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LG Soundbar SH5 con 4.1 canales más Refrigerador LG Side by Side 22 pies³

LG Soundbar SH5 con 4.1 canales más Refrigerador LG Side by Side 22 pies³

VS23JNTOB.SH5A
Vista frontal de LG Soundbar SH5 con 4.1 canales más Refrigerador LG Side by Side 22 pies³ VS23JNTOB.SH5A
Front view vs23jnt
Font view SH5A
Vista frontal de LG Soundbar SH5 con 4.1 canales más Refrigerador LG Side by Side 22 pies³ VS23JNTOB.SH5A
Front view vs23jnt
Font view SH5A

Características clave

  • 600 watts y 4.1 canales
  • Voz Clara Pro
  • Interface WOW
  • InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior y accede rápidamente a los alimentos de la puerta, evitando que escape el frío del interior del refrigerador.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 912 mm x 1790 mm x 735 mm.
  • Fábrica de hielos automática- Todos los hielos que necesites desde tu congelador.
Más
Productos en este Combo: 2
Vista frontal de la 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A

SH5A

4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Digital SH5A
Front view

VS23JNT

Refrigerador LG Side by Side 22 pies³

¿Qué amarás de los refrigeradores LG?

El diseño del asa del refrigerador resaltado con líneas blancas degradadas

Diseño de asa tipo bolsillo

Elegantemente diseñado para tu hogar

La escena de recepción del depósito de agua y el agua del dispensador se muestra como un corte en dos partes.

Instalaciones flexibles

Instalación cómoda con una mayor capacidad de agua

Imagen del producto con el logotipo de Smart Inverter Compressor™ y el logotipo de 10 años de garantía.

Smart Inverter™

Rendimiento eficiente, durabilidad fiable

Diseño de asa de bolsillo

Un toque de sofisticación

Las líneas limpias y las bisagras ocultas hacen de este refrigerador congelador el toque chic perfecto para la estética de tu cocina. El asa de bolsillo ha sido totalmente rediseñada: ahora es más fácil de agarrar y más bonita en tu hogar moderno.

Hay una escena en la que el producto está instalado en la cocina, y en el lado derecho, hay una escena en la que se ve de cerca la parte del mango.

*La imagen sólo tiene fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

Fácil acceso

Acceso rápido y fácil a tus favoritos

Door-in-Door™ podrás acceder fácilmente a los alimentos de la puerta del refrigerador, coservando el frío del interior.

El refrigerador se instala en la pared de la cocina con ser abierta la puerta delantera de la puerta del refrigerador debido a la función Door-in-Door™ con una foto ampliada de usar el botón Door-in-Door™ en el lado derecho.

Ahorra energía y reduce la pérdida de aire frío

Gracias a Door-in-Door™, no tendrás que abrir la puerta principal cuando busques un tentempié o una bebida, reduciendo la pérdida de aire frío del refrigerador.

Alguien está abriendo la puerta del refrigerador utilizando el botón Door-in-Door™.

La barra de sonido LG SH5A y su subwoofer se encuentran sobre un mueble de televisión azul en una sala de estar. El televisor con la imagen de un avión se muestra parcialmente sobre la barra de sonido.

LG Soundbar SH5A

Sonido potente que domina el espacio

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

Sonido que domina el espacio con 600 watts y 4.1 canales

Un sonido súper envolvente con 600 watts y 4.1 canales que llenan la habitación con un volumen potente y una claridad realista hacen que el contenido cobre vida.

Se muestra un televisor con contenido científico y la barra de sonido SH5A se encuentra justo debajo. En el piso también se encuentra el subwoofer de la barra de sonido. De la barra de sonido y del subwoofer salen ondas sonoras blancas semitransparentes. En la parte inferior derecha se encuentran los logotipos de DTS y Dolby Digital Audio.

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Especificación clave

General - número de canales

4.1

General - Potencia de salida

600 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal

990 x 97 x 125 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Todas las especificaciones

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Música

Cine

Clear Voice Pro

Deportes

Juego

Bass Blast / Bass Blast +

CONECTIVIDAD

Salida HDMI

1

Versión Bluetooth

5.3

USB

1

Óptico

1

Códec de Bluetooth

SBC / AAC

COMPATIBLE CON HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

Versión HDMI

1.4

GENERAL

número de canales

4.1

Número de altavoces

5 EA

Potencia de salida

600 W

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Control de modo de barra de sonido

Modo Compartir sonido de TV

WOW Interfaz

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

990 x 97 x 125 mm

Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Tamaño de la caja

1089 x 290 x 497 mm

PESO

Principal

6.6 kg

Subwoofer

5.3 kg

Peso bruto

14.24 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

Control remoto

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

90 W

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Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

912 x 1790 x 735

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

CARACTERÍSTICAS - InstaView

No

CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

Sí (Door-in-Door)

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

Esencia Negro Mate

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Side by Side

Estándar/Profundidad de alacena

Profundidad de alacena

CONTROL Y PANTALLA

Pantalla LED interna

Pantalla LED

Express Freeze

Pantalla LED externa

Pantalla táctil

DIMENSIONES Y PESO

Peso con empaque (kg)

125.1

Peso del producto (kg)

117

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

912 x 1790 x 735

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

Door-in-Door

Sí (Door-in-Door)

InstaView

No

Cleaning Time

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Fábrica de hielo manual

No

Dispensador solo de agua

No

Dispensador de hielo y agua

Hielo en cubos y triturado

Máquina de hielo automática

Sí (Spaceplus)

Producción diaria de hielo (lb.)

2.3/3.0 (IcePlus)

Luz del dispensador

Máquina de hielo doble

No

Capacidad de almacenaje (lb.)

N/A

Nombre del modelo del filtro de agua

LT1000P

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

PET

Acabado (puerta)

Esencia Negro Mate

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

Blanco (Gabinete)

Tipo de manija

Bolsillo horizontal

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

Consumo de energía (kWh/año)

658

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

4

Luz del refrigerador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

Hygiene Fresh+

Caja de las verduras

Sí (2)

Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

No

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

CAPACIDAD

Capacidad Total (pies cúbicos)

22.5

Capacidad Congelador (pies cúbicos)

7.74

Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

14.76

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Puerta cesta_Transparente

2

Luz del congelador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

Cajón_de_congelador

2 transparentes

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