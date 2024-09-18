We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador 23 pies cúbicos InstaView™ Side by Side + LG XBOOM XL5T bocina bluetooth con sonido de fiesta de 200 W
Características clave
- InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
- Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
- Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 913 mm x 1790 mm x 735 mm
- Salida de 200 W y woofer de 6.5" pulgadas: Llena el lugar con su gran sonido
- Iluminación de Anillo multicolor y Doble Iluminación Estroboscópica
- IPX4 - Resistente a salpicaduras
*Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimiento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo de la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior con la caída entre los modelos Door Cooling+ y Non-Door Cooling+. Solo modelos aplicables.
*Se supone que Door Cooling+ se detiene cuando se abre la puerta.
*Los productos en el video y la imagen son solo para fines explicativos y pueden diferir de los reales.
Un woofer gigante
Con potentes graves
Lleva tu fiesta al siguiente nivel y siente los graves profundos con LG XBOOM XL5T.
Tiene un woofer gigante de 6.5 pulgadas para producir graves más potentes para el lugar.
- Refrigerador 23 pies cúbicos InstaView™ Side by Side
- LG XBOOM XL5T bocina bluetooth con sonido de fiesta de 200 W
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
913 x 1790 x 735
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
CARACTERÍSTICAS - InstaView
Sí
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
Sí (Door-in-Door)
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Beige-beige
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Side by Side
Estándar/Profundidad de alacena
Profundidad de alacena
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Pantalla LED
Express Freeze
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso con empaque (kg)
144
Peso del producto (kg)
134
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
913 x 1790 x 735
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
Sí (Door-in-Door)
InstaView
Sí
Cleaning Time
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fábrica de hielo manual
1 palanca 1 bandeja (puerta)
Dispensador solo de agua
No
Dispensador de hielo y agua
No
Máquina de hielo automática
No
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Luz del dispensador
No
Máquina de hielo doble
No
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Nombre del modelo del filtro de agua
No
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
Vidrio
Acabado (puerta)
Beige-beige
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
Blanco (Gabinete)
Tipo de manija
Aerosol de bolsillo
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Compresor Smart Inverter [BLDC]
Consumo de energía (kWh/año)
520
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
4
Luz del refrigerador
LED superior
Repisa de Cristal_templado
3
Hygiene Fresh+
Sí
Caja de las verduras
Sí (2)
Cajón de los vegetales (convertidor fresco)
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta cesta_Transparente
4
Luz del congelador
LED superior
Repisa de Cristal_templado
3
Cajón_de_congelador
2 transparentes
Todas las especificaciones
BOCINA
Tipo de unidad de tweeter
Cone
Unidad de graves
6.5" x 1
Tamaño de la unidad de tweeter
2.5" x 1
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.1
USB
1
GENERAL
número de canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
200 W
ECUALIZADOR
Sound Boost
Sí
Estándar
Sí
Ecualizador personalizado (aplicación)
Sí
FORMATO DE AUDIO
SBC
Sí
AAC
Sí
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Entrada Adaptador AC
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (horas)
3.5
Duración de la batería (horas)
12
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
55 W
Modo de espera
0.5 W
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Wireless party link (modo dual)
Sí
Wireless party link (modo múltiple)
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IPX4
Indicador de bateria
Sí
Candado de seguridad
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Bocina
289 x 570 x 280 mm
Caja de carton
698 x 374 x 354 mm
PESO
Peso neto
11.2 kg
Peso bruto
13.6 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
AC Adaptor
Sí
