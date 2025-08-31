We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CineBeam Q | Mini proyector 4K UHD + Soporte de LG CineBeam Q con un elegante diseño e instalación sencilla.
LG CineBeam Q | Mini proyector 4K UHD + Soporte de LG CineBeam Q con un elegante diseño e instalación sencilla.
Una experiencia cinematográfica única
Diseño compacto que va con tu espacio
Soporte para LG CineBeam Q
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El CineBeam Q no está incluido en el paquete y se puede comprar por separado.
El soporte más elegante para CineBeam Q
Se adapta a cualquier lugar y ángulo
Lleva tu CineBeam Q a cualquier lugar con este soporte. Está diseñado para un mejor uso de CineBeam Q, con una fuerte estabilidad y una instalación muy sencilla (deslizante)l. Comparte tus mejores momentos con CineBeam Q.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*CineBeam Q no está incluido en el paquete y se puede comprar por separado.
-
Soporte de LG CineBeam Q con un elegante diseño e instalación sencilla.
-
LG CineBeam Q | Mini proyector 4K UHD
Todas las especificaciones
Todas las especificaciones
SISTEMA DE PROYECCIÓN
-
Sistema de proyección
-
DLP
RESOLUCIÓN NATIVA
-
Resolución nativa
-
4K UHD (3840 x 2160) 1)
BRILLO (ANSI LUMEN)
-
Brillo (ANSI Lumen)
-
500
RELACIÓN DE CONTRASTE
-
Relación de contraste
-
450,000:1
LENTE DE PROYECCIÓN
-
Enfoque (Auto / Manual)
-
Motorized, Auto
-
Zoom
-
Fixed
IMAGEN DE PROYECCIÓN
-
Tamaño de pantalla
-
50" ~ 120"
-
Estándar (lente a pared)
-
80"@2.13m
100"@2.66m
-
Relación de proyección
-
1.2
DESPLAZAMIENTO DE LA PROYECCIÓN
-
Desplazamiento de la proyección
-
100%
FUENTE DE LUZ
-
Tipo
-
3Ch Laser
(R, G, B)
-
Horas de vida
-
20,000 Hrs
SONIDO
-
Salida
-
3W Mono
-
Voz clara
-
SÍ (Clear Voice lll)
-
Compatible con Dolby Atmos
-
SÍ (Pass Through)
TAMAÑO
-
Tamaño neto (mm) (An x Pr x Al)
-
135 x 135 x 80
PESO
-
Peso neto (kg o g)
-
1.49kg
TEMPERATURA
-
Operación Temperatura
-
0 ~ 40℃
UNIFORMIDAD
-
Uniformidad (JBMMA 9 puntos)
-
85%↑
COMPATIBILIDAD CON SEÑALES DE ENTRADA
-
Digital (HDMI)
-
1
TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA
-
HDMI
-
1
FUNCIONES
-
Plataforma (OS, UI)
-
webOS 6.0 (Smart)
-
Home Dashboard (Entrada, IoT con dispositivo OFC)
-
SÍ (OCF/UEI IoT no soporta)
-
Imagen de fondo
-
SÍ
-
CP Premium
-
SÍ
-
Tienda de contenidos / LG Smart World (App Store)
-
SÍ
-
Sugerencia de contenidos
-
SÍ
-
Navegador de Internet
-
SÍ
-
Compatibilidad con altavoces AI
-
funciona con Apple Homekit
-
Screen Share (mirroring inalámbrico con dispositivo compatible con MiraCast)
-
SÍ (hasta 4K/30Hz)
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
-
SÍ (hasta 4K/30Hz)
-
Compartición de contenidos (con dispositivo compatible con DLNA)
-
SÍ
-
Salida de sonido Bluetooth
-
SÍ
-
Control de sincronización AV Bluetooth
-
SÍ
-
LG Sound Sync(con barra de sonido)
-
SÍ
-
HDMI ARC(Canal de retorno de audio)
-
SÍ (eARC)
-
HDMI simplink(CEC)
-
SÍ
-
HDCP
-
HDCP2.2
-
Plug & Play (detección automática de fuente RGB/DVI/HDMI)
-
SÍ
-
USB Host (Película, Música, Foto)
-
SÍ
-
Guía de configuración
-
SÍ (Bean Bird)
-
HID (conexión de teclado/ratón/portátil a través de USB)
-
SÍ
-
Eco Function - Modo de ahorro de energía
-
SÍ (Min/Med/Max)
-
Eco Function - Temporizador de apagado
-
SÍ
-
Función Eco - Apagado Automático / Reposo Automático
-
SÍ
-
Eco Function - Hora de encendido/apagado
-
SÍ
-
Función Eco - Modo de espera automático / Apagado automático
-
SÍ
-
Procesador
-
Quad Core
-
HDR
-
HDR10, HLG
-
Mapeo de tonos HDR
-
SÍ (Auto, Dynamic/frame by frame)
-
TruMotion
-
SÍ (up to 4096x2160)
-
Cine Real
-
SÍ (up to 4096x2160)
-
Escalador
-
SÍ (4K)
-
Super Resolución (Control Experto)
-
SÍ (4K)
-
Corrección trapezoidal digital
-
Edge Adjustment
(4/9/15 Point Warping)
-
Auto Keystone
-
SÍ (Auto Screen Adjustment)
-
Imagen Flip
-
SÍ (Horizontal/Vertical)
-
Encendido/apagado rápido (instantáneo)
-
SÍ (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
DISEÑO
-
Cabinet Color
-
Silver
-
Tecla Local
-
One Key
-
Bloqueo Kensington
-
SÍ
ACCESORIO
-
Manual (Libro Completo o Simple)
-
Simple Book
-
Guía rápida del usuario (Quick Set-up Guide)
-
SÍ
-
Tarjeta de garantía
-
Depends on region
-
Mando a distancia - Normal
-
SÍ
-
Conformidad(Reglamento)
-
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
RUIDO
-
Ahorro Energía Mín.
-
29 dB(A)↓
-
Ahorro Energía Med.
-
27 dB(A)↓
-
Ahorro de energía Máx. (Eco)
-
25 dB(A)↓
POWER
-
Consumo de energía (máx.)
-
65W
-
Potencia en espera
-
<0.5W
-
Fuente de alimentación
-
Adapter 65W
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
-
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
-
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
-
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
-
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
-
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
-
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
-
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
-
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
-
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
-
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
-
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
-
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.