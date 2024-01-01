We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador 7 pies cúbicos Una Puertas + 2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A
Características clave
- Compresor Smart Inverter con 10 años de Garantía
- Moist Balance Crisper™, nivel de humedad ideal
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof. mm) 525 mm x 1295 mm x 555 mm
- [Nuevo Paquete Acústico] Sonido equilibrado con los subwoofers incorporados.
- [Sonido AI Pro] AI optimiza el sonido para cada género.
- [Interfaz WOW] Controla las configuraciones de tu Barra de Sonido a través tú LG TV.
*Mostrado en un televisor de 48” con fines demostrativos.
**La apariencia del producto puede variar en el uso real, dependiendo de la configuración y otros factores.
Subwoofers incorporados en un diseño compacto
Equipada con woofers, ofrece un sonido potente y envolvente en un diseño compacto. El paquete acústico mejorado, con tweeters dobles y radiador pasivo, crea un sonido claro y equilibrado.
Se colocan 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes interiores como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte trasera. En el lado derecho se muestra el logo de dts y el logo de audio Dolby digital.
- Refrigerador 7 pies cúbicos Una Puertas
- 2.0 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos S20A
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
525 x 1295 x 555
RENDIMIENTO - Consumo de energía (kWh/año)
190
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
P/S3
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
1 puerta
DIMENSIONES Y PESO
Peso con empaque (kg)
35
Peso del producto (kg)
32
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
525 x 1295 x 555
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fábrica de hielo manual
Bandeja de hielo normal
Dispensador solo de agua
No
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
PET
Acabado (puerta)
P/S3
Tipo de manija
Bolsillo vertical
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
Consumo de energía (kWh/año)
190
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
3
Luz del refrigerador
LED Posterior
Repisa de Cristal_templado
3
Caja de las verduras
Sí (1)
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Especificación clave
General - número de canales
2.0
General - Potencia de salida
50 W
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal
650 x 63 x 99 mm
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
2.0
Potencia de salida
50 W
Número de altavoces
4 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Cine
Sí
Juego
Sí
Estándar
Sí
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
AAC
Sí
DTS Digital Surround
Sí
CONECTIVIDAD
Salida HDMI
1
USB
1
Versión Bluetooth
5.3
Códec de Bluetooth
SBC / AAC
COMPATIBLE CON HDMI
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Simplink)
Sí
Versión HDMI
1.4
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Modo Compartir sonido de TV
Sí
Control de modo de barra de sonido
Sí
WOW Interfaz
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
650 x 63 x 99 mm
Tamaño de la caja
898 x 145 x 123 mm
PESO
Principal
2.2 kg
Peso bruto
2.8 kg
FUERZA
Consumo de apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
15 W
ACCESORIO
Control remoto
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
Cable HDMI
Sí
