Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter + Pantalla 50 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Características clave
- Multi Air Flow™ - Distribución uniforme de aire frío en todas las repisas
- Cajón Moist Balance Crisper™ - Mantiene el equilibrio adecuado de humedad
- Dimensiones (An X Al X P) - 756mm x 1,679mm x 848mm
- Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K
*La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP). El resultado puede variar en el uso real.
Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente
Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.
El Super Escalador 4K le da vida a cada cuadro
El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del Super Escalador 4K.
*La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.
- Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter
- Pantalla 50 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
756 x 1679 x 848
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Smart Inverter
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Acero Inoxidable
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Top Freezer
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
78.5
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
756 x 1679 x 848
Peso con empaque (kg)
85.5
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
Acero Inoxidable
Acabado (puerta)
Acero Inoxidable
Tipo de manija
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparente
Luz del refrigerador
LED
Repisa de Cristal_templado
Sí
Caja de las verduras
Sí (2)
CAPACIDAD
Capacidad Total (pies cúbicos)
20
Capacidad Congelador (pies cúbicos)
7
Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)
13
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparentes
Repisa de Cristal_templado
Sí
Todas las especificaciones
