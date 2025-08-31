Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG CineBeam Q | Mini proyector 4K UHD + Soporte de LG CineBeam Q con un elegante diseño e instalación sencilla.

HU710PBO.CQS710
  • Front view
  • front view projector
  • front view stand
Front view
front view projector
front view stand

Características clave

  • Tamaño y diseño minimalista (135 x 135 x 80 mm)
  • Láser 4K UHD (RGB)
  • Tamaño máximo de pantalla de 120 pulgadas
  • Diseñado para CineBeam Q
  • Diseño elegandte y delgado
  • Instalación sencilla con acción deslizante
Más
Productos en este Combo: 2
front view with cinebeam q

CQS710PB

Soporte de LG CineBeam Q con un elegante diseño e instalación sencilla.
front view

HU710PB

LG CineBeam Q | Mini proyector 4K UHD

Una experiencia cinematográfica única

Q no es una pregunta. Es una declaración cinematográfica audaz y elegante que te hace repensar lo que puede hacer un proyector 4K.

Una experiencia cinematográfica única

Diseño compacto que va con tu espacio

CineBeam Q es pequeño, mide apenas 5,5 pulgadas de largo, 5 pulgadas de alto y poco más de 3 pulgadas de ancho. El diseño refinado y minimalista de Q se integra con estilo en los espacios en los que lo utilice.

Soporte para LG CineBeam Q

El soporte CineBeam Q CQS710PB mostró imágenes en la sala de estar.

Diseño delgado y elegante

Estilo que se adapta a CineBeam Q

El soporte para CineBeam Q, con su único diseño, combina perfecto con el CineBeam Q y crea un ambiente cinematográfico en cualquier espacio. A partir de ahora, puedes explorar diferentes maneras de vivir tu vida con el soporte para CineBeam Q.

El soporte CineBeam Q CQS710PB mostró imágenes en el dormitorio.

Diseño delgado y elegante

Estilo que se adapta a CineBeam Q

El soporte para CineBeam Q, con su único diseño, combina perfecto con el CineBeam Q y crea un ambiente cinematográfico en cualquier espacio. A partir de ahora, puedes explorar diferentes maneras de vivir tu vida con el soporte para CineBeam Q.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El CineBeam Q no está incluido en el paquete y se puede comprar por separado. 

El soporte más elegante para CineBeam Q

Se adapta a cualquier lugar y ángulo

Lleva tu CineBeam Q a cualquier lugar con este soporte. Está diseñado para un mejor uso de CineBeam Q, con una fuerte estabilidad y una instalación muy sencilla (deslizante)l. Comparte tus mejores momentos con CineBeam Q.

Imágenes de uso del CQS710PB: personas viendo videos desde diferentes lugares y ángulos con el CQS710PB.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*CineBeam Q no está incluido en el paquete y se puede comprar por separado.

Todas las especificaciones

Todas las especificaciones

SISTEMA DE PROYECCIÓN

Sistema de proyección

DLP

RESOLUCIÓN NATIVA

Resolución nativa

4K UHD (3840 x 2160) 1)

BRILLO (ANSI LUMEN)

Brillo (ANSI Lumen)

500

RELACIÓN DE CONTRASTE

Relación de contraste

450,000:1

LENTE DE PROYECCIÓN

Enfoque (Auto / Manual)

Motorized, Auto

Zoom

Fixed

IMAGEN DE PROYECCIÓN

Tamaño de pantalla

50" ~ 120"

Estándar (lente a pared)

80"@2.13m
100"@2.66m

Relación de proyección

1.2

DESPLAZAMIENTO DE LA PROYECCIÓN

Desplazamiento de la proyección

100%

FUENTE DE LUZ

Tipo

3Ch Laser
(R, G, B)

Horas de vida

20,000 Hrs

SONIDO

Salida

3W Mono

Voz clara

SÍ (Clear Voice lll)

Compatible con Dolby Atmos

SÍ (Pass Through)

TAMAÑO

Tamaño neto (mm) (An x Pr x Al)

135 x 135 x 80

PESO

Peso neto (kg o g)

1.49kg

TEMPERATURA

Operación Temperatura

0 ~ 40℃

UNIFORMIDAD

Uniformidad (JBMMA 9 puntos)

85%↑

COMPATIBILIDAD CON SEÑALES DE ENTRADA

Digital (HDMI)

1

TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA

HDMI

1

FUNCIONES

Plataforma (OS, UI)

webOS 6.0 (Smart)

Home Dashboard (Entrada, IoT con dispositivo OFC)

SÍ (OCF/UEI IoT no soporta)

Imagen de fondo

CP Premium

Tienda de contenidos / LG Smart World (App Store)

Sugerencia de contenidos

Navegador de Internet

Compatibilidad con altavoces AI

funciona con Apple Homekit

Screen Share (mirroring inalámbrico con dispositivo compatible con MiraCast)

SÍ (hasta 4K/30Hz)

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

SÍ (hasta 4K/30Hz)

Compartición de contenidos (con dispositivo compatible con DLNA)

Salida de sonido Bluetooth

Control de sincronización AV Bluetooth

LG Sound Sync(con barra de sonido)

HDMI ARC(Canal de retorno de audio)

SÍ (eARC)

HDMI simplink(CEC)

HDCP

HDCP2.2

Plug & Play (detección automática de fuente RGB/DVI/HDMI)

USB Host (Película, Música, Foto)

Guía de configuración

SÍ (Bean Bird)

HID (conexión de teclado/ratón/portátil a través de USB)

Eco Function - Modo de ahorro de energía

SÍ (Min/Med/Max)

Eco Function - Temporizador de apagado

Función Eco - Apagado Automático / Reposo Automático

Eco Function - Hora de encendido/apagado

Función Eco - Modo de espera automático / Apagado automático

Procesador

Quad Core

HDR

HDR10, HLG

Mapeo de tonos HDR

SÍ (Auto, Dynamic/frame by frame)

TruMotion

SÍ (up to 4096x2160)

Cine Real

SÍ (up to 4096x2160)

Escalador

SÍ (4K)

Super Resolución (Control Experto)

SÍ (4K)

Corrección trapezoidal digital

Edge Adjustment
(4/9/15 Point Warping)

Auto Keystone

SÍ (Auto Screen Adjustment)

Imagen Flip

SÍ (Horizontal/Vertical)

Encendido/apagado rápido (instantáneo)

SÍ (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

DISEÑO

Cabinet Color

Silver

Tecla Local

One Key

Bloqueo Kensington

ACCESORIO

Manual (Libro Completo o Simple)

Simple Book

Guía rápida del usuario (Quick Set-up Guide)

Tarjeta de garantía

Depends on region

Mando a distancia - Normal

Conformidad(Reglamento)

KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

RUIDO

Ahorro Energía Mín.

29 dB(A)↓

Ahorro Energía Med.

27 dB(A)↓

Ahorro de energía Máx. (Eco)

25 dB(A)↓

POWER

Consumo de energía (máx.)

65W

Potencia en espera

<0.5W

Fuente de alimentación

Adapter 65W

