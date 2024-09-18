About Cookies on This Site

Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter + Pantalla 50 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025

LT57BPOB.50UA75
Bundle product image
Características clave

  • Multi Air Flow™ - Distribución uniforme de aire frío en todas las repisas
  • Cajón Moist Balance Crisper™ - Mantiene el equilibrio adecuado de humedad
  • Dimensiones (An X Al X P) - 756mm x 1,679mm x 848mm
  • Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K
Más
Productos en este Combo: 2
Refrigerador LG_LT57BPSX

LT57BPSX

Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter
Vista frontal de la Pantalla 50 pulgadas LG UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 50UA7500PSA

50UA7500PSA

Pantalla 50 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
Tecnología Multi Air Flow, permite que el aire circule frío en cada esquina del refrigerador y enfríe los alimentos.
Multi Air Flow

Enfriamiento Rápido y Uniforme

El aire frío es distribuido a cada espacio del refrigerador gracias a sus múltiples salidas de aire.
Gran Capacidad en Diseño Compacto, 20 pies³ para almacenar los alimentos.

Gran Capacidad en Diseño Compacto

Disfruta 20 pies³ de espacio para almacenar tus alimentos dentro de un refrigerador que cabe perfecto en tu cocina.
Imagen demostrativa del Compresor Smart Inverter de LG, regula la potencia acorde a los alimentos almacenados.

Ahorro Eficiente de Energía

El Compresor™ Smart Inverter enfría de la manera más eficiente posible para reducir el uso de energía hasta un 36%.

*La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP). El resultado puede variar en el uso real.

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

Mira los detalles
con total claridad

Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente

Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.

El Super Escalador 4K le da vida a cada cuadro

El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del Super Escalador 4K.

Comparación de antes y después de cómo el superescalamiento 4K de LG mejora la calidad de la imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un pájaro colorido posado en una rama en el bosque, el panel de la derecha está difuminado.

*La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.

Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

756 x 1679 x 848

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Smart Inverter

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

Acero Inoxidable

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Top Freezer

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto (kg)

78.5

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

756 x 1679 x 848

Peso con empaque (kg)

85.5

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

Acero Inoxidable

Acabado (puerta)

Acero Inoxidable

Tipo de manija

Pocket

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

Transparente

Luz del refrigerador

LED

Repisa de Cristal_templado

Caja de las verduras

Sí (2)

CAPACIDAD

Capacidad Total (pies cúbicos)

20

Capacidad Congelador (pies cúbicos)

7

Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

13

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Puerta cesta_Transparente

Transparentes

Repisa de Cristal_templado

Todas las especificaciones

