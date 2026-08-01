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LG Soundbar SH5 con 4.1 canales más Refrigerador LG Side by Side 23 pies Plata Platinum

LG Soundbar SH5 con 4.1 canales más Refrigerador LG Side by Side 23 pies Plata Platinum

VS23QBPOB.SH5A
Vista frontal de LG Soundbar SH5 con 4.1 canales más Refrigerador LG Side by Side 23 pies Plata Platinum VS23QBPOB.SH5A
Front view vs23qbp
Front view SH5A
Vista frontal de LG Soundbar SH5 con 4.1 canales más Refrigerador LG Side by Side 23 pies Plata Platinum VS23QBPOB.SH5A
Front view vs23qbp
Front view SH5A

Características clave

  • InstaView Door-in-Door™ - Toca dos veces y descubre el interior y accede rápidamente a los alimentos de la puerta, evitando que escape el frío del interior del refrigerador.
  • Cleaning Time™ detiene la refrigeración y desactiva la alarma de la puerta durante 15 minutos.
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 912 mm x 1790 mm x 735 mm.
  • 600 watts y 4.1 canales
  • Voz Clara Pro
  • Interface WOW
Más
Productos en este Combo: 2
Vista frontal de la 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A

SH5A

4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Digital SH5A
Front view of 416L Side-by-side Refrigerator Essence matte black with InstaView™, LinearCooling™, DoorCooling+ ™ ({Sales Model Code})

VS23QBP

Refrigerador LG Side by Side 23 pies Plata Platinum

¿Qué amarás de los refrigeradores LG?

InstaView™

 Toca dos veces para ver el interior

Smart Inverter™

 Rendimiento eficiente, durabilidad confiable

LG ThinQ™

Control inteligente para una vida más inteligente

InstaView™ 

Toca dos veces para ver el interior

Toca dos veces y ve un 23% más del interior con la última generación de InstaView™ ThinQ™.

 *Comparado con el modelo convencional InstaView™ ThinQ™ Side by Side de LG (GSX971NEAE)

Frescura

Sella la frescura de la granja durante más tiempo

Disfruta de alimentos frescos con la tecnología de control de temperatura y refrigeración de LG que mantiene tus alimentos frescos durante más tiempo.

La parte superior de la imagen muestra la recolección de lechugas en el campo. La parte inferior de la imagen es una ensalada fresca en un plato redondo. Las verduras de estas dos imágenes están conectadas de forma natural como si fueran una sola imagen.

Frescura desde todos los ángulos: más fresco, más rápido, más frío

Los sistemas Multi-Air-Flow garantizan un rendimiento de refrigeración óptimo al rodear los alimentos con aire frío desde varios ángulos, manteniéndolos más frescos y fríos.

Dentro del refrigerador lleno de ingredientes, las flechas azules, que significan frío, se muestran abajo, a ambos lados y en su totalidad.

Conserva los alimentos frescos hasta por 7 días

LinearCooling™ ¹⁾ reduce las fluctuaciones de temperatura dentro de ±0.5 ℃, conservando la frescura hasta por 7 días.

Gráfica que muestra cómo la función LinearCooling™ mantiene la temperatura adecuada.

*La imagen sólo tiene fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

**La imagen es solo ilustrativa y puede diferir del producto real. 

 

La barra de sonido LG SH5A y su subwoofer se encuentran sobre un mueble de televisión azul en una sala de estar. El televisor con la imagen de un avión se muestra parcialmente sobre la barra de sonido.

LG Soundbar SH5A

Sonido potente que domina el espacio

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

Sonido que domina el espacio con 600 watts y 4.1 canales

Un sonido súper envolvente con 600 watts y 4.1 canales que llenan la habitación con un volumen potente y una claridad realista hacen que el contenido cobre vida.

Se muestra un televisor con contenido científico y la barra de sonido SH5A se encuentra justo debajo. En el piso también se encuentra el subwoofer de la barra de sonido. De la barra de sonido y del subwoofer salen ondas sonoras blancas semitransparentes. En la parte inferior derecha se encuentran los logotipos de DTS y Dolby Digital Audio.

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Especificación clave

General - número de canales

4.1

General - Potencia de salida

600 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal

990 x 97 x 125 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Todas las especificaciones

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Música

Cine

Clear Voice Pro

Deportes

Juego

Bass Blast / Bass Blast +

CONECTIVIDAD

Salida HDMI

1

Versión Bluetooth

5.3

USB

1

Óptico

1

Códec de Bluetooth

SBC / AAC

COMPATIBLE CON HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

Versión HDMI

1.4

GENERAL

número de canales

4.1

Número de altavoces

5 EA

Potencia de salida

600 W

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Control de modo de barra de sonido

Modo Compartir sonido de TV

WOW Interfaz

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

990 x 97 x 125 mm

Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Tamaño de la caja

1089 x 290 x 497 mm

PESO

Principal

6.6 kg

Subwoofer

5.3 kg

Peso bruto

14.24 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

Control remoto

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

90 W

Imprimir

Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

912 x 1790 x 735

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

CARACTERÍSTICAS - InstaView

CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

Plata Premium

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Side by Side

Estándar/Profundidad de alacena

Profundidad de alacena

CONTROL Y PANTALLA

Express Freeze

Pantalla LED interna

Pantalla LED

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Producción diaria de hielo (lb.)

N/A

Fábrica de hielo manual

1 palanca 1 bandeja (puerta)

Dispensador solo de agua

No

Dispensador de hielo y agua

No

Máquina de hielo automática

No

Luz del dispensador

No

Máquina de hielo doble

No

Capacidad de almacenaje (lb.)

N/A

Nombre del modelo del filtro de agua

No

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

PET

Acabado (puerta)

Plata Premium

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

Blanco (Gabinete)

Tipo de manija

Bolsillo horizontal

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Compresor Smart Inverter [BLDC]

Consumo de energía (kWh/año)

544

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Hygiene Fresh+

No

Puerta cesta_Transparente

4

Luz del refrigerador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

Caja de las verduras

Sí (2)

Cajón de los vegetales (convertidor fresco)

No

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Cajón_de_congelador

2 transparentes

Puerta cesta_Transparente

4

Luz del congelador

LED superior

Repisa de Cristal_templado

3

DIMENSIONES Y PESO

Peso con empaque (kg)

126.9

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

912 x 1790 x 735

Peso del producto (kg)

119

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

No

Door-in-Door

InstaView Door-in-Door (cristal pintado)

InstaView

Cleaning Time

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