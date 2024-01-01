We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Proyector láser para señalización LG ProBeam BU70QGT 4K con 7000 lúmenes ANSI de brillo
Calidad de imagen
7000 lúmenes ANSI
4K UHD (3840 x 2160)
Fácil instalación
Fusión de bordes
Rotación de pantalla y deformación puntual
Gestión eficiente
SuperSign
LG Connected Care
Proyector versátil para múltiples
campos de aplicación
Museo y Galeria
Corporativo
Educación
Restaurante
Barra deportiva
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Laser 4K UHD & 3M:1 CR
Calidad de imagen excepcional
Con 8,3 megapíxeles y una resolución 4K UHD (3840 x 2160), LG ProBeam ofrece detalles precisos en pantallas de entre 40 y 300 pulgadas. Con una relación de contraste de 3M:1, es capaz de expresar tanto la oscuridad profunda como el brillo intenso.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El brillo (ANSI Lumen) se basa en el brillo percibido de la imagen proyectada.
Fusión de bordes
Vista panorámica sin interrupciones
Al ser compatible con la tecnología Edge Blending, que controla la luminancia del área donde se superpone la luz proyectada, puede proporcionar una conexión perfecta sin que se produzca un aumento de la luminancia cuando se deben utilizar dos o más proyectores simultáneamente.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Instalación flexible y sencilla
Simplemente ajuste la distorsión de la pantalla.
Con la función de zoom x1,6 y desplazamiento de lente (V +60/-33 %, H ±28 %), el usuario puede configurar fácilmente la pantalla mediante un ajuste preciso de la lente y el zoom.
*Las funciones anteriores son motorizadas y se pueden ajustar mediante control remoto.
Deformación de hasta 25 puntos
Ajuste sencillo y delicado de la pantalla
Puedes ajustar la distorsión de la pantalla y configurarla con precisión utilizando la función de deformación de 4/9/15/25 puntos de la pantalla.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función anterior es motorizada y se puede ajustar mediante control remoto.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
La manera fácil de administrar y mantener
Al admitir funciones optimizadas para señalización, se ofrecen diversas soluciones, como la distribución de contenido y la administración remota de los proyectores instalados.
LG SuperSign CMS
Es una solución de software de gestión de contenidos optimizada para la señalización LG webOS. Es compatible con múltiples pantallas y cuentas, por lo que varios usuarios pueden acceder fácilmente al servidor desde una computadora o un dispositivo móvil, y luego gestionar la creación y edición de contenidos, la programación y la distribución.
LG SuperSign Control+
SuperSign Control+ es una solución de software para control y monitoreo remoto. Está enfocada en implementaciones a gran escala. Varios administradores pueden acceder al servidor SuperSign Control+ a través de la red para monitorear el estado de las pantallas conectadas en tiempo real, controlarlas y ajustar sus valores de configuración.
LG ConnectedCare
Es una solución de servicio en la nube que permite gestionar de forma remota el estado operativo de los proyectores instalados, lo que contribuye a la estabilidad de las operaciones comerciales al proporcionar supervisión remota y diagnóstico de fallos.
*Los usuarios pueden estar sujetos a tarifas adicionales al utilizar SuperSign Control+, SuperSign CMS y LG ConnectedCare™ en función de sus respectivas regiones.
Calculadora de proyección LG
Puede simular el proyector LG en su espacio con la calculadora de proyección LG.
