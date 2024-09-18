About Cookies on This Site

Refrigerador 23 pies cúbicos InstaView™ Side by Side + LG XBOOM XL5T bocina bluetooth con sonido de fiesta de 200 W

VS23BQBOB.XL5T
Front view refrigeradores
Vista frontal de la LG xboom XL5T | Bocina Bluetooth | xboom con sonido de fiesta de 200 W
Front view refrigeradores
Vista frontal de la LG xboom XL5T | Bocina Bluetooth | xboom con sonido de fiesta de 200 W

Características clave

  • InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior sin abrir la puerta.
  • Conectividad LG ThinQ™ - Controla y monitorea tu dispositivo desde tu smartphone.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 913 mm x 1790 mm x 735 mm
  • Salida de 200 W y woofer de 6.5" pulgadas: Llena el lugar con su gran sonido
  • Iluminación de Anillo multicolor y Doble Iluminación Estroboscópica
  • IPX4 - Resistente a salpicaduras
Productos en este Combo: 2
Refrigerador VS23BQB

VS23BQB

Refrigerador 23 pies cúbicos InstaView™ Side by Side
Front view with all lighting on.

XL5T

LG XBOOM XL5T bocina bluetooth con sonido de fiesta de 200 W
frutas y verduras como lechuga, tomates y arándanos están recién conservadas en el producto.

frutas y verduras como lechuga, tomates y arándanos están recién conservadas en el producto.

LinearCooling™

Frescura del Huerto por más Tiempo

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando el sabor fresco * hasta por 7 días.

*Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimiento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.

La función de enfriamiento de la puerta en el lateral puede conservar las cosas almacenadas frescas.
Door Cooling+™

Proporciona Frescura de Manera Uniforme y Rápida

Los alimentos se mantienen frescos y las bebidas se enfrían en cualquier estante con un rendimiento de enfriamiento uniforme y más rápido.

*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo de la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior con la caída entre los modelos Door Cooling+ y Non-Door Cooling+. Solo modelos aplicables.
*Se supone que Door Cooling+ se detiene cuando se abre la puerta.
*Los productos en el video y la imagen son solo para fines explicativos y pueden diferir de los reales.

Multi Air Flow se extiende hacia adentro y hacia abajo
Multi Air Flow

Temperaturas óptimas en todas partes

El sistema Multi-Air Flow fue diseñado para mantener niveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.
El LG xboom XL5T está ubicado en el escenario con una iluminación en gradiente rojo-naranja encendida. Detrás del escenario, la gente disfruta de la música.

El LG xboom XL5T está ubicado en el escenario con una iluminación en gradiente rojo-naranja encendida. Detrás del escenario, la gente disfruta de la música.


LG xboom XL5T se encuentra en un espacio infinito. En la pared se muestran gráficos de sonido cuadrados. En el centro del altavoz se agranda un woofer gigante de 6,5 pulgadas para enfatizar su sonido de 200 W. Las ondas sonoras salen del woofer.

LG xboom XL5T se encuentra en un espacio infinito. En la pared se muestran gráficos de sonido cuadrados. En el centro del altavoz se agranda un woofer gigante de 6,5 pulgadas para enfatizar su sonido de 200 W. Las ondas sonoras salen del woofer.

Siente el potente sonido de la fiesta 

Enciende LG XBOOM XL5T en cualquier lugar y transformará el lugar en la fiesta del año.
Siente el impresionante sonido masivo y la claridad de sus notas altas.

Un woofer gigante

Con potentes graves

Lleva tu fiesta al siguiente nivel y siente los graves profundos con LG XBOOM XL5T.

Tiene un woofer gigante de 6.5 pulgadas para producir graves más potentes para el lugar.

Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

913 x 1790 x 735

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

CARACTERÍSTICAS - InstaView

CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

Sí (Door-in-Door)

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

Beige-beige

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Side by Side

Estándar/Profundidad de alacena

Profundidad de alacena

CONTROL Y PANTALLA

Pantalla LED interna

Pantalla LED

Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

Peso con empaque (kg)

144

Peso del producto (kg)

134

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

913 x 1790 x 735

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

Door-in-Door

Sí (Door-in-Door)

InstaView

Cleaning Time

No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Fábrica de hielo manual

1 palanca 1 bandeja (puerta)

Dispensador solo de agua

No

Dispensador de hielo y agua

No

Máquina de hielo automática

No

Producción diaria de hielo (lb.)

N/A

Luz del dispensador

No

Máquina de hielo doble

No

Capacidad de almacenaje (lb.)

N/A

Nombre del modelo del filtro de agua

No

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

Vidrio

Acabado (puerta)

Beige-beige

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

Blanco (Gabinete)

Tipo de manija

Aerosol de bolsillo

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

Consumo de energía (kWh/año)

520

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

4

Luz del refrigerador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

Hygiene Fresh+

Caja de las verduras

Sí (2)

Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

No

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Puerta cesta_Transparente

4

Luz del congelador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

Cajón_de_congelador

2 transparentes

Todas las especificaciones

BOCINA

Tipo de unidad de tweeter

Cone

Unidad de graves

6.5" x 1

Tamaño de la unidad de tweeter

2.5" x 1

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.1

USB

1

GENERAL

número de canales

2.1ch (2Way)

Potencia de salida

200 W

ECUALIZADOR

Sound Boost

Estándar

Ecualizador personalizado (aplicación)

FORMATO DE AUDIO

SBC

AAC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Entrada Adaptador AC

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (horas)

3.5

Duración de la batería (horas)

12

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

55 W

Modo de espera

0.5 W

CONVENIENCIA

multipunto

Wireless party link (modo dual)

Wireless party link (modo múltiple)

Administrador de actualizaciones (FOTA)

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Resistente al agua/salpicaduras

IPX4

Indicador de bateria

Candado de seguridad

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Bocina

289 x 570 x 280 mm

Caja de carton

698 x 374 x 354 mm

PESO

Peso neto

11.2 kg

Peso bruto

13.6 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

AC Adaptor

Lo que dice la gente

