la pared.

7,000 lúmenes ANSI de brillo

Color preciso incluso
en ambientes luminosos

Gracias a su brillo de 7000 lúmenes ANSI, el LG BU70QGT puede producir una calidad de imagen nítida incluso en entornos interiores luminosos, como los vestíbulos de los edificios.

*El brillo (ANSI Lumen) se basa en el brillo percibido de la imagen proyectada.

Fusión de bordes

Vista panorámica sin interrupciones

Al ser compatible con la tecnología Edge Blending, que controla la luminancia del área donde se superpone la luz proyectada, puede proporcionar una conexión perfecta sin que se produzca un aumento de la luminancia cuando se deben utilizar dos o más proyectores simultáneamente.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Instalación flexible y sencilla

Simplemente ajuste la distorsión de la pantalla.

Con la función de zoom x1,6 y desplazamiento de lente (V +60/-33 %, H ±28 %), el usuario puede configurar fácilmente la pantalla mediante un ajuste preciso de la lente y el zoom.

Desplazamiento de la lente (V +60/-33 %, H ±28 %)

1.6 x Zoom

*Las funciones anteriores son motorizadas y se pueden ajustar mediante control remoto.

Deformación de hasta 25 puntos

Ajuste sencillo y delicado de la pantalla

Puedes ajustar la distorsión de la pantalla y configurarla con precisión utilizando la función de deformación de 4/9/15/25 puntos de la pantalla.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función anterior es motorizada y se puede ajustar mediante control remoto.

Esta animación muestra la rotación de la pantalla proyectada en la pared sin cambiar físicamente la posición del proyector.

Rotación de pantalla

Gira la pantalla como quieras.

Gracias a la función de rotación de pantalla, puede colocar el proyector donde desee o girar la pantalla sin cambiar físicamente la posición del proyector.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

SuperSign

La manera fácil de administrar y mantener

Al admitir funciones optimizadas para señalización, se ofrecen diversas soluciones, como la distribución de contenido y la administración remota de los proyectores instalados.

LG SuperSign CMS

Es una solución de software de gestión de contenidos optimizada para la señalización LG webOS. Es compatible con múltiples pantallas y cuentas, por lo que varios usuarios pueden acceder fácilmente al servidor desde una computadora o un dispositivo móvil, y luego gestionar la creación y edición de contenidos, la programación y la distribución.

LG SuperSign Control+

SuperSign Control+ es una solución de software para control y monitoreo remoto. Está enfocada en implementaciones a gran escala. Varios administradores pueden acceder al servidor SuperSign Control+ a través de la red para monitorear el estado de las pantallas conectadas en tiempo real, controlarlas y ajustar sus valores de configuración.

LG ConnectedCare

Es una solución de servicio en la nube que permite gestionar de forma remota el estado operativo de los proyectores instalados, lo que contribuye a la estabilidad de las operaciones comerciales al proporcionar supervisión remota y diagnóstico de fallos.

Imagen de monitoreo en tiempo real.

1. Monitoreo en tiempo real

Centro de llamadas B2B: imagen de solicitud de asistencia.

2. Centro de llamadas B2B: solicitar asistencia

Preparación SE: imagen de diagnóstico móvil.

3. Preparación SE: diagnóstico móvil

Imagen de la visita al sitio por parte del ingeniero de servicio.

4. Visita al sitio por parte del ingeniero de servicio.

Imagen de resolución de problemas.

5. Solución de problemas

Imagen del problema resuelto.

6. Problema resuelto.

*Los usuarios pueden estar sujetos a tarifas adicionales al utilizar SuperSign Control+, SuperSign CMS y LG ConnectedCare™ en función de sus respectivas regiones.

Calculadora de proyección LG

Puede simular el proyector LG en su espacio con la calculadora de proyección LG.

Todas las especificaciones

